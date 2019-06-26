Уберите кирпич из театра! Почему швеи бутафорного цеха работают, сидя на полу, а художники тягают дилижансы

Публика этот факт и не заметила, а меж тем для всего театрального Приморья он стал большим шагом вперед: во Владивостоке начали работать мастерские при Приморской сцене Мариинского театра. Теперь часть работы по созданию и ремонту декораций для самого молодого театра края, пусть для начала и небольшую, будут проводить на месте. И это очень важно.

Организовывать работу мастерских, делиться опытом в наш город приезжала Людмила Мехоношина, сотрудник мастерских Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Ее рассказ о подробностях театрального бытия столь же интересен, как размышления режиссера или актера.

Соответствовать марке Мариинки

– У меня была миссия – создать мастерские по пошиву и изготовлению мягких декораций, – рассказывает Людмила. – Это все, что сделано на ткани и что расписано на ткани, все, что связано с мягкими фактурами. Задник, кулиса, например (но, подчеркну, не костюмы, обувь – это отдельно). И мы попытались начать такое производство при театре вот во Владивостоке, чтобы на месте что-то ремонтировать, приводить в порядок. Понятно, что финансово театру намного выгоднее делать декорации и тем более чинить их здесь, чем возить из Санкт-Петербурга. При таком большом стационарном театре, как Приморская сцена, просто обязаны быть полноценные мастерские. Но по разным причинам их изначально не организовали. Теперь руки дошли. И начать решили с малого.

– Наверняка столкнулись с множеством проблем…

– Конечно. Например, кадры. Опытные специалисты выращиваются и формируются годами, десятилетиями работы в цехах. И если в советское время существовали техникумы, где готовили театральных швей, бутафоров, постижеров, то сегодня ничего такого нет, на работу к нам идут люди из других сфер, и их приходится переучивать, готовить. На это требуются годы!

Для изготовления одежды сцены нужны швеи, художники, закупщики тканей, составители смет и многие другие специалисты. Для того чтобы обучить их начальным навыкам, я и приехала.

На Приморской сцене идет немало спектаклей, это множество декораций, которые требуют ухода, правильного хранения, ремонта, ведь все изнашивается, где-то отпарывается, где-то блекнет, а при этом спектакль должен выглядеть на все сто. Это марка Мариинского театра, и все ей должно соответствовать! Одежда спектакля должна быть на уровне с работой оркестра, солистов…

Где же заниматься ремонтом и пошивом декораций? Не в театре, разумеется. Потому что требуются большие помещения с хорошим освещением, с правильно организованными рабочими местами. Представьте себе размеры только задника – 12 на 26 метров, 240 квадратов нужно для работы с ним. И представьте, что его нужно расписать вручную!

Мы нашли такие помещения в бывших складах на Днепровской. Там сделали специальный деревянный пол, смотровые площадки для художников – ведь они, когда пишут, должны иметь возможность бросить панорамный взгляд, увидеть то, что делают, целиком и понять, как это смотрится из зала.

Без геометрии и химии искусства нет

– На обучение к вам шли люди из смежных профессий?

– Мы набирали швей, художников-декораторов, маляра, нормировщика, снабженцев, бухгалтеров. Не могу не отметить, что я почувствовала: люди очень стремятся узнать новое. Швеи, которых мы взяли, буквально вгрызались в те знания, что я давала, схватывали на лету. Я все время их тормошила: давайте то сделаем, давайте это, учитесь, смотрите, а они – молодцы, со всей душой откликались, конспекты писали, чтобы не забыть. Мы делали образцы, как нужно обрабатывать ткань, образцы красителей. Ведь на одной и той же ткани красители могут вести себя по-разному. Все это мои ученики старательно запоминали.

Я рассказывала, что нужно хорошо понимать театральную перспективу, знать математику, геометрию, чтобы перевести эскиз постановщика на ткань в таких масштабах. А художникам в театре нужно забывать о тоненьких кисточках, они чаще дилижансами работают – это такие кисти-щетки, очень большие. Тяжелейший труд!

А еще у нас все красители должны быть на водной основе, и ими тоже нужно уметь пользоваться. И мы работаем только на хлопчатобумажных, натуральных тканях. Потому что на синтетику не ложится краска, не смотрится! Кроме того, вопросы пожарной безопасности тоже важны, а синтетика легко воспламеняется.

Между прочим, наши швеи сидят на полу – ведь с какими объемами ткани они работают! Поэтому я учила их технике безопасности, чтобы у них, простите, поясница не отвалилась в первый же день работы, специальной гимнастике, которую нужно делать несколько раз в день. Девочки привыкали с трудом, но старались. Шьют они на руках, ведь тот же задник никак под машинку не подсунешь. Машинка используется, только когда мы сшиваем полотна.

В самом начале обучения я привела всех в театр, на Приморскую сцену. Мы осмотрели одежду спектакля за кулисами, а потом я сказала: теперь идем в зал и посмотрим со стороны. Как профи. Вы должны понять, что нужно видеть, на что обращать внимание…

В итоге мы смогли довольно много сделать, например, уже отремонтировали многие детали мягких декораций к «Пиковой даме».

Никаких трагедий за кулисами

– Мастерские такого большого театра во Владивостоке – это ведь событие не только для Мариинки, верно?

– В чем еще преимущество того, что мастерские будут работать здесь, во Владивостоке? Да хотя бы в том, что мы создаем рабочие места! Кроме того, у вас в городе и крае немало театров, и мы готовы делиться своим опытом с вашими специалистами. У меня, к примеру, более 40 лет опыта работы в мастерских разных театров России, это если считать вместе с учебой. И мне, скажу не хвастая, есть чем поделиться.

Вот пример. На спектаклях Приморской сцены в качестве утяжелителей для кулис, чтобы они не развевались, а держали форму, работники сцены использовали… кирпичи! Я увидела – ужаснулась. Ведь это театр оперы и балета, как можно не подумать о балетных! Если танцор, выбегая за кулису, споткнется о кирпич – все, он получает травму, а в балете это трагедия. Я настояла: давайте сделаем так, как положено, как принято в нашем театре. Мы в мастерских сшили специальные мешочки, наполнили их песком – и никаких кирпичей больше! Мне говорили: да в других театрах в городе всегда кирпичи использовали. Я отвечала: да, но не в театре, где есть балет. Теперь мне говорят: как удобно с мешочками, как мы раньше сами не догадались! А догадаться невозможно. Это школа, это базовые знания. И мы все готовы делиться ими. Думаю, во Владивосток будут приезжать и другие специалисты из разных цехов Мариинки и со временем здесь будут работать полноценные мастерские.

– Не могу не спросить о ваших впечатлениях о городе…

– Во Владивостоке я провела несколько месяцев. Для меня все было необычно, совершенно непривычный ландшафт – ваши сопки. А сколько солнца! Как это удивительно для питерской жительницы: просыпаться, когда в твои окна бьет солнце… Город мне понравился. Жаль только, что, когда в первый день работы я вышла на улицу и стала спрашивать, как проехать на Приморскую сцену Мариинского театра, мне далеко не сразу смогли ответить. Но все впереди.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ