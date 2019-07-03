С такими союзниками Россия непобедима Армия и флот показали дальневосточникам, какие силы стоят на страже их покоя

Мероприятия V международного военно-технического форума «Армия-2019» прошли в конце минувшей недели во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и других городах ДФО. Хотя в главной базе ТОФ выставку современного вооружения и военной техники логичнее было бы назвать «Флот-2019». Впрочем, не в названии дело, ведь именно армия и флот, по известному выражению императора Александра III, единственные союзники России.

Всего на территории Приморья было задействовано около 10 площадок. Но основную экспозицию и наиболее значимые действия можно было увидеть на Корабельной набережной Владивостока. Открыл выставку утром 28 июня на 33-м причале первый заместитель командующего ТОФ – начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш.

Поздравление участникам и гостям форума в Приморье прислал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

После торжественных речей представителей командования ВМФ и ТОФ, оборонно-промышленного комплекса и ветеранов флота на площадке под открытым небом выступили ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота и духовой оркестр штаба ТОФ. А затем стартовала демонстрация боевых кораблей, выстроившихся у причальной стенки, а на берегу – мощного наземного оружия, снаряжения и транспортных средств.

Курс на обновление

– Особенностью юбилейного форума стал акцент на логистических вопросах обеспечения безопасности необъятного по протяженности морского побережья Дальнего Востока, – прокомментировал для «В» заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев. – Поэтому на сей раз мы решили не привлекать корабли 1-го ранга дальней морской и океанской зон. Зато сразу несколько столичных компаний ВПК привезли и представили различные образцы морских транспортных средств, позволяющих быстро доставлять технику и тяжелое оружие на необорудованное побережье в самых суровых условиях. Проведенные тренировки показали, что доставленные к месту назначения оружие и личный состав сразу же можно разворачивать и использовать по боевому предназначению в интересах России.

Также контр-адмирал Королев подробно рассказал, чем пополнится ТОФ в ближайшее время.

– До конца года в состав флота войдет новейшая дизельная подвод-ная лодка проекта 636.3. Это очень мощный и опасный для любого противника корабль, что подтвердило использование таких же ПЛ в составе Черноморского флота и их применение в Восточном Средиземноморье. На их вооружении стоят крылатые ракеты «Калибр» и торпеды. Всего будет построено шесть таких подлодок для ТОФ.

Кроме того, современный корвет «Гремящий» проекта 20385 в настоящее время завершил первый этап заводских испытаний на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. В сентябре он совершит переход Северным морским путем на Тихоокеанский флот. Его высокоточное оружие может применяться и по кораблям противника, и по береговым целям на очень значительном удалении. ТОФ во взаимодействии с представителями промышленности обеспечит испытание корабельного оружия, в том числе пуски крылатых ракет комплекса «Калибр». Планируется, что корвет войдет в состав флота ближайшей осенью.

В ходе нынешнего форума на заводе «Звезда» в Большом Камне также состоялась церемония передачи ТОФ модернизированного атомного подводного крейсера «Омск». Эта подлодка знаменита тем, что в свое время обогнула северную оконечность Новой Земли и подо льдом за 15 суток прошла 4000 миль Северного Ледовитого океана. Личный состав получил высокие награды, в том числе звание Героев России. С 2015-го по 2019 год подлодка находилась на стапелях «Звезды» на модернизации и прошла все дальнейшие подводные испытания. Вскоре ракетный крейсер «Омск» с крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит» и торпедами вернется в состав ударной группировки на Камчатке.

«Громкий» меткий, незаметный

Еще один новейший корабль – корвет «Громкий» – был пришвартован у 33-го причала в бухте Золотой Рог. На его борт впервые могли подняться все желающие жители и гости Владивостока.

– Особенность нашего корабля заключается в использовании технологии малозаметности «стелс», автоматизации корабельных систем, повышенной живучести и наличии всех морских видов вооружения, – поделился секретами с репортером «В» старший помощник командира капитан 3-го ранга Максим Березовский. – Он развивает скорость до 27 узлов и может без пополнения запасов ходить на расстояние до четырех тысяч миль, несет на палубе или в ангаре вертолет Ка-27. За короткий срок пребывания в составе Приморской флотилии экипаж успешно сдал все необходимые курсовые задачи и подтвердил заложенные конструкторами возможности корвета. Последние учения у нас завершились в июне, накануне форума. Мы полностью готовы к выполнению поставленных командованием боевых задач.

Конечно, к нам повышенное внимание. На борту имеются новейшие комплексы радиолокации, гидроакустики, разведки и другие. Минимальная дальность поражения основным оружием составляет 150 км. Нам доступны поиск и уничтожение подводных лодок и надводных кораблей, любых воздушных целей противника, поддержка высадки морского десанта, сопровождение конвоев, а также нанесение управляемых ракетных ударов по наземным целям (чего не было у предшественников корвета данного класса. – Прим. авт.). Кроме того, на борту есть артиллерия, зенитное и минно-торпедное вооружение. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре достраиваются еще два корвета этого проекта. Это значит, что в перспективе в составе ТОФ появится самостоятельное соединение многоцелевых кораблей ближней морской зоны.

По соседству, у Корабельной набережной, можно было увидеть ракетный катер класса «Молния» «Р-11», несущий на борту четыре сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Москит» (их собирают на арсеньевском «Прогрессе»), большой гидрографический катер «БГК-2151», малое гидрографическое судно «Виктор Фалеев», противодиверсионный катер класса «Грачонок» «П-377», базовый тральщик «БТ-215» и десантный катер «Иван Карцов».

Про «Ивана Карцова» нужно сказать отдельно. Он относится к разряду современных кораблей, вооружен крупнокалиберными пулеметами и гранатометами для поддержки десанта на берегу или борьбы с противником в море. Но, главное, перевозит четыре БТР или БМП с экипажами, может за один раз принять усиленную роту морской пехоты, доставить и высадить ее на необорудованное побережье.

И на берегу все начеку

На причальной стенке рядами выстроились боевая техника и оружие, снаряжение и оборудование береговых войск ВМФ, сухопутных войск, службы тылового обеспечения и поисково-спасательной службы.

Посетители увидели пусковые установки подвижных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Их ракеты точно поражают даже самые малозаметные цели за сотни километров от берега. В прошлом году показывали и прославленный «Искандер-М», но в этот раз тактическую ракетную установку представили в Уссурийске.

По соседству с мемориалом «Боевая слава ТОФ» развернулись подразделения 55-й отдельной бригады морской пехоты. «Черные береты» выставили напоказ бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, реактивную систему залпового огня «Град» и транспортно-заряжающую машину, самоходный зенитно-ракетный комплекс «Оса» и машину заряжания, армейский снегоход, унифицированный наземный модуль помех «Красуха-С4» и беспилотный летательный аппарат, многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и мобильные средства радиотехнического контроля.

Рядом с боевой техникой выстроились машины сил обеспечения и сопровождения: подвижные пункты приготовления пищи и хранения продуктов, подвижные комплексы врачебной помощи, комплексы разведки, общевойсковые комплекты разминирования, станции связи.

Нашлось место и для современного стрелкового оружия.

Всего в экспозиции было представлено несколько десятков единиц техники и крупного самоходного оружия, порядка 100 образцов вооружения, различных комплексов, систем и оборудования.

Знакомство с авиацией начинается на земле

Не было отбоя от посетителей на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Артемом. Для знакомства с образцами авиационной техники морской авиации ТОФ, самолетами и вертолетами 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа гости приезжали со всех уголков Приморья.

Посмотреть было на что. А в некоторые воздушные машины можно было забраться, чем с восторгом пользовались вездесущие мальчишки. С разрешения механиков и пилотов они восседали за штурвалами боевых и транспортных самолетов. В это время их отцы изучали возможности авиационных и противовоздушных ракетных систем.

Вниманию гражданских зрителей на взлетно-посадочной полосе и стояночных площадках были представлены многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, многоцелевой истребитель Су-30М2, сверхманевренный истребитель Су-35С поколения 4++, высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, противолодочный самолет Ил-38Н, разведывательно-диверсионный вертолет Ка-52, вертолет морского базирования Ка-29 и военно-транспортный Ми-8АМТШ.

Наземную оборону представляли радиолокационные станции, зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», другие системы ПВО.

Аргументы артиллерии и пехоты

Основную мощь сухопутных войск можно было наблюдать на площадке десантирования полигона «Барановский» под Уссурийском. Здесь свои возможности продемонстрировали соединения 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО. Только крупного вооружения и военной техники было выставлено три десятка образцов.

В их числе – основной танк российских вооруженных сил Т-72 и боевая машина пехоты БМП-2М. «Бог огня» показал 152-мм армейскую самоходную пушку «Гиацинт-С», 152-мм дивизионную самоходную гаубицу «Мста-С», противотанковый ракетный комплекс «Штурм», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Силы ПВО развернули зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Бук» и «Стрела-10М3». «Царица полей» выставила напоказ всевозможное стрелковое вооружение пехотинцев: пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы. По соседству находились техника связи и радиоэлектронной борьбы, комплексы наземных станций ПВО и РЭБ, беспилотные летательные аппараты, легкомоторная авиация ДОСААФ, Ка-52 «Аллигатор».

У зрителей огромный интерес вызвала демонстрация работы комплекса наземных станций противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады устроили показательные выступления с элементами рукопашного боя. Также свое мастерство показали спецы отдельного разведывательного батальона штаба армии, 305-й Гумбинненской ордена Красной Звезды артиллерийской бригады, 35-го отдельного инженерно-саперного полка.

Все три дня форума здесь проходили концерты с участием творческого коллектива 60-й отдельной мотострелковой бригады и Дома офицеров армии, музыкальных и вокальных групп Уссурийска. Желающие могли отведать на полевой кухне солдатскую кашу с тушенкой и чай.

От истории к проектам будущего

Экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода показали на Ворошиловской батарее – филиале общероссийского парка «Патриот» на острове Русском. Там в рамках выставки «Партизанская деревня» были представлены 28 образцов исторической военной техники, а также пушки с линкора «Полтава».

В стенах кампуса ДВФУ состоялась научно-практическая конференция, посвященная роли российской армии в современном мире. Здесь же открылась экспозиция с ограниченным доступом московского концерна «Моринформсистема «Агат». Еще одна научная конференция и круглые столы прошли в Доме офицеров флота.

– Во Владивостоке в одном месте собрались те, кто конструирует и выпускает в промышленных масштабах вооружение, и те, кто этим оружием умело пользуется для защиты рубежей нашей Родины, – рассказал корреспонденту «В» представитель главного командования ВМФ капитан 1-го ранга Павел Дробин. – Мы продемонстрировали новейшие достижения российских оружейников и корабелов. Это самые современные, надежные в эксплуатации, конкурентоспособные и смертоносные для врага виды вооружения. В рамках форума разработчики, производители и потребители продукции военного назначения встретились и обменялись мнениями. В том числе речь шла о создании новых видов вооружения, обсуждались их контуры и перспективные возможности. Три дня проходила плодотворная работа, а многочисленные гости получили насыщенные впечатления. Нынешний форум на Дальнем Востоке прошел блестяще, его организаторы справились с поставленной задачей.

– Прошедший форум продемонстрировал торжество русского оружия и стойкость наших воинов, – отметил председатель союза моряков-подводников ТОФ вице-адмирал Александр Конев. – Так уж совпало, что ровно 100 лет назад, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну. За прошедшее столетие наша страна пережила ужасы Великой Отечественной войны, выстояла и победила в смертельной схватке. Послевоенные годы были омрачены холодной войной, велось долгое противостояние с нашими бывшими союзниками по Второй мировой, также мечтавшими поработить советский народ. Тем не менее нам удалась научно-техническая революция, появились мощные виды вооружения, включая ракетные и ядерные. Нынешнее поколение воинов мастерски ими владеет и применяет по назначению, что нам продемонстрировали события в Сирии. А у юношей, побывавших на этих выставках, горели глаза. Форум достиг своей цели.

Автор: Николай КУТЕНКИХ