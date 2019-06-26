Остров нашенский Жизнь поповцев может ухудшиться из-за повышения энерготарифа

– Вы почему ничего не пишете о жизни на острове Попова? О путешествиях за границу и о проблемах районов края рассказываете, а о нас ни слова. Забыли островитян! Но мы – жители Владивостока и хотим, чтобы о нас тоже писали, – с такой претензией не так давно в редакцию «В» обратился по телефону житель острова Попова, наш подписчик.

И мы с ним согласились. Действительно, на страницах «В» давно не было материалов об этом острове и его жителях, как и о соседнем острове Рейнеке. Между тем это части Владивостокского городского округа, их административная территория, хоть и оторвана от материка, – Первомайский район. Первый остров находится в 20 км от центра города, второй – в 25 в заливе Петра Великого.

Выслушав претензии читателя, пообещали исправиться.

На минувшей неделе корреспондент «В» несколько дней прожил на острове Попова.

Мост нам не нужен

От Владивостока до Попова ровно час пути на катамаране «Москва», который берет на борт 200 человек согласно купленным билетам. Стоимость проезда – 171 рубль в одну сторону. Для такого комфортабельного и быстроходного судна, на мой взгляд, совсем немного. Летишь по морю, если нет штормовой погоды, и чувствуешь себя, как в самолете. Билет лучше приобрести за два дня до отхода катамарана, потому как в выходные дни и в сезон отпусков можно не попасть на остров из-за наплыва туристов. И лишних пассажиров капитан на борт не возьмет: перегруз запрещен. В будни «Москва» делает на Попова два рейса – в 14 часов и в 19. Уточнить расписание можно у кассиров на вокзале прибрежных территорий.

До Попова можно добраться на автомобиле – через остров Русский – по дороге до бухты Боярин и далее по морю на частной барже. Но стоимость переправы будет уже договорная.

Еще несколько лет назад жители Попова ратовали за соединение острова с материком с помощью моста. Шли разговоры (и они не утихли), что его планируют построить в районе бухты Боярин. Сегодня поповцы, так называют себя местные жители, категорически против этого проекта. Они не хотят, чтобы их райский уголок с почти нетронутой природой превратился в помойку благодаря наплыву горожан и туристов из других регионов страны, которые просто оккупируют побережье в летние месяцы. Поповцы кивают на остров Русский: мол, возвели мост и поперли на природу все кому не лень. А природу беречь не хотят. Ко всему, на некогда изолированной территории города увеличилось количество правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.

– Лучше мы будем жить, как прежде, но зато у нас будет тихо, спокойно и чисто, – так рассуждали островитяне, с которым общался корреспондент «В».

В то же время мне не раз доводилось слышать, как поповцы при каждом удобном случае и с явной гордостью в голосе вставляли в разговор перефразированное изречение Ильича:

– Остров Попова далеко от Владивостока, но ведь он же нашенский.

Тем самым подчеркивали неразрывную связь своей малой родины площадью 1240 га, или 12,4 кв.км, с краевым центром. И требовали к себе соответствующего внимания как полноправные жители столицы ДФО. Имеют право.

Экологический сбор против мусора

По поводу туристов, которые сюда приезжают на автомобилях со всех концов России (был зафиксирован визит автопутешественников даже из Мурманска), то местные жители правы. Еще лето по-настоящему не началось, а пластиковые мешки с мусором уже красуются по всему побережью, где еще недавно отдыхали гости с материка. Этот мусор придется убирать островитянам и вывозить на барже во Владивосток. Баржа за твердыми бытовыми отходами (ТБО) приходит дважды в неделю. На Попова нет своего полигона для ТБО. Еще недавно был, правда, несанкционированный, организованный еще в 40-х годах прошлого столетия. Скорее всего, военными, которые здесь дислоцировались.

Примерно два года назад, после того как одна местная жительница поместила фото так называемого полигона на сайтах в Интернете с гневной подписью, мол, доколе это безобразие будет портить экологию, свалку прикрыли. А отходы стали отправлять на материк. Хотя, как признавались островитяне, полигон ТБО находился в стороне от поселка и никому не мешал. Кроме того, его периодически засыпали землей, как и полагается по технологии консервации твердых бытовых отходов.

Как рассказала «В» Оксана Попова, начальник отдела по работе с населением поселка Попова и поселка Рейнеке АТУ Первомайского района Владивостока, мусор, которого за сезон после туристов набирается по нескольку тонн, – бич местной администрации. Недобросовестные отдыхающие его не убирают, но брать с них деньги за вывоз ТБО нельзя, это противозаконно. И так из года в год.

Конечно, можно огородить пляжи острова сеткой-рабицей и поставить шлагбаум, как это сделано на побережье бухты Алексеева, где работает Морская экспериментальная станция Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН. Но это не выход из мусорного коллапса. Территория Попова не закрытая, и граждане имеют право отдыхать в любой части острова. Даже на берегу научной станции.

По словам Оксаны Юрьевны, эту проблему надо решать на законодательном уровне. И здесь свое слово могла бы сказать Дума Владивостока.

В идеале надо ввести для туристов экологический сбор. Например, не более 50 рублей с человека. Это немного, но за летний сезон в бюджет города набежала бы круглая сумма, которую можно направить на благоустройство территории острова или на решение иных экологических задач. Подобное предложение, кстати, неоднократно подавалось депутатам города, но всегда безответно. Наверное, народные избранники не были на острове Попова либо отдыхают в других местах.

Автобус дал работу

Что касается внимания городской власти к проблемам острова, то в данном случае поповцам грех жаловаться. Так, в апреле остров посетили губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк. После их визита в поселке появился рейсовый автобус «Фольксваген», который каждый день встречает прибывших на катамаране. И подвозит граждан к «Москве» перед ее отправлением на материк. Можно сказать без преувеличения: сбылась вековая мечта островитян. Кроме того, на острове Русском в районе бухты Боярин к паромной переправе стали восстанавливать дорогу.

Импортный автобус пока бегает в тестовом режиме. Не исключено, что в ближайшее время его заменит более вместительная российская «Газель». Есть такой слух. Необходимо добавить, что «Фольксваген» дал работу двум местным жителям, которые до этого не могли трудоустроиться в городе.

Баня заменяет клуб

Кстати, жители Попова до сих пор с теплотой вспоминают, как в декабре 2013 года администрация Владивостока, в бытность мэром города Игоря Пушкарева, организовала переправу на остров с помощью муниципального парома «Босфор Восточный», специально для этого приобретенного и прошедшего капитальный ремонт на верфях Первомайского СРЗ. Ремонт обошелся бюджету города в 38 млн рублей.

Паром ежедневно отправлялся от 30-го причала Владивостока в 19 часов с понедельника по субботу включительно. По воскресеньям – в 10 часов. Билет в одну сторону тогда стоил 54 рубля, и его цена сохранялась на протяжении двух лет. Паром ночевал на острове и уходил обратно в половине восьмого утра.

С началом работы парома «Босфор Восточный» закончилось многолетнее противостояние между администрацией города и ООО «Мортранс», от которого страдали жители островных территорий, о чем неоднократно писали местные СМИ, в том числе газета «Владивосток».

В те же годы на Попова появилась баня. Она работает до сих пор и пользуется популярностью даже у тех, у кого есть возможность мыться дома. Причем баня заменяет поповцам клуб. Очага культуры здесь нет, и собраться людям негде, чтобы обсудить насущные проблемы.

У поповцев своя гордость

Жители поселка вспоминали, что впервые за многие годы дороги на острове стали ремонтировать и регулярно грейдировать при Игоре Пушкареве. Также появились новые лестницы, одну из которых установили около почты. А в центре поселка, в парке, был отремонтирован памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, построенный еще в 1986 году.

Сам Игорь Пушкарев был дважды на Попова, первый раз, когда баллотировался в мэры Владивостока. Второй – в июле 2012 года, во время проведения во Владивостоке Дней Латинской Америки. Он прилетал на остров на вертолете вместе с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики в РФ Хорсе Луисом Перезом Альварадо. Для дорогого гостя из Южной Америки и его супруги была устроена экскурсия по острову на автомобиле УАЗ. На другом авто они бы не покорили лесные дороги Попова. Экскурсоводом был водитель УАЗа Юрий Петрович Олифиренко. Он показал и рассказал обо всех достопримечательностях острова. Олифиренко родился на Рейнеке и вырос на Попова, поэтому местность знает, как свою квартиру на улице Советской. О визите посла из далекой Южной Америки у него остались самые приятные воспоминания.

– Он (посол) такой здоровый был, а его жена маленькая и худая, – смеется Петрович и показывает свой мизинец. – Я их покатал по острову. Помню, Игорь Сергеевич спросил меня с улыбкой: «Ну что, Петрович, не каждый год тебе выпадает честь возить посла Доминиканской Республики?» Посол тогда еще сказал, что УАЗ – хорошая машина.

По словам Юрия Петровича, иностранцы не раз посещали остров Попова, их сюда манят девственная природа и чистое море. Однажды ему довелось возить группу туристов из Канады. Произошло это случайно. Его УАЗ отдыхал около администрации поселка, канадцы, увидев автомобиль, поинтересовались: можно ли на нем прокатиться? До этого они никогда «уазик» не видели. Петрович не отказал.

По окончании экскурсии гости сбросились по 10 долларов и протянули водителю:

– Спасибо, это вам за работу.

Петрович тогда на них обиделся:

– Скажи, Джон, если бы я был у тебя в гостях и ты прокатил меня на своей машине, ты бы взял у меня за это деньги? – спросил он у одного из гостей.

Толмач перевел, Джон отрицательно замотал головой:

– No!

– Тогда почему вы считаете, что я возьму ваши доллары?

Канадец пожал плечами и спрятал купюры в карман.

Требуется участковый

Когда попадаешь на Попова первый раз, то в глаза бросается огромное количество автомобилей без государственных регистрационных номеров, которые буквально летают по дорогам поселка. Местные утверждают, что таких машин здесь более 80 % и многие водители либо никогда не сдавали на права, либо были их лишены. Это беззаконие стало возможным из-за отсутствия на острове стационарного пункта Госавтоинспекции. По словам поповцев, если инспектора ГИБДД сюда и приезжают, то информаторы заранее предупреждают местных лихачей. Свои среди чужих есть всегда. Поэтому эти рейды ничего не дают. Как только полисмены уезжают, автомобили без номеров снова появляются на дорогах острова. Госавтоинспекция на Попова бессильна.

И пункта участкового уполномоченного здесь тоже нет. Не положено по численности населения, которая ниже норматива в два раза. Он один на два острова, базируется на материке и время от времени появляется на Попова и Рейнеке. Хотя в летнее время, когда население островных территорий увеличивается в несколько раз за счет отдыхающих, присутствие представителя правопорядка зачастую очень даже необходимо. Правда, по словам Оксаны Поповой, в случае ЧП оперативная группа быстро прибывает на остров.

Почту закрывать нельзя

Самое удручающее впечатление на острове Попова на меня произвело здешнее почтовое отделение № 55. Расположено на первом этаже старого каменного здания на улице Подгорной, 13, в сыром помещении, которое давно нуждается в ремонте. Если сравнивать его с почтовыми отделениями в краевом центре, то почта на Попова – даже не вчерашний, а позавчерашний день. А может, и XIX век. Здесь нет телефона, точнее, аппарат есть, но установить его некому: в 55-м отделении работают одни женщины. Из них три почтальона «молодого пенсионного возраста», которые пешком разносят почту и пенсии по всему острову. А это не менее 10–15 км в день. Кроме того, не дело почтальонам ковыряться с отверткой и плоскогубцами. Для этого есть специалисты на материке, которые не желают ехать в удаленный район. Ко всему, на почте нет охранной сигнализации, а это грубейшее нарушение.

– У нас хорошее помещение, если бы здесь сделали ремонт, то было бы вообще прекрасно. Для начала надо полы отремонтировать, а то они уже проваливаются. В окнах везде дыры. Наше начальство об этом знает, но говорят, что нет денег. Хорошо хоть батарею установили на потолке, а то зимой мы замерзали. Мы сейчас работаем три дня в неделю. И может быть, что нас вообще прикроют, говорят, что мы нерентабельны, Хотя план по выручке товаров народного потребления мы делаем. И по подписке тоже, – рассказала корреспонденту «В» Оксана Бугоркова, начальник почтового отделения № 55.

По ее словам, газета «Владивосток» – самое читаемое и авторитетное издание на Попова. Его выписывают и покупают в рознице.

Слухи о том, что почту могут ликвидировать, уже распространились в поселке. Местные жители возмущены. По их словам, этого делать нельзя категорически. И дело вовсе не в подписке на периодические издания и другие почтовые услуги. Дело в том, что в поселке нет банковских терминалов, почта – единственное учреждение, где можно снять деньги с карточки. Этими услугами пользуются жители поселка и приезжие. Кстати, заправить машину бензином на острове тоже невозможно, заправок здесь нет. Бензин доставляют на барже предприниматели, взвинчивая цену до 60 рублей за литр А-92. И люди покупают, потому как больше негде.

В идеале почтовое отделение можно было бы перенести в двухэтажное здание, где сейчас находятся баня и администрация острова. Там есть приличные помещения, но они тоже нуждаются в ремонте. В этом же здании можно было бы организовать клуб. Но кто будет этим заниматься, неизвестно. У почты свое начальство, клуб – это муниципальное учреждение, как и баня.

Былая слава в прошлом

В советское время на Попова был зверосовхоз, где разводили черно-бурых лис, работал рыбокомбинат, принадлежащий «Приморрыбпрому», и был свой рыбодобывающий флот. На рыбокомбинате трудились до 1500 человек, многие приезжали на заработки из западных регионов СССР. Были клуб, библиотека. Активно велось жилищное строительство. Тому свидетельство – недостроенный трехэтажный дом в центре поселка, который заморозили буквально накануне сдачи новоселам.

В 1966 году на Попова построили трехэтажную школу № 29, сейчас здесь учатся 65 учеников. До этого местные школяры обучались в приспособленной казарме. На острове даже издавали свою газету!

Но в 2002 году рыбокомбинат – градообразующее предприятие – приказал долго жить, и жизнь на острове остановилась. Точнее, пошла под откос. Люди стали массово уезжать на материк в поисках работы. Кстати, МРС, установленный на постаменте на мысе Голдобина во Владивостоке, привезен с острова Попова. Когда-то сейнер добывал рыбу в прибрежных водах Приморья. Былая слава острова Попова, одного из передовых предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока, стала памятником.

Тариф убьет бизнес?

Сегодня на местных предпринимателей наехала еще одна проблема, пока неразрешимая. Это дорогой киловатт-час, который вырабатывает местная электростанция. До 1 июля он обходился коммерсантам в 25 рублей, затем подскочит до 27 рублей за час. Это повышение касается только бизнесменов. Но, как следствие, вырастут цены в здешних магазинах. Прежде всего на продукты питания, которые доставляют с материка. Даже хлеб, хотя на острове есть своя пекарня. Подавляющее население острова – это пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. И у людей нет ни работы, ни денег.

В апреле, когда губернатор Приморья приезжал на остров, предприниматели говорили ему о приближающейся катастрофе. Люди волнуются, не придется ли им сворачивать бизнес. Тогда очень многие потеряют работу. Олег Кожемяко обещал разрулить тупиковую ситуацию.

Владивосток – остров Попова – Владивосток

Автор выражает признательность Оксане Поповой, Юрию Олифиренко, Надежде Поповой за помощь в подготовке материала

Автор: Сергей КОЖИН