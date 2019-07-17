Столицу Дальнего Востока ждет масштабное озеленение Ученые порекомендовали растения, которые не боятся туманов, ветров и засоленных почв

Сложный климат диктует Владивостоку особые правила озеленения

Какие растения приживаются на улицах дальневосточной столицы? Какими особенностями выделяется климат нашего города? Специалисты Приморского океанариума поделились опытом зеленого строительства в сложных климатических условиях с делегацией администрации Владивостока во главе с мэром Олегом Гуменюком, которые провели выездное совещание в бухте Парис на острове Русском.

Научные сотрудники провели для участников встречи подробную экскурсию по территории Приморского океанариума, отмечает пресс-служба мэрии. Его пространство является как раз отличным примером успешного озеленения в непростых климатических условиях. С учетом именно таких условий начальник отдела обслуживания территории Приморского океанариума Аркадий Безделев разработал концепцию озеленения Владивостока, которую и представил гостям.

– Климат в городе противоположен континентальному: у нас господствуют частые туманы и относительно низкие температуры летом, обжигающее зимнее солнце и сильные ветры, при этом зимой практически отсутствует снежный покров, из-за чего глубоко промерзает почва, также присутствует повышенное засоление почвы. Именно поэтому для озеленения Владивостока не подходят многие растения, выращенные в питомниках западной части России и Европы, – пояснил Аркадий Безделев.

По предложению научных сотрудников океанариума при благоустройстве территорий приморской столицы отлично подойдут такие растения, как роза морщинистая, черемуха Маака, вейгела ранняя, можжевельник даурский, приморский шиповник, сосна, рододендрон и другие. Практика показала, что эти виды растений отлично приживаются в местных условиях.

– Флора южного Приморья – одна из самых богатых в России. Считаю, что во Владивостоке есть все условия для массового производства посадочного материала местных растений. Это позволит за относительно небольшие деньги сформировать основу для качественного озеленения Владивостока, – поделился мнением ученый. – И при озеленении важно учесть, чтобы при проектировании посадки растений подбирались разные виды, которые могли бы обеспечить несколько пиков декоративности максимально длительное время – с ранней весны до поздней осени. Это добавило бы ярких красок нашему прекрасному морскому городу.

В свою очередь, глава Владивостока рассказал о планах по озеленению города на ближайшие годы. Он отметил, что в первоочередном порядке планируется значительно преобразить центральные улицы. В администрации муниципалитета рассматривают варианты по высаживанию сосен, которые, как отметили сотрудники океанариума, очень хорошо приживаются в местных климатических условиях.

– Мы ведем активную работу по озеленению города. К примеру, в этом году уже высажено 300 сосен в разных районах. Эти работы будут продолжены и дальше. В следующем году планируем масштабное озеленение, и подготовка уже началась. До конца года будет сформирован план по высадке деревьев и кустарников. Свои предложения по озеленению могут внести все желающие эксперты, – подчеркнул Олег Гуменюк.

Участники совещания договорились встретиться вновь, чтобы обсудить план по озеленению территорий Владивостока, который готовят специалисты мэрии. Эксперты совместно обсудят его ближайшей осенью.

Автор: Отдел новостей «В»