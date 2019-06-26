Звезды хороши в небе, а не на ногах В какой капкан может завести сосудистая сетка, если не беспокоиться о ее состоянии

С варикозной болезнью вен согласно статистике сталкивается каждый четвертый житель планеты. И большинство среди этих 25 процентов – женщины.

Чем опасно это заболевание, что его вызывает и почему именно слабый пол подвержен ему больше, рассказывает врач-флеболог, сосудистый хирург одной из клиник лазерной хирургии Владивостока Алексей Ди.

Все дело в гравитации

Представьте себе: варикозное расширение вен начинается с незначительных косметологических дефектов – так называемых сосудистых звездочек, которые вы вдруг обнаруживаете на своих ногах. Или вам об этом вдруг сообщают домочадцы – довольно часто звездочки и сеточки проявляются на задней части икр, под коленками. И очень часто ваш визит к флебологу зависит от того, насколько требовательно вы относитесь к своей внешности: или «во мне должно быть все прекрасно», или «да кто к ним приглядываться будет».

Между тем отношение к внешнему виду собственных ног стало бы более ответственным, если бы люди знали, к чему могут привести, казалось бы, безобидные на вид звездочки.

Так что же ведет к патологии вен?

– Мы стали мало двигаться, больше сидеть, больше стоять, лучше питаться. Главная проблем вен – гиподинамия и излишний вес, – объясняет Алексей Юрьевич. – Или, напротив, к проблемам могут привести занятия спортом, в частности, заболевание встречается у тех, кто в свое время активно занимался (или все еще занимается) тяжелой атлетикой. Дело в том, что тренировки с тяжестью усиливают нагрузку на брюшной пресс, тем самым повышают внутрибрюшное давление. Градиент давления между нижними конечностями и нашим телом уменьшается, соответственно, кровь хуже поступает вверх.

Немалую роль в развитии патологии играет и наследственность. То есть, если у кого-то из ваших ближайших родственников было это заболевание, высока вероятность того, что оно повторится и у вас.

Кроме того, негативно на развитие хронической венозной недостаточности влияют загар, привычка париться (баня вообще может быть опасна людям с сердечно-сосудистыми проблемами из-за того, что там мы обильно потеем, в результате чего у нас сильно сгущается кровь – именно поэтому после парной нужно «наводнять» организм чаем, соками, минералкой).

И даже законы физики, представьте себе, провоцируют появление варикозной болезни.

– Мы живем на Земле, а Земля имеет свое гравитационное поле, соответственно, кровь, как любая жидкость, стремится вниз. И организму приходится справляться с этой гравитацией, чтобы продвигать кровь вверх. Для этого существует ряд механизмов, один из которых – мышечная помпа. Глубокие вены у человека находятся в мышечном футляре, и, когда мы ходим, мышцы постоянно сокращаются и массируют наши вены. И, как у каждой помпы, у вены есть клапан, который направляет кровь именно снизу вверх.

Мы все с другой планеты?

– Почему у нас так много заболеваний позвоночника? – задается вопросом доктор Ди. – Хондрозы, грыжи. Здесь же заболевания суставов – артрозы. А варикозное заболевание вен? Все эти болезни появляются именно из-за нашего прямохождения – мы не справляемся с гравитацией.

Согласно теории Дарвина мы постепенно стали прямоходящими. Но зачем, если на четырех конечностях передвигаться было бы куда удобнее и быстрее? И заметьте, у всех представителей животного мира Земли позвоночник горизонтальный, подстроенный под физические законы планеты. (Дорогие читатели, с юбилеем любимой газеты! – см. стр. 3) Единственный прямоходящий – это человек, воюющий с гравитацией и терпящий поражение в виде вышеперечисленных болячек.

– Вывод один: где–то есть вселенная, выстроенная под прямохождение, – позволил себе пофантазировать врач. – Заметьте: вся наша анатомия и физиология направлены на то, чтобы мы как можно больше двигались. Но, с другой стороны, при движении нам приходится бороться с потоком воздуха в отличие от других обитателей Земли – горизонтально ходящих.

О гендерной несправедливости

Помните, в самом начале мы сослались на статистику, которая утверждает, что особенно не повезло в этом плане женщинам – чаще всего патологии вен встречаются именно у них. И, что самое обидное, зачастую по не зависящим от них причинам. Почему? Тут несколько факторов.

Первый из них – беременность. Все-таки девять месяцев вынашивания ребенка просто так не проходят: растет общий вес матери, увеличивается нагрузка на все органы, в частности, на почки и сердце, что приводит к отекам, увеличивается артериальное давление. Увеличившаяся матка давит на венозную систему, что препятствует притоку крови. Да и сами роды приводят к усилению давления крови на стенки вен малого таза и нижних конечностей. К слову, именно роды у многих провоцируют появление геморроя. А это не что иное, как варикозное расширение вен малого таза.

Кроме того, при беременности увеличивается количество прогестерона. Этот женский гормон в большей степени действует на волокна венозной стенки. Они становятся более эластичными и растягиваются под действием венозной крови.

Количество гормона увеличивается не только во время беременности, но и при приеме противозачаточных таблеток и во время климакса.

Еще одна провокация варикоза – высокие каблуки. Дело в том, что в такой обуви мышцы постоянно находятся в напряжении, вследствие чего нарушается ток крови по глубоким венам. Поэтому кровь устремляется по поверхностным венам, клапаны которых не справляются с нагрузкой. В итоге развиваются такие изменения, как расширение вен, образование узлов, застой крови, отеки. И чем больше женщина проводит времени на каблуках, тем выше риск развития этого заболевания.

Резать, не дожидаясь…

Отечность ног, проступающие поверхностные вены, проявление тонких сосудов в виде звездочек, болезненная усталость – это самые первые признаки варикозного расширения вен.

Однако в большинстве случае даже при проявлении всех вышеназванных симптомов люди не спешат обращаться за помощью, надеясь, что само пройдет.

– Увы, не пройдет, – категоричен Алексей Ди. – Безобидные сосудистые звездочки со временем могут перейти в такое сложное заболевание, как трофическая язва.

А вот как лечить – хирургически или консервативно, это уже решает врач. Обычно даже среди врачей бытует мнение, что, пока не испробованы все консервативные методы, к хирургическим обращаться не стоит. Так вот, в сердечно-сосудистой хирургии, как и в онкологии, лучше прооперироваться вовремя. Когда наступает это вовремя? До этапа осложнения.

Согласно распространенной классификации хронической венозной недостаточности заболевание проходит четыре стадии.

Сосудистые звездочки, отеки, ретикулярные вены (просвечивающаяся через кожу сеточка мелких сосудиков) – это начальное проявление.

Вторая стадия – это уже появление толстых варикозных вен, отеков. Именно на этой стадии показано хирургическое лечение.

Третья стадия – появление трофических изменений. Ощущается тяжесть в ногах, мучают отеки, вены выбухают над поверхностью кожи.

И, наконец, четвертая стадия – появление осложнений, таких, например, как трофическая язва, развитие тромбозов. Как вы понимаете, до третьей и четвертой стадий желательно не тянуть, поскольку бывает, что при появлении тромба в глубоких венах даже хирургическое лечение не поможет.

Немаловажно: для того чтобы увидеть четкую картину заболевания, врачу достаточно времени одного приема. Сегодня с помощью УЗИ можно за полчаса определить, есть ли заболевание, в какой стадии оно находится и какого лечения требует – консервативного (использование трикотажа и мазей) или хирургического.

Встал и пошел

– Красота современного хирургического лечения сосудов в его малоинвазивности, – подчеркивает Алексей Юрьевич. – Даже удаление части вены (такая методика по-прежнему используется) проводится малоинвазивным способом, после которого остаются практически незаметные швы. Но есть и современные методы лечения: лазерная абляция вен, радиоволновая абляция вен. При таких манипуляциях и наркоз не нужен. Например, при лазерной абляции делается небольшой прокол кожи, через который в вену заводится световод, и с помощью лазера мы исправляем вену.

Для наглядности подобную операцию можно сравнить с современными операциями на сердце. Лет 20 назад такие операции делали через большой разрез, после которого оставались шрамы на всю грудь, под глубоким наркозом и с искусственным кровообращением. Во время операции было задействовано много врачей, а после оперативного вмешательства пациента ожидало сложное послеоперационное выхаживание.

Сейчас подобные манипуляции проводятся малоинвазивно: через прокол, без разрезов и глубокой анестезии, пациенту через артерию вводится стент, в скором времени его выписывают домой.

Так же все обстоит и с хирургическим лечением варикозной болезни. Минимальная травматичность, что позволяет проводить процедуру под местной анестезией, можно отправляться домой сразу после операции (то есть нет необходимости оформлять больничный), быстрое восстановление, хороший косметический результат – не остается следов и шрамов, высокая эффективность, низкий процент рецидивов.

И наконец, чтобы получить эффективное лечение, сегодня нет необходимости отправляться за границу – в Сингапур, например, или Южную Корею. Во Владивостоке методы используются те же, оборудование такое же, профессионализм наших врачей ничуть не хуже, а то и выше, нежели у их зарубежных коллег.

Чтобы вы могли максимально защитить свои ноги, врачи-флебологи рекомендуют пользоваться компрессионным трикотажем: чулками, гольфами, гетрами. Ими вы спасаетесь даже не от варикозных вен – благодаря им вы уменьшаете вероятность возникновения тромбоза.

Автор: Анжелина ШИЛАН