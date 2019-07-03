Листайте семейный альбом В нем так много воспоминаний, так много светлых чувств...

Всего (или, вернее сказать, «целых»?) 43 фотографии представлены на выставке «С первых полос», открывшейся недавно в Музейно-выставочном центре ВГУЭС и посвященной 30-летию газеты «Владивосток». 43 фотографии – 43 выхваченных из суеты будней момента жизни. Той самой жизни, которая уже стала историей – и нашей с вами, дорогие читатели, и нашего любимого города Владивостока. 43 кадра, которые напомнят вам о том, как мы вместе рука об руку прошли целую эпоху.

– Занималась развешиванием фотографий, монтировала выставку и далеко не сразу поймала себя на мысли о том, что одновременно фактически совершаю прогулку по волнам памяти, – говорит Надежда Сухарева, директор музея ВГУЭС, любезно предоставившего для нашей выставки свои прекрасные светлые залы. – Как же интересно! Что ни кадр, то удивление, радость припоминания, а то и смех сквозь слезы. Ведь все это – не просто кадры из жизни Владивостока, это мгновения моей жизни, я все это помню, пусть и не участвовала в каких-то событиях, но я помню, как их обсуждали, что про них писали. Словом, пока шла работа, я вдруг осмыслила минимум два десятка лет из своей жизни…

Мгновения нашей жизни

В экспозицию, несмотря на то что «В» отмечает 30-летие, вошли фотографии, сделанные уже в эпоху цифровых технологий. Примерно с начала 2000-х и буквально по нынешний год.

– Решение не включать в экспозицию фотографии, сделанные до цифры, то есть снятые на пленочные фотоаппараты, было сложным, но логичным, – считает фотокор «В» Алексей Воронин. – И хотя от некоторых съемок остались негативы, напечатать снимки такого же размера, как представлены на выставке, сохраняя качество изображения, было бы сложно, очень сложно. Поэтому было решено: оставим архив прошлого века для другой выставки.

43 снимка на без малого 20 лет. Если вдуматься, не так уж много. Но мы постарались включить в выставку те кадры, которые способны напомнить зрителям не только о том моменте, который запечатлен «здесь и сейчас», но и всколыхнуть целые пласты воспоминаний.

Вот, к примеру, снимок Василия Федорченко, сделанный в 2004 году: сухогруз, что называется, по уши загруженный японскими автомобилями, праворульки разве что в сетках по бортам не развешаны – занимают все свободное место на палубе и даже за ее пределами. Разве только про 2004-й вспомните вы, глядя на этот кадр? Да в нем – эпоха, в нем в определенном смысле изюминка и суть Владивостока (ну где еще столько «правого руля»?). Этот кадр напомнит и про бесконечные бодания приморцев с нападками на «неправильный руль», и про Зеленый Угол, и про многое, многое другое…

Или вот кадр Юрия Мальцева, сделанный в 2007-м: маэстро Юрий Башмет играет на альте на борту «Адмирала Трибуца». Вроде как для команды корабля и представителей ТОФ играет, а в реальности, когда начинаешь вспоминать, для половины Владивостока! Это были первые гастроли «Солистов Москвы» в нашем городе, и лишний билетик на единственное выступление оркестра в зале театра имени Горького спрашивали, как во времена оны, еще в сквере Лазо, на дальних подступах к театру. В зале приставными стульчиками были забиты все проходы, люди готовы были стоять весь концерт или сидеть на полу, лишь бы послушать. А когда стало известно, что Башмет будет играть на «Адмирале Трибуце», задолго до концерта Корабельная набережная заполнилась людьми. И светлые чистые звуки альта долетали до публики. Как много воспоминаний – а ведь всего один кадр…

А вот снимок 2012 года, его сделал Сергей Орлов. В тот солнечный сентябрьский день едва ли не все фотокоры города сбежались на набережную Спортивной гавани, да что там – каждый прохожий щелкал если не «мыльницей», то хотя бы телефоном. Ведь в этот день дрессировщик Сергей Гулевич вывел на прогулку слоних Магду и Дженни, приехавших в наш город для участия в цирковой программе. По договоренности с Игорем Пушкаревым, тогда мэром Владивостока, Магду и Дженни провели по всей набережной и дали им вволю насладиться морскими ваннами. Слонихи, словно они читали знаменитую басню Крылова, шествовали по набережной спокойно и величественно, в море явно наслаждались, поливая друг друга из хоботов, а горожане стали свидетелями незабываемого зрелища. Ну а если вы вдруг забыли, как это было, так «В» напомнит – на выставке «С первых полос»!

Спасибо, что напомнили

В залах музея ВГУЭС представлены работы фактически всех фотокоров, сотрудничавших с «В» в разные годы, и многие из зрителей, кто пришел на вернисаж, рассказывали, что они могут узнать автора по работе.

– Я хотела бы особо отметить двух фотокоров «В» – Валентина Труханенко и Алексея Воронина, – рассказывает наша постоянная читательница, преданная подписчица Тамара Андреевна. – У них очень разный стиль работы, но при этом такой узнаваемый. И снимки всегда живые, искренние, теплые, за каждым стоит целая история, а иногда и само фото заменяет небольшой журналистский текст…

«Владивосток» всегда гордился высоким профессиональным уровнем своих фотокоров, их умением работать на общий результат, на одну, самую важную, цель: создание интересной, актуальной газеты. И потому наша выставка не называет персоналий – мы обозначили только год, в котором сделано фото, и дали кадру название. Автор не указан, потому что выставка посвящена юбилею «В», празднику большого коллектива, который каждый день трудится как единый организм, создавая газету, где человек в каждой букве, каждом кадре, где на каждой странице – большой город и мы с вами, дорогие читатели, как его часть.

– Мне кажется, эта выставка похожа на семейный альбом, – заметила одна из посетительниц вернисажа фотограф Ирина Попович. – Я прошла по ней один раз, просто посмотрела, и уже на середине просмотра начала вспоминать, изумляться: как же я могла забыть, что и вот это было в нашей жизни, и это. Пошла второй раз, уже присматриваясь, вглядываясь, прислушиваясь к себе, улыбаясь, потому что вместе с воспоминаниями об истории Владивостока всплывали вдруг в голове и личные какие-то моменты. И подумалось: вот так листают семейные альбомы, в которых собрана история родных людей. Открываешь одну страничку, один снимок – и перед тобой разворачивается чуть ли не полжизни. Спасибо, «Владивосток», что напомнили…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ