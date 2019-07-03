В Приморье появится свое правительство Краевые депутаты одобрили в трех чтениях поправки в Устав Приморского края

Очередное июньское заседание Законодательного собрания региона завершилось принятием ряда законопроектов, которые отразятся как на административном управлении краем, так и на его социальной сфере.

По традиции перед началом сессии ее повестку прокомментировал председатель парламента Александр Ролик. По его словам, одним из самых серьезных вопросов стала административная реформа, инициированная губернатором Приморья.

– Поправки в устав предусматривают создание правительства Приморского края. Они направлены на совершенствование системы государственного управления в регионе и будут способствовать повышению ее эффективности, а также создадут мотивационные условия для привлечения в органы исполнительной власти высококвалифицированных кадров, – рассказал Александр Ролик.

Кабмин и министерства

Вместо администрации Приморского края в регионе появится правительство, которое будет подчинено губернатору. Председателем правительства станет первый вице-губернатор края. Вместо департаментов появятся профильные министерства, а вместо директоров департаментов – министры.

Проект реформы депутатам представила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина. По ее словам, министерствами станут крупные органы исполнительной власти, в подчинении которых имеется сеть бюджетных учреждений. Она также отметила, что это первый документ, который даст старт масштабной реформе всей системы управления. Ряд законопроектов и более 400 нормативных правовых актов откорректируют после того, как будут внесены изменения в Устав Приморского края. Вера Щербина обратила особое внимание депутатов, что никаких дополнительных ресурсов на реформирование не планируется.

Законопроект был поддержан всеми фракциями политических партий в парламенте.

– Каждый руководитель, который приходит на новое место работы, начинает действовать, по сути, с чистого листа, – отметил депутат Анатолий Долгачев, руководитель фракции КПРФ. – Чтобы с этого руководителя потом что-то спросить, надо сначала дать ему возможность что-то делать. Я считаю, что в данном случае мы как раз даем такую возможность новому губернатору.

– Фракция «Единая Россия» поддерживает данный законопроект, – сообщил депутат Сергей Слепченко, руководитель фракции в ЗС ПК. – В Приморье уже есть заметные достижения, которые произошли за предыдущие полгода. Эти уверенные шаги необходимо обеспечить механизмами и инструментами, которые позволят делать прорывы в развитии Приморского края.

Экологический порядок

Также на июньской сессии депутаты поддержали инициативу коллег из комитета по продовольственной политике и природопользованию, устраняющую пробелы в краевом природоохранном законодательстве. Документ предусматривает возможность и условия изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения.

Как пояснил председатель комитета Евгений Зотов, в настоящее время вопросы, касающиеся изменения границ или упразднения ООПТ регионального значения, не регулируются ни федеральной, ни краевой нормативно-правовой базой. В связи с чем и возникла необходимость подготовить дополнения в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края».

Поправки, разработанные комитетом по результатам межведомственного совещания, расширяют полномочия администрации Приморья в области создания, охраны и использования таких территорий регионального значения.

Согласно проекту закона причиной для изменения границ ООПТ может послужить необходимость увеличения ее площади. Исключить из состава ООПТ часть территории можно будет только в том случае, если расположенные на ней природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Основанием для упразднения таких территорий будет являться их вхождение в состав федеральной охраняемой территории. Кроме того, такое решение можно будет принять, если территория потеряла свое особое значение либо охраняемый природный комплекс или объект был полностью разрушен в результате природного или антропогенного воздействия без возможности его восстановить.

– Законопроект предусматривает, что для принятия решения об изменении границ или упразднении той или иной ООПТ необходимо будет соблюсти порядок, аналогичный тому, который предусмотрен для ее создания, – отметил заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк. – То есть нужно будет подготовить экологическое обследование участков на наличие либо отсутствие уникальных природных и историко-культурных комплексов и объектов, сохранение которых требует осуществления специальных охранных мероприятий. Затем материалы этого обследования должны будут пройти экологическую экспертизу регионального уровня.

На данный момент в Приморье насчитывается 217 ООПТ регионального значения. В их числе один природный парк площадью 9,5 тыс. га, 10 заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,5 тыс. га. Большая часть этих территорий создавалась очень давно, с 1970-х годов.

Принятия закона особенно ждут аквакультурные хозяйства, которые арендуют участки в границах морских памятников природы.

Больным детям – бесплатный перелет

Обширный блок повестки был посвящен социальным законопроектам. Так, парламентарии скорректировали статью 19 краевого закона «О здравоохранении в Приморском крае». Теперь приморские дети, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, смогут бесплатно летать к месту лечения.

Законопроектом устанавливается компенсация стоимости авиаперелета в случае невозможности получения медпомощи на территории Приморья. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, расходы возместят несовершеннолетним приморцам, не являющимся инвалидами, которые по направлению комиссии краевого департамента здравоохранения летят в медицинские организации за пределы Приморья, а также сопровождающим их родителям или законным представителям и в случае необходимости медицинским работникам. Оплата проезда лежачим больным на авиатранспорте будет производиться за три посадочных места. Компенсация за авиаперелет предусмотрена также для беременных женщин, нуждающихся в медпомощи за пределами края.

До этого момента право на бесплатные авиаперелеты распространялось только на детей-инвалидов. Несовершеннолетние больные, не имеющие инвалидности, могли добираться до мест лечения бесплатно только на железнодорожном транспорте.

Как отметили депутаты, время проезда по железной дороге из Приморья в Москву и Санкт-Петербург может составлять 7–8 дней. Принятие поправок в краевой закон о здравоохранении позволит решить данную проблему.

По расчетам профильного департамента, реализация мер поддержки потребует из краевого бюджета ежегодно 35,7 млн рублей.

Многодетным семьям доплатят

Еще один важный социальный вопрос повестки касался дополнительных мер поддержки для многодетных семей. Парламентарии одобрили проект закона «О внесении изменения в статью 8 закона Приморского края «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края».

Законопроект разработан для повышения рождаемости четвертых и последующих детей в семьях приморцев, а также для повышения дохода и снижения уровня бедности в многодетных семьях. Он предусматривает ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего и каждого последующего ребенка.

Размер выплаты в настоящее время составляет 13860 рублей, семья получает данное пособие до достижения ребенком возраста трех лет.

Согласно действующей редакции закона ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка предоставляется один раз. Таким образом, права на получение пособия на последующих детей семья не имела.

– Своевременный проект закона, потому что, к сожалению, по статистике, уровень рождаемости за три месяца текущего года снизился по сравнению с прошлым годом, – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. – Мы говорим о мерах поддержки при рождении не только третьего ребенка, но и четвертого и последующих. У нас для этого есть федеральные и краевые средства, и в целом проблеме демографии и семейного устройства сегодня уделяется большое внимание.

Выплаты педагогам коснутся и заочников

Также законодатели расширили перечень молодых педагогов, которые могут претендовать на краевую подъемную выплату при устройстве на работу в образовательные учреждения. Соответствующие поправки внесены в профильный краевой закон.

Так, право на единовременную денежную выплату предоставят специалистам, трудоустроившимся в образовательную организацию в течение трех лет со дня получения диплома при условии заключения трудового договора по основному месту работы по штатной должности педагогического работника не менее одной ставки.

Ранее подъемные получали специалисты, впервые устроившиеся на работу в школу или дошкольную образовательную организацию в течение трех лет со дня окончания очного отделения вуза или колледжа. Теперь выплату смогут получить молодые специалисты-заочники, а также те, кто был трудоустроен по срочному трудовому договору.

Отметим, что получивший поддержку молодой специалист должен проработать в образовательной организации в течение трех лет со дня заключения трудового договора. В случае прекращения трудового договора до истечения этого срока он обязан вернуть в бюджет края часть единовременной денежной выплаты в размере, пропорциональном неотработанному периоду.

Воинской доблести прибавится

В Приморье появятся города и населенные пункты воинской доблести. Депутаты одобрили инициативу губернатора об учреждении региональных почетных званий для муниципалитетов.

Согласно проекту закона предложение о присвоении почетного звания может исходить от органов государственной власти края и местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений и жителей. При этом инициатива должна получить одобрение представительного органа и поддержку главы муниципального образования, в границах которого находится населенный пункт, претендующий на почетный статус, а также положительное заключение губернатора.

Региональные звания «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» будут присваиваться краевым законом. Муниципальному образованию, удостоенному такого статуса, будет вручаться соответствующая грамота за подписью главы Приморья, а на его территории будет устанавливаться стела с изображением герба населенного пункта и текстом положений краевого закона о придании ему почетного звания. Причем финансирование этих мероприятий, как прописано в законопроекте, будет осуществляться за счет краевой казны.

– Законопроект направлен на увековечивание памяти о подвигах воинов-приморцев, погибших при защите Отечества, – пояснил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев. – Важно, чтобы время не стирало из народной памяти героические страницы нашей истории. И присвоение почетного статуса муниципалитетам во многом будет способствовать этому. Ведь для жителей населенных пунктов, которые удостоились высокого звания, это еще один повод для гордости за свою малую родину.

Одним из первых приморских городов, претендующих на получение почетного звания, стал Дальнереченск.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ