Диктатура «Звездочек» Как участие в танцевальном ансамбле закаляет характер и помогает стать успешным

Для человека 20 лет – возраст небольшой, самое начало, юность. Для танцевального же коллектива это весьма солидный срок. За 20 лет коллектив либо поднимается к вершинам, либо остается обычной «танцевашкой-развивашкой». Образцовый ансамбль танца «Звездочки» как раз из числа первых. В чем же секрет? Об этом мы говорим с руководителем ансамбля Екатериной Севериной.

Итальянский темперамент на краю России

– Начинались «Звездочки» как небольшой танцевальный коллектив в районном детском клубе, – рассказывает Екатерина Владимировна. – Постепенно набирались опыта, статус менялся с каждым концертом, конкурсом. Сначала стали образцовым ансамблем танца, затем сумели завоевать почетное звание заслуженного коллектива Приморского края и неоднократно его подтверждали. Не скромничая, скажу, что «Звездочки» – один из ведущих танцевальных коллективов Владивостока и далеко не последний в крае.

Начинала все моя мама Вера Васильевна, и уже 14 лет мы работаем вместе. Всего у нас занимаются более 100 детей от 5 до 18 лет. В основном, конечно, живущие на Эгершельде. Но замечу: даже если семья переезжает в другой район, ребенок все равно продолжает ездить к нам на занятия.

Все дети у нас талантливые, все! Я не преувеличиваю. Костяк коллектива – это, конечно, девочки. Но есть и мальчики, и каждый как золотой слиток. Мы их холим и лелеем, это наше украшение. В старшем составе у нас сейчас шесть парней, в среднем – восемь, в младшей группе – пять.

Мы занимаемся народным танцем, прежде всего русским, много работаем над изучением танцев в разных областях России, а также танцами народов мира. Изучаем основы и историю танца. Всегда, когда начинаем готовить новый номер, рассказываем детям, в чем особенность того региона России, в котором он распространен, или целой страны, если речь идет о танцах народов мира. Вообще, стараемся расширять кругозор юных танцоров. Разумеется, мы также изучаем и характерные па, движения, ведь наша задача – показать танец настоящий, подлинный. То есть если мы берем тарантеллу, например, то это не должно выглядеть как «дети из России пытаются изобразить итальянский темперамент», это должны быть итальянские дети! Мы должны показать лицо народа.

Наш конек – техническая база танца. Дробушки и вертушки – это наша гордость, на конкурсах жюри все время отмечает нашу технику.

Целебная жесткость

– Программа обучения у вас, наверное, сложная?

– Наша образовательная программа рассчитана на три этапа: начальная, развивающая и этап совершенства. Сначала занятия идут два раза в неделю, потом три, а на втором этапе начинается участие в конкурсах, концертах. Именно в это время ребята уже всерьез осознают, что такое танцевальный ансамбль, что надо или заниматься всерьез, или бросать, что в полруки это просто невозможно. Мы же ставим перед собой не только образовательные, но и воспитательные цели: учим ребенка ответственности, умению превозмогать самого себя, верить в свои силы и стремиться к постоянному росту. Вот в этом году у нас четыре девочки выпускаются. Мы с ними уже общаемся как с коллегами, мы на одной волне. И они ощущают свою ответственность, помогают нам.

– При такой строгости большой процент отсева?

– Большой. Особенно на первом этапе и когда начинается второй. У нас же растяжки, требования к технике, мы боремся за посещаемость и напоминаем, что в полруки нельзя. В итоге к четвертому-пятому году занятий остаются только те, кому действительно это нужно. Я не считаю, что танцы – это для девочек, а мальчикам – борьба, единоборства. Все индивидуально. Не раз замечала: вот делаем мы набор, к нам приходят девочки-пятилетки, а их ровесников папы и мамы ведут на кудо. Через пару лет ситуация меняется: многие девочки уходят, причем некоторые в спорт, а некоторые мальчики приходят к нам. Потому что танцы – это их, свое.

– Ваши танцоры взрослеют, проходят через подростковый период. Наверняка приходится сталкиваться с такими возрастными сложностями?

– Да. С такими всплесками, как «все брошу», «я хуже всех», «зачем мне это» и многими другими, которые случаются у подростков, мы имеем дело фактически непрерывно: ведь едва одни наши воспитанники минуют этот возраст, как в него входят другие. И каждый раз нас проверяют на то, где границы дозволенного. И каждый раз мы объясняем: войны не будет и разборок не будет по той простой причине, что побеждаем здесь всегда мы – Вера Васильевна и я. Пришли заниматься – уясните, что балетный класс – это торжество диктатуры. Что мы скажем, то и нужно делать. Согласен – замечательно, нет – все равно будет по-нашему. Иначе нельзя.

– Родители – ваши союзники?

– Изначально. Ведь без них мы не преодолеем сложностей. Часто мы говорим втроем: я, юный танцор и его мама. И такие разговоры помогают. А в подростковый период бывает, что родители подчас сами звонят и говорят: «Екатерина Владимировна, мы в пике, давайте разговаривать, давайте вместе…»

– Приходится ли ребятам держать себя в форме?

– Конечно. Тем более сегодня, когда столько пищевых соблазнов, столько рекламы фастфуда, чипсов, сладких напитков… Мы и об этом много говорим, и о правильном питании. Объясняю детям: неправильная еда мешает вам, ведь на занятиях у девочек – два часа полноценной работы у станка, у мальчиков еще и трюки, если ваше тело разнежено или в нем токсины от фастфуда, вам просто может стать плохо. Колоссальная нагрузка на суставы! Поберегите себя. Иногда и жесткими приходится быть. Например, я могу не поставить девочку в номер и, не скрывая, скажу ей, что она не влезает в костюм. И это помогает.

Талант от географии не зависит

– Как рождается идея танца?

– Есть золотой фонд русских танцев. Каждый год мы готовим новые номера, опираясь на репертуарный план ан-самбля: смотрим, какие танцы есть у нас в портфеле, а какие хотелось бы поставить, какие надо обновить, сделать свежую редакцию. Бывает, идем от музыки. Очень помогают выезды на конкурсы, они просто окрыляют, видишь много нового, общаешься, возвращаешься домой – идеи просто бурлят, вдохновение!

Но подчеркну, что мы не делаем никаких копий и никогда не повторяем программу отчетного концерта, каждый раз она разная. Отчетный концерт у нас один, потому что мы очень много ездим на конкурсы. Дальних поездок позволяем себе одну-две в год. В этом учебном году побывали в Москве, в прошлом – в Казани. В дальние поездки у нас чаще всего отправляются старшие ребята, после 12 лет. А малыши участвуют в конкурсах в городе и регионе, например, мы регулярно выезжаем в Фокино, в Хабаровск…

– У вас на полках огромное количество призов со всевозможных танцевальных турниров…

– И это далеко не все. Вы пришли к нам в гости накануне переезда в более просторный зал, поэтому часть наших трофеев уже упакована. Только за прошедший год мы стали обладателями наград на международном конкурсе «Крылатый барс» в Казани, в Москве тоже взяли Гран-при в двух конкурсах. Видели бы вы, как были довольны дети и как ответственно они относились к выступлению.

Еще меня всегда забавляет вот что. На конкурсах в центральной части страны мы часто сталкиваемся с таким легким пренебрежением: Владивосток – это где вообще? Что вы там можете показать? А когда мы выходим на сцену, я наблюдаю, как меняются лица у тех, кто еще недавно смотрел на нас с превосходством. И часто после нашего выступления подходят, благодарят, говорят что-то типа: не предполагали, что ансамбль из такого далекого города может показать такой уровень. А я отвечаю: талантливые дети есть везде, и у нас их особенно много.

– А ездите на средства родителей или спонсоров?

– Нам помогает администрация города во многих вопросах, но, увы, бюджета на выезды или покупку билетов просто нет. Поэтому все это только за счет средств родителей, иногда меценатов. У нас есть родительский комитет, который занимается всеми этими вопросами – от пошива костюмов до поездок.

В духе олимпийских чемпионов

– Помогают ли вашим танцорам те качества, которые вы воспитываете в них, после того, как они покидают ансамбль?

– Конечно! Эти качества всегда помогают в жизни. Вы подумайте, что значит для пятилетнего ребенка научиться садиться на шпагат, преодолеть боль, превозмочь себя, потрудиться? Наши дети точно знают, что терпение и труд все перетрут, что надо стараться – и все получится. Из наших выпускников нет ни одного, кто не стал бы успешным, хорошим человеком. Кстати, у некоторых наших повзрослевших девочек уже свои малыши подрастают, обещают привести их в ансамбль.

– Имя «Звездочки» ко многому обязывает…

– Да. Мы воспитываем детей в духе олимпийских чемпионов: нельзя опускать планку, ни шагу назад, выкладываться на все сто.

А вообще, у нас дети очень дружные. Очень! Зимой мы всем ансамблем выезжаем на «Комету», летом с палатками едем в Фокино, совмещая участие в конкурсе с парой дней пляжного отдыха. В прошлом году 130 человек поехали – дети и родители. И это было чудесно. Конкурс, вечером купание, игры, песни у костра… Да и без конкурса выезжаем на море периодически.

– Есть у «Звездочек» мечта?

– Есть. Хочется стать народным коллективом края или заслуженным коллективом РФ. Это амбициозно, конечно, но мы готовы. И достойны.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ