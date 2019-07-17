Столицу Дальнего Востока ждет масштабное озеленение

Ученые порекомендовали растения, которые не боятся туманов, ветров и засоленных почв

17 июль 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4539 (6244) от 17 июль 2019
7.jpg

Сложный климат диктует Владивостоку особые правила озеленения

Какие растения приживаются на улицах дальневосточной столицы? Какими особенностями выделяется климат нашего города? Специалисты Приморского океанариума поделились опытом зеленого строительства в сложных климатических условиях с делегацией администрации Владивостока во главе с мэром Олегом Гуменюком, которые провели  выездное совещание в бухте Парис на острове Русском. 

Научные сотрудники провели для участников встречи подробную экскурсию по территории Приморского океанариума, отмечает пресс-служба мэрии. Его пространство является как раз отличным примером успешного озеленения в непростых климатических условиях. С учетом именно таких условий начальник  отдела обслуживания территории Приморского океанариума Аркадий Безделев разработал концепцию озеленения Владивостока, которую и представил гостям.

– Климат в городе противоположен континентальному: у нас господствуют частые туманы и относительно низкие температуры летом, обжигающее зимнее солнце и сильные ветры, при этом зимой практически отсутствует снежный покров, из-за чего глубоко промерзает почва, также присутствует повышенное засоление почвы. Именно поэтому для озеленения Владивостока не подходят многие растения, выращенные в питомниках западной части России и Европы, – пояснил Аркадий Безделев. 

По предложению научных сотрудников океанариума при благоустройстве территорий приморской столицы отлично подойдут такие растения, как роза морщинистая, черемуха Маака, вейгела ранняя, можжевельник даурский, приморский шиповник, сосна, рододендрон и другие. Практика показала, что эти виды растений отлично приживаются в местных условиях.

– Флора южного Приморья – одна из самых богатых в России. Считаю, что во Владивостоке есть все условия для массового производства посадочного материала местных растений. Это позволит за относительно небольшие деньги сформировать основу для качественного озеленения Владивостока, – поделился мнением ученый. – И при озеленении важно учесть, чтобы при проектировании посадки растений подбирались разные виды, которые могли бы обеспечить несколько пиков декоративности максимально длительное время – с ранней весны до поздней осени. Это добавило бы ярких красок нашему прекрасному морскому городу.

В свою очередь, глава Владивостока рассказал о планах по озеленению города  на ближайшие годы. Он отметил, что в первоочередном порядке планируется значительно преобразить центральные улицы. В администрации муниципалитета рассматривают варианты по высаживанию сосен, которые, как отметили сотрудники океанариума, очень хорошо приживаются в местных климатических условиях.

– Мы ведем активную работу по озеленению города. К примеру, в этом году уже высажено 300 сосен в разных районах. Эти работы будут продолжены и дальше. В следующем году планируем масштабное озеленение, и подготовка уже началась. До конца года будет сформирован план по высадке деревьев и кустарников. Свои предложения по озеленению могут внести все желающие эксперты, – подчеркнул Олег Гуменюк.

Участники совещания договорились встретиться вновь, чтобы обсудить план по озеленению территорий Владивостока, который готовят специалисты мэрии. Эксперты совместно обсудят его ближайшей осенью.

     

Автор: Отдел новостей «В»