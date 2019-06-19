Надо брать! Где Юрий Соломин два раза подбирал Людмилу Полякову, и почему она 50 лет мечтала о старости

Народная артистка России Людмила Полякова отметила свое 80-летие, к которому написала книгу воспоминаний.

«Мой путь к «старухам» Малого театра» – это дневники, которые она вела, с небольшим перерывом, с 1956-го по 2012 год. Людмила Петровна откровенно рассказала о своей жизни на сцене и вне ее.

Она работала в знаменитых московских театрах с такими выдающимися режиссерами, как Андрей Гончаров, Адольф Шапиро, Анатолий Васильев, Борис Львов-Анохин и другими. С 1990 года и по настоящее время Полякова служит в Малом театре, художественный руководитель которого Юрий Соломин сыграл очень важную роль в биографии актрисы.

Актриса давно и заслуженно пользуется любовью театрального зрителя. Но и фильмография Людмилы Петровны тоже впечатляет: в ней около 70 работ – «Хозяйка детского дома», «Казус Кукоцкого», «Бумер», «Земский доктор», «Тяжелый песок», «Палач» и другие.

Она долго шла к своей нынешней профессии: работала почтальоном, педагогом-воспитателем в лесной школе в Павловском Посаде, окончила школу машинописи-стенографии и даже работала по этой специальности, пока случай не изменил ее жизнь…

– За все благодарна жизни – за все счастья и несчастья, – говорит актриса. – Ничего не хотела бы изменить в своей жизни. Никогда ни к кому не испытывала ненависти. Все эти ситуации, которые бывают, даже негативные, созидают тебя, делают глубже и сильнее. И если бы их не было, я тоже была бы другой…

Шла мимо. Настроение хорошее. И стала актрисой

– В моей жизни было несколько людей, которые повлияли на мою судьбу, – рассказывает актриса. – В том числе Юрий Мефодьевич Соломин, который случайно забрел в один из кабинетов Щепкинского училища, когда я выступала перед приемной комиссией. А я шла просто мимо и увидела объявление: идет набор на вечернее отделение. Кстати, это был один-единственный раз, когда Щепкинское училище набирало студентов на вечернее отделение. Решила попробовать свои силы. Настроение было хорошее – почему бы не рискнуть? И вот Юрий Соломин меня услышал и рванул в ректорат со словами: «Какая там девка выступает! Надо брать!» И благодаря его усилиям меня взяли на дневное отделение на курс Виктора Коршунова, который они вместе и вели. На вечернем, может, я бы и учиться даже не стала…

Второй раз он меня подобрал, когда я снималась на Киностудии имени Горького. Соломин в тот момент был в соседней со мной гримерке. Спрашивает у меня: что нового, в каком сейчас театре, как дела? А я ему в ответ: «Ничего, нигде, никак». Тогда действительно распался театр, в котором я играла. И через два дня я была уже в Малом театре. Даже не знаю, как он это сделал, тогда же были все эти месткомы, парткомы и так далее, без одобрения которых ни одного вопроса нельзя было решить. Так что Юрий Соломин дважды кардинально повернул мою жизнь, за что я ему очень благодарна.

Просто – в десятку!

– Скрывать нечего: мне 80 лет! – говорит актриса. – И 50 с лишним лет назад у меня была мечта. Тогда шел спектакль с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом «Дальше – тишина». Мне он очень нравился. Думала, что когда-то настанет тот период, когда мне будет много лет и я смогу в нем сыграть. И я благодарна Юрию Мефодьевичу за то, что он взял эту пьесу. Это стало подарком к моему 80-летию. Причем произошло это не совсем неожиданно. Мы были в театре на репетиции, и я сказала Соломину:

– Вы знаете какая дата приближается?

– Знаю. Уже думаю.

– Не нагружайте себя. Вот вам пьеса. Почитайте.

И через два дня со слезами на глазах он мне сказал, что это то, что сейчас нужно, – просто в десятку! При том состоянии общества, где столько негатива, где все озабочены материально (в пьесе рассказывается о пожилой семейной паре, которая вынуждена расстаться с домом из-за задолженности банку, а дети отказываются им помогать. – Прим. авт.). Это был подарок театра мне на 80-летие…

Если дама с пивом в руках, дайте ей и рака

– Людмила Петровна, у вас огромный опыт работы в театре, много ролей. Наверняка были какие-то интересные случаи на репетициях или на спектаклях.

– Разное было. Однажды меня ввели очень срочно в постановку: заболела актриса. Это был «Недоросль» Фонвизина – огромные монологи на несколько страниц. И чтобы выучить роль, у меня было на все несколько дней. А надо сказать, что я не умею работать с суфлерами. В общем, на сцене во время роли я задумалась, вспоминая текст. И тут начинается шепот из суфлерской будки. А я человек непосредственный, подошла к будке и спросила: «Что? А? Да я уже это сказала!» Хохот в зале был невероятный!

И еще одна история была – хулиганская. Связана была с Московским драматическим театром Станиславского, где я тоже работала. Играли с Евгением Павловичем Леоновым в спектакле «Энциклопедисты». Суть его в том, что местная интеллигенция – художник, писатель и другие – издают энциклопедию. Художник постоянно задумывает какие-то иллюстрации к тексту. И вот он в своих рассуждениях на сцене доходит до того, что рисует пивной павильон, рядом с которым будет изображена женщина босая и с пивом в руках. На что Евгений Павлович, который смешил меня ужасно, наклоняется ко мне и шепотом говорит: «Хорошо бы еще с раком!» Я посмотрела на него – и все, минут пять не могла успокоиться! А спектакль идет! Кончилось все истерикой зала…

Героиня не понравилась. Придумала ей историю

Людмила Петровна честно признается: данные у нее нестандартные, и она всегда это осознавала.

– Дело все в том, что я снаружи такая большая, а внутри – маленькая, пушистая, нежная Дюймовочка, – улыбается она. – Но никто из режиссеров в кино не захотел этот парадокс соединить. А это было бы роскошно! Но у меня нет проходных ролей, и за свою работу мне никогда не было стыдно. «Палач», «Улыбка пересмешника», «Каникулы строгого режима» или любой другой фильм или сериал – в каждой роли я находила свою струну, на которой можно было поиграть.

– Вы сыграли одну из сложных ролей в советском фильме «Хозяйка детского дома» – полстраны плакало, и до сих пор эту киноленту пересматривают…

– Роль досталась мне буквально за пару дней до съемок. Прочитала сценарий, и мне мой персонаж совсем не понравился: какая-то алкашка с подбитым глазом, которая сдает ребенка в детский дом… Я же не могу так играть! Вот и придумала для себя эту историю, что у моей героини была потрясающая любовь, что она моталась за ним по стройкам. И сдала ребенка в детский дом в надежде, что все устроится и она обязательно его заберет обратно. Но она так и не поняла, что жизнь-то прошла… Я, конечно, очень люблю этот фильм. Уже почти 40 лет назад он вышел, а все равно люди подходят и говорят добрые слова. И ты понимаешь, что ты что-то сделала хорошее, что-то оставила в душах…

А главное в жизни – твой ребенок

Людмила Петровна откровенно рассказывает о том, каким непростым был ее путь к личному счастью.

– С первым мужем, Василием Бочкаревым, я разошлась, – говорит она. – Это был студенческий брак. И я в тот момент не могла представить, как жить без Васи – мы все время были вместе! Но у нас не было детей, не получалось. Когда возникли такие сложности, не было смысла тянуть этот брак. Во втором замужестве в 35 лет родила ребенка. И считаю, что моя жизнь началась именно тогда, потому что сын Иван – это самое главное. Он женат на испанке, они живут у нее на родине. У меня родилась внучка, а сейчас, уже скоро, будет внук – пока он только в животе, но УЗИ показало, что будет мальчик.

В свободное время Людмила Полякова любит путешествовать.

– Я заслужила путешествия, – уверена она. – Люди моего возраста привыкли по большей части быть на даче, а я ее продала. Каждый раз приезжала туда и думала: «Вот я сейчас сделаю себе роскошный смородиновый чай, возьму книжку, сяду в шезлонг…» Ага, конечно! Ты два часа, извините за выражение, кверху задницей торчишь на грядке. Потом садишься в электричку и думаешь: «На фига мне это нужно?!» Причем уезжаешь – у тебя там все идеально: травка подстрижена, цветочки растут… Через две недели приезжаешь – трава по пояс, надо начинать снова! А я всегда любила путешествовать – и вот тут все сложилось. Если есть деньги и есть возможность познавать мир – о чем еще можно мечтать?..

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ (ИА «Столица»)