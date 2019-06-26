История болезни «Спортсмен, студент и просто красавец» – наркотик, словно ластик, стер эту запись в его биографии

Я листаю историю болезни зависимого от синтетических наркотиков. Он вновь госпитализирован в отделение неотложной наркологической помощи.

26 июня – Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В этот день в 1987 году на международной конференции впервые был утвержден Стратегической план борьбы с зависимостью от наркотиков. Его конечная цель – общество без наркотиков. В этот день в разных странах проводятся общественные акции с раздачей листовок, лекциями, публикуются статьи в газетах, транслируются теле- и радиопередачи антинаркотической направленности.

Сначала в его жизни все шло хорошо. «Родился в срок, в развитии от сверстников не отставал. В детском саду был активным ребенком, пел, рисовал. В школе учился хорошо, с первого класса занимался спортом. Окончил 11 классов, имеет первый юношеский разряд по борьбе. Поступил в институт».

Я уже год знаю этого пациента. Год употребления синтетики размыл мощный рельеф борцовского торса, но другие лечащиеся все-таки предпочитали с ним не конфликтовать...

Впервые наркотик он попробовал после тренировки в раздевалке. Тот, с кем он вместе тренировался, принес вещество и предложил «занюхать». Он отказался, сказав, что наркотики не употребляет. Ему возразили с аргументами: мол, со спортсменом от этого ничего не случится, и, вообще, наркотики – это когда шприц, а когда нюхаешь – не наркотики. Он не особо поверил в эту чушь, но другие «товарищи по раздевалке» насели на него, и он сдался.

Прилив энергии, ощущение, что все удается и получается, окрылили его. Он до утра шатался по набережной, оттуда пошел в институт. А на лекции его накрыл страх. Страх смерти. И еще – что его «спалят», что все знают, что он наркоман. И очень хотелось повторить.

Он убежал с лекции, нашел того, кто предложил вещество, и употребил вновь. Стало легко. Захотелось секса. Формы березки в парке принял за женские. Наряд полиции задержал его за непристойное поведение: он «вступил в половую связь» с деревом.

Так он впервые попал в наркологическое отделение. Родные навещали его, он требовал сигарет. «Ты же не куришь?» – удивилась мать. «Пацанам», – ответил он. За отказ матери тратить деньги неизвестно для кого он толкнул ее, она упала. «Без сигарет не приходи, дура!» – крикнул он матери.

Назавтра она принесла сигареты. Психолог объяснил ей, что так делать нельзя, порекомендовав обязательно посещать занятия для родственников, у которых близкие употребляют наркотики.

– У вашего сына зависимость от наркотиков, а у вас развивается созависимость.

– Мой сын не наркоман, и у меня все в порядке, – отрезала мать, отказавшись ходить на занятия. Теперь каждый день она приносила блок сигарет.

Он тоже не шел на контакт с психологом. Неоднократные предложения пройти бесплатную программу реабилитации, да просто сходить на экскурсию в реабилитационное отделение, посмотреть на ребят, которые выздоравливают, были высокомерно отвергнуты. «Я не наркоман, в любой момент брошу», – неизменно отвечал он.

В первый раз он недолечился: отбросил борцовским приемом пожилую санитарку, распахнул дверь отделения и прямо в пижаме ушел.

Через три недели его привезла «скорая помощь» из дома: он «увидел» в ванне расчлененный труп и убийцу-карлика, под влиянием галлюцинаций забаррикадировал дверь в ванную шкафом, холодильником и диваном, с диким криком выскочил на лестничную клетку. Соседи вызвали милицию, затем «скорую».

Вновь убежал из наркологического отделения, домой не пошел – мерещились трупы, ночевал на улице. На наркотик деньги добывал попрошайничеством («Дайте 50 рублей, я вышел из тюрьмы, не могу домой уехать») и мелкими кражами. Дома не появлялся неделями, приходил поесть и переодеться в чистое белье. Исхудал, покрылся гнойничковой сыпью. На уговоры матери пойти лечиться отвечал отказом.

Желание употреблять вещество и страх быть убитым стали постоянными, думал только об этом. В наркотическом опьянении вновь видел расчлененные трупы, прятался от ужаса за гаражами. Спасаясь от дождя и тумана, перебрался в подвал хрущевской пятиэтажки, жильцы которого почему-то не установили в подъезде стальную дверь и кодовый замок.

Той ночью он пришел в подвал с дозой, лег на ящики, накрытые брезентом. Сырость, затхлый запах и подвальные блохи окружили его. Наскоро съев почерневший банан, дрожащими руками он достал наркотик и употребил его. Темнота подвала отодвинулась, стало тепло, бодрость наполнила грудь. И вдруг страх, принявший форму десятка огромных блох, накрыл его. Ужас пружиной подбросил с лежанки, он начал отбиваться от «блох», крушить все, что попадало под руку. Кулаки разбил в кровь, содрав кожу с костяшек. На грохот и дикий вой прибежали жильцы дома. Вывали полицию и «скорую помощь».

Сейчас он снова в наркологическом отделении, в палате интенсивной терапии. Я листаю историю болезни.

Это его третья госпитализация за год. Он исключен из института за неуспеваемость и прогулы. На спортивной карьере стоит крест.

Он придет в себя, врачи снова будут убеждать его в необходимости лечиться. Его матери вновь порекомендуют обязательное посещение группы для созависимых. Согласятся они или откажутся? Нет ответа…

Автор: Александр КУБИКОВ, медицинский психолог, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «КНД»