Как приморские асы американцев покоя лишили История расцвета ракетоносной морской авиации ТОФ

Две недели назад «В» подробно рассказал о необычной истории военного аэродрома в приханкайском селе Хороль («Некосмическая судьба приморского Байконура», номер за 13 июня). И хотя на его взлетно-посадочной полосе так и не дождались космолета «Буран», сам аэродром активно использовали боевые летчики ТОФ. Теперь самое время рассказать об их героической службе. Тем более что и поводов предостаточно.

Нынешним летом морская авиация Тихоокеанского флота отметит сразу несколько юбилеев. Во-первых, 105 лет назад, в 1914-м, морской министр Российской империи адмирал Иван Григорович подписал приказ о формировании при Сибирской флотилии гидроавиационной станции во Владивостоке. Создание первых отрядов гидросамолетов дало начало образованию ВВС ТОФ. Во-вторых, 60 лет назад, в 1959-м, на аэродроме в Хороле был развернут 169-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк, вооруженный реактивными самолетами Ту-16К. Тем самым ТОФ получил дальнюю ударную авиацию. И, наконец, 10 лет назад решением Генерального штаба российских вооруженных сил было сформировано новое управление морской авиации Тихоокеанского флота – ВВС ТОФ.

От поршневых до реактивных

– Впервые военный аэродром в Хороле появился накануне Великой Отечественной войны. На нем базировались самолеты с поршневыми двигателями, – рассказывает хранитель местной истории Наталья Кокунина, директор Хорольского районного историко-краеведческого музея имени И.Д. Бронниковой. – Отсюда в августе 1945 года они летали с боевыми заданиями по уничтожению укреплений и живой силы Квантунской армии. Именно с хорольского аэродрома 18 августа 1945 года поднялся десант из 120 разведчиков и автоматчиков курсом на Харбин, чтобы захватить там аэродром для безопасной высадки советских боевых подразделений.

На постоянной основе располагаться здесь морская авиация ТОФ стала с лета 1951 года. Это был 169-й Рославльский гвардейский полк дальней авиации. Его летчики летали на стратегических бомбардировщиках Ту–4. Они уже были реальной угрозой для американцев и их союзников. Новые бомбардировщики дальнего действия с большой продолжительностью полета летали со скоростью 550 км/час при бомбовой нагрузке до 9 тонн и имели 10 пушек НР-23 для собственной обороны, экипаж составлял 12 человек. С дозаправкой в воздухе они достигали территории вероятного противника.

Для их воздушного прикрытия использовались реактивные МиГ–17. Эти истребители принимали участие в корейской войне 1950 – 1953 годов. Здесь же проходили подготовку северокорейские летчики, осваивавшие советский реактивный истребитель, авиашкола размещалась в здании нынешнего краеведческого музея. Кстати, МиГ–17 до сих пор стоят на вооружении ВВС КНДР.

В конце 1950-х на смену авиабомбам пришли крылатые ракеты. Под них спроектировали и построили реактивные ракетоносцы Ту–16. У них была сложнейшая задача – противостоять американским авианосцам, громадным плавучим аэродромам с сотней боевых самолетов на борту. Дополнительно в Хороле разместились воздушные топливозаправщики и постановщики помех на таких Ту-16.

Гвардейский тяжелобомбардировочный авиаполк был переименован в морской ракетоносный полк, который с учетом дальности полета ракеты покрывал всю северную часть Тихого океана. С этого времени начинается флотский этап истории авиабазы.

Полк с честью выполнял задачи флота по укреплению обороны страны на Тихом океане, участвовал в учениях «Иман», «Циклон», «Вьюга», «Арктика», «Суйфун» и «Ангара». Гвардейцы поражали цели первыми пусками крылатых ракет. Командующий авиацией ТОФ генерал-лейтенант Александр Томашевский назвал их лучшими в составе Военно-морского флота СССР.

4 сентября 1965 года на Хорольскую авиабазу передислоцировался 867-й гвардейский отдельный дальнеразведывательный авиационный полк (ОДРАП). Летал он на 22 новых самолетах дальней воздушной разведки Ту-95рц. Под контролем морских разведчиков были огромные пространства Мирового океана – от Крайнего Севера до Филиппинских островов. Они взяли под неусыпное наблюдение авиабазу Иводзима морских сил самообороны Японии в центральной части Тихого океана, которую также используют ВВС США. Приходилось нести дежурство и над Индийским океаном, базировались на аэродромах наших союзников.

В феврале 1970 года асы Хорольского гарнизона в рамках масштабных стратегических учений ВМФ СССР «Океан» впервые выдали целеуказания подводным лодкам ТОФ в Филиппинском море по надводным силам противника. С той поры полк стратегической и оперативно-воздушной разведки стал глазами и ушами Вооруженных сил СССР на востоке, вел постоянное наблюдение за перемещением военно-морских группировок США в водах АТР.

На тех же учениях девять экипажей 169-го гвардейского морского ракетоносного полка нанесли тактический ракетный удар по условной группировке ВМС США в Японском море.

После дозаправки объединенная авиагруппа совершила перелет в Мурманскую область, нанесла в Норвежском море тактический удар по условной надводной группировке стран НАТО и лишь после этого через Тикси вернулась на родной аэродром. Такой «марш-бросок» вызвал буквально оторопь у наших противников. Уже тогда 60 % летного состава полка могло заправляться в воздухе, что соответствовало уровню летчиков 1-го класса и летчиков-снайперов.

15 июля 1975 года 867-й ОДРАП был переименован в 304-й гвардейский отдельный дальнеразведывательный авиаполк и приступил к освоению нового района воздушной разведки – в Индийском океане. Для этой цели использовались аэродромы «Дафет» и «Харнейса» в Сомали, куда наши самолеты перелетели с посадкой в Ташкенте и по воздушному коридору над Пакистаном и Ираном, на прохождение которого отводилось строго ограниченное время плюс 30 секунд (если самолет не уложится в этот отрезок, ПВО Ирана или Пакистана могли сбить его).

В середине 1970-х перед морской авиацией ТОФ была поставлена новая задача – поиск и уничтожение атомных подводных лодок баллистическими ракетами. 1 октября 1976 года на базе Хорольского аэродрома был сформирован 310-й отдельный противолодочный авиаполк, вооруженный самолетами Ту–142. С этого момента американские военно-морские силы вообще потеряли покой… Позднее противолодочные Ту–142 вместе с ракетоносными Ту–95 вошли в состав 169-го отдельного гвардейского смешанного авиационного полка.

Период 1986 – 1991 годов можно назвать временем расцвета тихоокеанской авиации.

К сожалению, не обходилось и без трагических инцидентов. При испытаниях новой техники погибло много экипажей, над их могилами стоят памятники с красными звездами. Кто-то вовсе не вернулся с учебно-боевых вылетов, сгинув в морской пучине.

Но были и счастливые невыдуманные истории. К примеру, авиационный радист Геннадий Пудовкин выжил после авиакатастрофы под Хоролем. Погиб почти весь экипаж разбившегося самолета, лишь Пудовкина, всего переломанного, спасатели вытащили из горевшей машины. Пролечившись в госпиталях, он еще много лет жил в местном гарнизоне...

Боевой орден особой секретности

В 1980-х годах 304-й ОДРАП продолжал воздушную разведку в северо-западной части Тихого океана, в Желтом, Восточно-Китайском, Филиппинском и Южно-Китайском морях. А 169–й гвардейский полк на несколько лет обосновался во вьетнамской Камрани.

Вот тут самое время послушать последнего командира морского ракетоносного авиаполка, обладателя почетных званий летчика-снайпера и заслуженного военного летчика России, гвардии полковника в отставке Александра Притчина, с которым мне посчастливилось пообщаться. Он прошел путь от рядового пилота до председателя квалификационной комиссии летного состава морской авиации ТОФ. Кстати, его сыновья пошли по стопам отца: один стал штурманом, другой пилотом, оба служат в смешанной авиационной эскадрилье ТОФ.

– Так получилось, что в мирное время я стал кавалером боевого ордена. Это награда за выполнение поставленных командованием задач в небе над Индокитаем и юго-западной частью Тихого океана, – рассказывает Александр Александрович. – Наш смешанный авиаполк находился на советской базе материально-технического обеспечения Камрань во Вьетнаме, куда он был направлен для обеспечения безопасности. В тот период у нас на вооружении находились самолеты Ту-16, Ту-95рц, Ту-142, МиГ-23мл и вертолеты Ми-14. Я лично в ту пору был гвардии майором, заместителем командира эскадрильи. Летал на Ту-16 – ракетоносцах, топливозаправщиках, постановщиках помех. Выполнял самые сложные и ответственные поручения командования. Мы однозначно приструнили американских моряков, заставили их считаться с нами. За успешное выполнение нескольких операций в небе над Южно-Китайским морем и был награжден орденом Красной Звезды. Вручение награды состоялось уже на родине. В ходе той командировки получил звание гвардии подполковника…

Что интересно, завершив свой рассказ, боевой офицер так и не открыл тайну, за что именно он получил столь почетный для военных орден.

Отмечу, что ракетоносная авиация ТОФ в те годы противостояла надводным и подводным силам 7-го флота США. И всегда находилась в состоянии постоянной боевой готовности. У каждого из летчиков 169-го полка были десятки полетов в зоне обеспечения – западной части Тихого океана, в Арктике и вблизи наших восточных границ. В первую очередь гвардейцы держали на прицеле находившиеся в зоне поражения блуждавшие у советского побережья авианосные группировки ВМС США.

Конец истории?

К сожалению, вслед за распадом СССР завершилась и славная история морской ракетоносной авиации ТОФ. Авиаполки расформировали. Авиационная техника этих полков была перегнана на аэродром в Хороль, на сформированную здесь базу хранения и утилизации с последующей разделкой на металлолом. Исключение составляют вертолетные эскадрильи, противолодочная и транспортная авиация флота. В Хороле вместо гарнизона осталась лишь комендатура.

Сегодня все обязанности ударной авиации в небе над Тихим океаном выполняет 6952-я авиационная Севастопольско-Берлинская Краснознаменная база на аэродроме «Украинка» в Амурской области, на вооружении которой стоят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Автор: Николай КУТЕНКИХ