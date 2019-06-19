Ненавижу мужа… Сколько шагов от любви до слов «скорей бы помер»

Если верить Яндексу, люди забивают в поисковую строку «ненавижу мужа, что делать» примерно 6 тысяч раз в месяц, «ненавижу жену» – в два раза меньше, около 3 тысяч раз.

Весьма показательна и статистика разводов – их много. Люди расстаются, семьи распадаются, и, право слово, это не самый худший вариант развития отношений. Будете спорить? Ну-ну. Где-то между Томском и Омском есть череда колоний. В том числе женских, где сидельцы – мужеубийцы из окрестных сел, преимущественно в возрасте.

Упал с пьедестала

– Если я возвращалась домой с работы и видела в квартире свет, то сидела на детской площадке до часу-двух ночи. Бывало, по полпачки сигарет выкуривала, ждала, когда он потушит свет. Давала ему еще час на то, чтобы он заснул, и только потом кралась тихо, как мышь, в свою квартиру.

Он, вероятно, поступал так же, поэтому вечера, когда нам удавалось столкнуться, выдавались крайне редко. Наверное, из-за этого мы никак не могли найти время и повод, чтобы обсудить ситуацию и принять хоть какое-нибудь решение. Хотя что тут было решать? Как говорится, сколько веревочке ни виться…

Я слушала Викины откровения и вспоминала ее эйфорию, когда они с Денисом только начали встречаться. Естественно, появлялась она в нашем обществе исключительно вместе с Денисом, а если вдруг оказывалась одна, то разговоры крутились лишь о нем: «А вот Деня», «А мы с Деней»… Честно сказать, раздражало неимоверно. Потом она и вовсе выпала из моей жизни – лет этак на пять.

Встретились мы, как водится, абсолютно случайно. К моему удивлению, она была одна. И разговор начала крайне нетрадиционно: за первые пять минут общения о благоверном не сказала ни слова. А когда я, уже не выдержав, сама поинтересовалась, скривила физиономию, будто у нее разом заболели все зубы: «Муж объелся груш»…

Денис рухнул с Викиного пьедестала, когда она узнала об его измене. Причем ситуация получилась донельзя глупой: он переспал по глубокой пьяни со знакомой знакомых. А в нашем относительно небольшом городе, если вы не хотите рушить свою семейную жизнь, подобное делать категорически воспрещается, потому как все друг друга знают… Приятель, который был свидетелем адюльтера (ну или тому, что процессу предшествовало), по глупости опять же ляпнул супруге. Супруга, в свою очередь, тоже не будь дурой молчать не стала и «по большому секрету» поделилась с подружкой. Та – с другой, другая – с третьей. Ну, в общем, как-то так и дошла неприятная истина до Вики.

– Нет, я понимаю: все рано или поздно изменяют. Но я не ожидала этого от Дениса. Он ведь любил меня… Наверное, со временем бы я и простила, но вот забыть не получалось. Знаешь, он где-то задерживается, вполне вероятно, что и по делам или по работе, а у меня же мысль одна: у любовницы. А эти страхи, подозрения, они выматывают. И не заметила, как на место любви пришло раздражение. Нет, не ненависть. Ненависть – это слишком сильное чувство. Я просто больше не хотела его видеть, меня раздражало в нем все: привычка складывать носки под креслом, тарелки, оставленные в мойке, его голос, сам он…

Они года полтора, наверное, мучили друг друга, боясь затронуть тему расставания. Вика в принципе боялась остаться одна, Денис… Ну ему в какой-то степени, наверное, было удобно, а может, и действительно любил.

Многие из нас с детских лет мечтают о красивой свадьбе, белом платье, счастливой семейной жизни. И, без сомнения, все хотят большой и чистой любви, чтобы муж на руках носил, цветы дарил. Ну Вика-то точно и мечтала, и хотела… Уже в 11 лет она знала, какое на ней будет свадебное платье. А при таком-то платье как жизнь может не сложиться?

В общем-то редко каким семьям удается сохранить отношения прежними после того, как одна из сторон узнает об измене партнера. А в случае Вики и вовсе все очевидно: она любила не самого Дениса, а его отношение к ней. Он и в самом деле красивые слова говорил, красивые поступки совершал. И поверила девушка. А тут ну какая может быть любовь, когда он с другой был?

Виноват ты в том, что мне хотелось счастья

Или вот еще история. Тетя Лариса (и в самом деле тетя, хоть и троюродная) выросла в семье, можно сказать, идеальной. Ее отец обожал мать. Иначе это и не назовешь – оберегал, жалел, голоса ни разу не повысил, была она для него всегда только Галочкой, и детей воспитывал в почтении к матери.

Одним словом, выросла тетя Лариса в уверенности, что подобные семейные отношения – это норма. И когда выходила замуж, ждала от супруга именно такой вот трепетной любви. Стоит ли говорить, что тот вырос совсем в другой семье, родители там, может, и любили друг друга, но чувства свои не демонстрировали ни друг другу, ни тем более посторонним. Да и, вообще, эмоциональная прохлада для той семьи была нормой.

И вот трепетная Лара, нуждающаяся не просто в любви, а еще и в ее демонстрации, и ее муж, не способный не то что демонстрировать любовь, а и говорить о ней. Как они вообще сошлись – вот уж действительно загадка. Но сошлись и даже свадьбу сыграли, прожили вместе 30 лет, двоих детей родили («Севастопольский вальс» – см. стр. 2)…

Так вот, первые 15 лет тетя Лариса упорно пыталась перевоспитать супруга, подстроить его под свое видение идеальной семейной жизни. Тот, понятное дело, игнорировал все ее старания. Когда совсем уж доставала, мог и голос повысить. И на бутылку подсаживался – стресс снимал, а по пьяному делу мог и руку на супругу поднять. Следующие 15 лет тетя Лариса горячо ненавидела мужа. И даже не скрывала своего отношения.

– Помер бы скорей, – жаловалась та как-то сестрам (а я, как водится, недалеко уши грела – интересно же, о чем взрослые тетки говорят). – Да, поревела бы, но зато после буду жить спокойно.

Ну что сказать? После того, как он все-таки помер (пил, курил – сердце в итоге не выдержало), порыдала она действительно знатно. И до сих пор плачет, когда о нем вспоминает, в том числе и про то, как пил, как бил…

– Давайте для начала не путать любовь и привязанность, – рассуждает семейный психолог Екатерина Тихонова. – Привязанность – это все наши «мое», «хочу» и «дайте». Мы видим объект, он нам симпатичен, и мы начинаем наделять этот объект способностью нас осчастливить. Вне зависимости от того, какие желания и возможности у самого объекта. Понятно, что это лишь иллюзия, но мы-то в нее верим. Каждый надеется на другого, что он его сделает счастливым. А выбранный товарищ, вполне возможно, на это и не способен. После розовый туман рассеивается и проступает несовершенство, свойственное каждому человеку. Иллюзии рушатся, а виноват в этом кто? Правильно, тот, кто не оправдал ожидания. Недовольство постепенно накапливается, пока не перерастает в ненависть. А тут еще и гнев присоединяется, а это не что иное, как попытка передать другому свое страдание, сделать ему больно.

Что в этой семье на самом деле произошло? Лара ломала мужика под свое видение семейной жизни. Реально ли перевоспитать 25-летнего парня? Нет. Вот и у нее ничего не получилось. Вернее, не получилось того, чего она хотела. Зато он приучился снимать стресс с помощью бутылки. А поучить ее кулаками, по его мнению, было вообще благим делом. В общем, вместо доброго, заботливого мужа получила бедолага пьяницу и драчуна. И кто виноват, что он не соответствовал ее идеалу супруга? Правильно, он.

– Что делать, когда розовые очки окончательно свалились? Либо менять ситуацию, либо подстраиваться под нее, – советует Екатерина. – Если любишь человека, то в чем-то можно ему и уступить. Просто определи степень глобальности проблемы. Устала воевать с ним из-за его разбросанных носков? Примирись с тем, что это тебе придется ходить по квартире и их собирать. Если муж пьет и бьет тебя и никакие твои ультиматумы «либо ты прекращаешь, либо я ухожу» ситуацию не меняют, что ж, тогда стоит рассматривать варианты развода. Иногда это действительно не самый плохой выход из ситуации.

Раз не со мной, так и ни с кем

Порой в психологических статьях можно наткнуться на совет: если вы хотите убедиться, действительно ли ненавидите своего мужа, представьте гипотетическую ситуацию – как вы будете жить, если его не станет.

– Не факт, что подобные фантазии внесут ясность, – не соглашается с этим предложением Екатерина Тихонова. И тут я с ней полностью согласна. И история моей приятельницы Вальки – тому подтверждение.

Бывают пары, будто созданные друг для друга. Эта же выглядела на редкость несуразно. Она – вся в претензиях. Он же прост, как булыжник.

У в общем-то доброй, веселой и честной Вальки был один-единственный таракан по имени «понты». Наиболее занимательно эти самые понты проявлялись при формировании ее круга общения. Все ее окружение непременно должно было быть интеллигентным! По каким параметрам определялась в Валькином мировоззрении интеллигентность? Разумеется, местом работы!

– Он у тебя кто? Водитель? Ты рехнулась? Мы что, должны всем говорить, что твой муж – водила?! – искренне возмущалась Валька выбором своей племянницы.

Ну а если вдруг в Валентинино окружение попадал какой-нибудь ученый, он надолго становился центральной звездой ее галактики.

Не обошли они (понты то есть) своим вниманием и Валькин гардероб.

– Что ты в этом пуховичке скачешь, – прочищала она мне в очередной раз мозги. – Тебе что, 20 лет? Запомни: женщина, перешагнувшая 40-летний рубеж, не вправе ничего на себя зимой надевать, кроме мехов!

По ее разумению, если сапоги стоили меньше 15 тысяч, то на них и деньги не стоило тратить.

Дети (у нее девочки-близняшки) кое-как доучились до 7-го класса в обычной районной школе (кое-как не потому, что они плохо учились, а потому, что мать не устраивали учителя, качество преподавания, школьная мебель и даже фурнитура на шкафчиках в классах) и наконец были устроены в один из вузовских колледжей. Круглая сумма, которую семья выплачивала за обучение, успокоила Валентину – дорогое не может быть некачественным.

А поскольку Валька нигде не работала (а женщина и не должна работать!) и сидела дома, то времени для отшлифовки понтов у нее было более чем достаточно.

За реализацию понтов отвечал муж. К слову, тоже Валька. Имена – это, пожалуй, все, что у них было общего. В отличие от претензионной супруги Валька был абсолютно неприхотлив. Причем во всем: в еде, в одежде, в развлечениях. Деньги он зарабатывал в морях, что жене было только на руку: 9 месяцев из 12 мужнина физиономия маячила лишь в памяти. В этот период она откровенно блаженствовала.

Она катастрофически боялась мужниной пенсии, когда он окончательно осядет на берегу, и нет-нет да и высказывалась, что развестись не против и «хоть бы он уже кого-нибудь нашел». Как говорится, бойтесь своих желаний. Как только дочки окончили школу, Валька подал на развод.

Как-то (спустя пару лет) звонит мне Валька с настоятельным требованием: «Приходи!» И этим же вечером на спонтанном девичнике сообщает, что встретила своего бывшего. И глазам не поверила: весь какой-то холеный (именно так и сказала), зубы вставил и на джипе. Видела она его случайно, когда утром бежала на автобус – на работу опаздывала, а он к детской поликлинике подвозил женщину с девочкой лет пяти… Не поленилась, позвонила бывшим общим знакомым, у которых и выяснила, что да, женился Валька, взяв женщину с ребенком.

А Валентина между тем страдает: как же так, он счастлив, но не с ней. Притом что он ей и даром не нужен…

Автор: Лика ТКАЧЕНКО