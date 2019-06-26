Как бы из «ленивой» мамы не превратиться в мать-ехидну Жизнь свидетельствует: популярные теории – это хорошо забытое старое. Но не всегда полезное

Вот как найти золотую середину между «яжематерью» и «мамой-эгоисткой», но так, чтобы самой быть счастливой и чтобы все вокруг были счастливы? И вообще, реально ли это? Увы, как показывает практика, не всегда.

Ша, дети! Я делаю вам счастливую маму!

Для начала небольшой фрагмент еврейского фольклора.

Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ – готовила, стирала и орала, раздавала подзатыльники, громко сетуя на жизнь.

Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к раввину: как стать хорошей матерью?

Вышла от него задумчивая. С тех пор ее как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. И дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка.

Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате.

Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Та сидела за столом и …пила чай со сладким цимесом (десертное блюдо еврейской кухни, представляет собой сладкое овощное рагу. – Прим. авт.)

– Мама, что ты делаешь? А как же мы?– возмущенно закричали дети.

– Ша, дети! – важно ответила она.– Я делаю вам счастливую маму!

Прямо «настоящая женщина»!

Всем известна истина: счастливая мать – счастливое семейство. И вы знаете, я таки скажу: да. Но тут вопрос в другом. Каким образом мама достигает своего счастья. Кто-то кушает цимес, спрятавшись от всех, и уже тому рад, а кто-то радуется, когда цимесом лакомятся домочадцы…

Была у меня когда-то тетка. Классическая хрестоматийная хозяйка, жена и мать. Помните Бри из «Отчаянных домохозяек»? Именно этот же персонаж, но только в окружении советского быта. Она крахмалила не только тюль, скатерти и простыни, но и весь прочий текстиль и даже воротнички и манжеты к дочкиной школьной форме. Каждую неделю до 10-го класса включительно. Каждый день в холодильнике домочадцев ждали не пятилитровая кастрюля с борщом, сваренным на неделю вперед, а три-четыре блюда на выбор и непременно домашний компот. Дети (их было двое – Вика и Виталик) прилежно учились, оба ходили в музыкальную школу и в бассейн. Помимо перечисленного Вика занималась танцами, а Виталик рисованием.

И к слову, домохозяйкой тетка не была – работала чертежницей в каком-то проектном бюро. При этом она умудрялась срываться в обед с работы, кормить детей и развозить их по кружкам и секциям. Не на машине, машины в их семье не было. На автобусе и трамвае. Была ли она счастлива? Не знаю, и спросить за давностью лет уже некого. Но зато она была горда собой и своей миссией, несла ее как знамя и, вероятно, в этом видела счастье «настоящей женщины» (термин «настоящая женщина» она использовала как эталон совершенства).

И да, домочадцы уж точно были довольны положением дел. Настолько, что Вику только к тридцатнику удалось сбыть замуж. Не то чтобы женихов у девки не хватало и предложений подходящих – и того, и другого было в избытке. Просто Вике комфортно было дома у мамы под крылышком. Да и Виталик молодую жену привел в родительскую квартиру. А то, что они в конце концов разъехались, так это была инициатива его супруги.

Уработаться на всю оставшуюся жизнь

Мать моей одноклассницы работала на заводе. Вот даже не знаю, в какую смену, но приходила она домой далеко за полночь. Не всегда, конечно, неделю через неделю. Но мы точно знали: когда у Ирки мать в ночную, наша одноклассница выпадала из жизни. Ни кино, ни дискотеки, ни просто посидеть вечером во дворе – все это ей было недоступно. У Ирки был младший брат, и в эти «ночные» недели она должна была рано утром встать, собрать и отвести его в сад (мама отсыпалась после ночной смены), а после шла в школу. Начиная с шестого класса она после уроков убирала в квартире, готовила обед (мама не отказывала себе днем в свободное от работы время пообщаться с подружками, да и вообще у нее днем всегда находились какие-то дела). К шести-семи вечера (мама уже к тому времени уходила на смену) шла за братом, ну и вечер, естественно, был посвящен ему.

Была ли Иркина мама счастлива? Судя по всегда недовольному выражению ее лица, вряд ли. Была ли счастлива Ирка? Сложно ответить однозначно, все эти возложенные на нее обязанности она воспринимала как должное. И тем не менее, когда перед ней встал вопрос, идти в девятый класс или поступать в техникум в другом городе, угадайте, какой вариант она выбрала? Да, уехала и домой приезжала лишь на каникулы. Хотя от дома до города, где она училась, была лишь ночь езды на поезде, и многие, кто учился там же, приезжали и на выходные. Как по мне, так это показатель.

Ищи альтернативу

– Все дело в том, как ты относишься к своим обязанностям, – говорила мне как-то одна знакомая из категории тех, кого моя матушка определяла как засранок и пофигисток. – Если у тебя в планах каждую субботу – генеральная уборка и ты относишься к ней как к обязанности, спустя какое-то время тебя начинает раздражать даже мысль о предстоящей процедуре. Ты начинаешь ненавидеть субботу, уборку, домочадцев, которые в эту субботу, как назло, сидят дома и вместо того, чтобы помогать, лишь путаются под ногами. В принципе, вместо субботней уборки можно в наш пример подставить все что угодно – воскресную тотальную готовку еды на всю неделю, например. Да и просто готовку еды. Что делать в этом случае? Переложить все на детей, чтобы теперь вместо тебя домашнюю работу начали ненавидеть они? Тоже не вариант! Так какой выход? Не делай из домашних обязанностей рутину! Тебе нужно убрать квартиру? Не жди субботы. У тебя хорошее настроение, ты дома одна (я, например, ненавижу наводить порядок, когда кто-то еще есть в квартире, но, когда я одна, у меня это получается и быстрее, и веселее. Так пользуйся моментом! А выходные ты с детьми проведешь куда как интересней, нежели с тряпкой и пылесосом. Угнетает необходимость готовить обеды и ужины? Да без проблем, можно ведь заказать и пиццу на дом или просто отварить пельмени – это такое блюдо, которое, наверное, в каждом морозильнике присутствует. И, поверь, как только у тебя появится альтернатива, обязанность перестанет быть обязанностью.

А так хотелось заботы

В последние годы теория «ленивых» родителей становится особенно популярной. Не то чтобы она не существовала раньше (вспомните мою подружку Ирку), просто сейчас у нее появилось больше адептов. И, несомненно, польза от родительской лени есть – благодаря ей дети быстрее становятся самостоятельными.

А теперь ложка дегтя еще от одной моей приятельницы, которая воспитывалась вот в такой «продвинутой» семье:

– Моя мама, например, начиная с моего первого класса ни разу не встала в субботу, чтобы собрать меня в школу, – делится воспоминаниями подруга. – Заводила себе будильник, вставала, завтракала, одевалась и даже косички себе плела я самостоятельно. А с пятого класса и вовсе жила практически одна. Родители уходили на работу, когда я еще спала, а приходили, когда я уже спала. Я привыкла за это время самостоятельно вставать по будильнику, но так хотелось, чтобы меня разбудила мама. Я не боялась засыпать одна, но так порой хотелось, чтобы мама перед сном посидела рядом. По врачам я начала ходить самостоятельно, наверное, с класса второго. Помню, у меня заболел зуб, день болел, второй, неделю. Наконец я не выдержала и пожаловалась родителям, на что мне ответили: ну так сходи к зубному. И я пошла одна. Мне было восемь лет! Напомню, это были 80-е годы прошлого столетия, и обезболивания в зубных кабинетах (во всяком случае, в детских) не практиковалось. И да, теперь я уже понимаю: критичное состояние моих зубов – во многом результат моей детской самостоятельности.

А в двенадцать лет (в двенадцать, Карл!) меня отправили одну в суточное путешествие в плацкартном вагоне, поручив опеку незнакомому мужчине, только лишь потому, что с ним ехал маленький сын.

Поэтому, честно говоря, я бабушку больше любила, вот она-то и была для меня настоящей мамой.

Золотые правила эгоистки

Так что делать, чтобы быть не зацикленной на семье и при этом впоследствии не услышать, что не матерью ты была, а ехидной?

Вот насобирала подборочку советов у умных людей.

Не допускать гиперопеки. Следить за каждым шагом ребенка, боясь отойти в туалет, утомительно и непродуктивно. Проще дать ему ползать и играть самому, обезопасив пространство вокруг. И стараться продолжать эту же политику в дальнейшем по мере вырастания ребенка, не превращая переживания за него в фобии.

Не зацикливаться на «развивашках».

Игры и общение с мамой ребенку нужнее, чем умение читать в 2,5 года. Не выискивать у ребенка болезни. Постоянно нервничать и таскать его по платным (обязательно платным!) неврологам и логопедам — любимое развлечение многих «неэгоистичных» мам.

Помнить о себе и не жить по остаточному принципу. И это касается не только денег и времени. У дочки – скрипка, у сына – баскетбол, а у тебя что?

Героиня одного из моих материалов Анна слегка раскулачила детей. Дочка, решившая поначалу научиться играть и на фортепиано, и на саксофоне, со временем поняла, что оба инструмента ей не потянуть.

– А он такой красивый и как звучит восхитительно, – сокрушалась Анна. – В общем, позвонила я бывшему преподавателю дочки и договорилась, что теперь сама буду заниматься

Помнить о муже. Семья — это не только мама и ребенок. Папа тоже нуждается в заботе: чистой одежде, вкусных ужинах и, наконец, сексе.

Дело в том, что дети — эмпаты, они считывают эмоции. Если мама, доставляя себе маленькие радости, счастлива, то и дети тоже научатся быть счастливыми.

И что еще немаловажно: мама, умеющая восполнять жизненный баланс и заботиться о себе, никогда не будет ныть в присутствии ребенка. И в три года у него не будет необходимости становиться маленьким взрослым, беря на себя заботу о ней.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА