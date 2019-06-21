Чтобы помнили всех поименно В Приморье восстанавливают захоронения погибших в боях и пограничных конфликтах

Накануне 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны участники поисково-патриотической экспедиции «Рокада» из Владивостока вместе с активистами движения «Вспомним всех поименно» из Пограничного района проехали по бывшей прифронтовой территории в западной части Приморья для восстановления воинских захоронений.

Акцию возглавили сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник в отставке Юрий Сыромятников и помощник по мобилизационной работе главы Пограничного района майор в отставке Анатолий Долженко. В ней также приняли участие местные жители.

На кладбище старинного казачьего села Духовского (названного так в конце позапрошлого века в честь Приамурского, а позднее Туркестанского генерал-губернатора, прославленного боевого генерала от инфантерии Сергея Духовского) был поставлен обелиск на могилах командиров и красноармейцев. Они погибли в августе – сентябре 1945 года в боях с японскими милитаристами и в послевоенные годы от рук гоминдановцев в Китае (сторонники Чан Кайши боролись с коммунистами Мао Дзэдуна).

О трагических событиях послевоенного периода стоит сказать отдельно. Эти военнослужащие не вошли в списки официальных потерь Второй мировой войны, но таковыми были по факту.

Наиболее известный случай, когда из глубины Китая на родину в СССР возвращались сотрудники советского военного суда и группа медицинских работников. Уже недалеко от границы с Приморьем автомобильная колонна была обстреляна гоминдановцами, машины сожгли, людей зверски убили, а трупы изуродовали. Позднее представители Народной армии Китая останки погибших вывезли на границу и передали советским пограничникам. Те похоронили их недалеко от своей заставы.

Именно это захоронение и было найдено участниками движений «Рокада» и «Вспомним всех поименно». Они привели в порядок погост и восстановили памятник.

Сельчане из бывшей станицы Духовское поблагодарили активистов за сохранение памяти героев, а также заверили, что будут содержать могилы павших воинов в надлежащем состоянии. Юрий Сыромятников и Анатолий Долженко, со своей стороны, пообещали подготовить исторические справки о похороненных там бойцах и офицерах.

Кроме того, в направлении погранзаставы «Новоалексеевская» в том же в Пограничном районе в пяти километрах от автодороги, где накануне войны с милитаристской Японией располагался один из пунктов сосредоточения советских войск, также есть заброшенный погост. На этом месте во время боевых действий в августе 1945 года располагался медицинский батальон стрелковой дивизии. На расположенном по соседству с госпиталем кладбище хоронили умерших от ран советских воинов. Вот уже несколько лет приморские поисковики присматривают за этими могилами. Сейчас их вновь поправили, а заодно привели в порядок информационные дорожные указатели к месторасположению удаленного погоста.

На старом кладбище под Уссурийском был поправлен еще один памятник над братской могилой фронтовиков. Инициатором реконструкции выступил один из нынешних ветеранов вооруженных сил Александр Асланов. Этот памятник в 1989 году установил Герой Советского Союза, награжденный в мае 1982 года за мужество и отвагу, проявленные в боях в Афганистане, подполковник Руслан Аушев во время его службы в Приморье в должности командира мотострелкового полка. Здесь в 1945 году нашли последнее пристанище около 500 человек. Сейчас на этом воинском погосте неравнодушные местные жители планируют провести реконструкцию, поставить общую ограду и высадить багульник, проложить дорожки. Кстати, по соседству расположено кладбище, на котором хоронили пленных японцев.

Отметим, на этих территориях размещались войска Чугуевской оперативной группы, 10-го и 3-го гвардейских механизированных корпусов, двух укрепрайонов, 25-й, 35-й, 5-й ударной и 1-й Краснознаменной армий, 9-й воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта. В ночь с 8 на 9 августа 1945 года после массированной артиллерийской подготовки и авиационного налета на укрепрайоны противника советские соединения по всей приграничной линии в Приморье атаковали врага.

Лил сильный дождь, превращая дороги в болото. Часть танков не смогла выйти на исходные позиции. Наши самолеты не смогли прямо с рассвета оказать воздушную поддержку пехоте. Но это не остановило наступление Красной армии. Зато привело к дополнительным жертвам многих тысяч наших воинов под яростным огнем не сдававшихся в плен самураев. 17 августа 1-й Дальневосточный фронт сломил сопротивление японцев на востоке Маньчжурии, занял крупнейший город Муданьцзянь. Всего за одну-полторы недели в условиях горно-таежной местности они прорвали сильно укрепленную полосу обороны и разгромили войска 1-го и 17-го фронтов Квантунской армии, освободив восточные районы Маньчжурии, а совместно с ТОФ установили контроль над Ляодунским полуостровом и Кореей до 38-й параллели. 2 сентября представители Японии подписали акт о капитуляции на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. Последние бои в Маньчжурии уже окруженного противника завершились лишь 8 сентября.

В августе активисты «Рокады» уже в девятый раз отправятся из Владивостока в направлении приграничных территорий. На сей раз они проедут по Пожарскому и Дальнереченскому районам. Поисковики хотят восстановить все забытые имена павших героев. Планируется составить в электронном виде максимально точный список погибших и умерших от ран с 1938-го по 1946 год с точным расположением могилы каждого пограничника и красноармейца. Это позволит дополнить Книгу памяти Приморского края.

Автор: Николай КУТЕНКИХ