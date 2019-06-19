Чур, меня, зараза… Какие инфекции можно поймать летом, проехав в автобусе или пройдя по пляжу, и как этого избежать

Всем хорошо лето. Тепло. Солнце греет. И нет нужды натягивать на себя бессчетное количество одежек. Впрочем, у каждого «хорошо» есть обратная сторона. Не случайно именно летом вырастает количество заражений кожными инфекциями. Именно потому, что тело в это время года максимально открыто и, соответственно, минимально защищено.

Чесоточный клещ в попутчиках

«Ну и какую такую кожную инфекцию можно подхватить в автобусе?» – усомнится записной Фома неверующий. Да банальную чесотку, например.

– Как правило, заражение чесоткой происходит при тесном бытовом контакте между домочадцами, если они пользуются общим постельным бельем, полотенцами, одеждой, – рассказывает руководитель центра по лечению микозов краевого кожно-венерологического диспансера врач-дерматовенеролог Наталия Морозенко. – То есть достаточно надеть футболку зараженного или вытереться его полотенцем, чтобы чесоточный клещ или его личинки, сохранившиеся на чешуйках кожи, переселились на здорового человека.

Многие думают, что это единственный путь заражения. Так вот, неприятная новость: для того чтобы подцепить чесотку, вовсе не обязательно иметь инфицированного родственника (или соседа по палате, например, в детском лагере). Достаточно сесть на сиденье, где до вас посидел больной с запущенной формой чесотки, чтобы оставшийся там клещ или его личинка переселились на вашу одежду. Поэтому перевозчиков обязывают регулярно проводить обработку чехлов для сидений в автобусах. А тех, кто этого не делает, муниципальные власти наказывают штрафами. В нашем городе – точно.

Впрочем, при особой неудачливости достаточно будет просто постоять рядом с обладателем клещей в набитом битком общественном транспорте или же подержаться за поручень, за который он держался раньше. И все, зараза продолжает эстафету.

Грибковый сезон

Грибок (по-научному – микоз) – еще одна летняя зараза. Нет, грибок, по большому счету, можно подцепить в любое время года – в бассейне, в сауне, у себя дома, случайно засунув ноги в тапочки бабушки (именно пожилые люди чаще всего страдают микозом). Но летом места заражения пополняются еще и пляжами.

Визуальные приметы у этой инфекции весьма характерные: покраснение, отечность, визикулы (микропузырьки) в межпальцевых складках (если грибку подвержена именно эта зона). После – трещинки, шелушение. Самая первая фаза грибка (изначально место его поражения – кожа) – острая. Если поражены своды стопы, то там появляются покраснение, волдыри, которые, вскрываясь, образуют эрозивные ранки.

Да и по ощущениям пропустить острый микоз сложно. Для фазы воспаления характерны болевые ощущения, жжение, нестерпимый зуд.

Если инфекцию не пролечить, то в дальнейшем на ступне образуются наросты, появляются трещины, далее инфекция переходит на ногти. Если поражен ноготь, ногтевая пластина утолщается, имеет желтый оттенок и неправильную, искривленную форму.

Сюрприз от котиков

Еще одна летняя опасность – стригущий лишай (по-научному – Microsporum kanis). Она действительно летняя, потому как главный ее источник – миленькие котята во дворах, которые появляются именно летом, после весенних кошачьих концертов. По наблюдениям дерматологов, пик заражения приходится на июль, август, сентябрь. Ежегодно во Владивостоке врачи регистрируют порядка 300 случаев заражения лишаем. И в первую очередь заражаются сердобольные женщины, подкармливающие бездомных котов, и маленькие дети, которых так и тянет к котейкам.

Как определить, что животное заражено? Визуально – практически никак. Привычные для нашего понимания безобразные, зачастую эрозивные лишайные проплешины встречаются крайне редко, в самых запущенных случаях. Чаще всего у больных животных микропоражения могут быть на ушках, лапках, обычно малоразличимые. Их, конечно, можно выявить в лабораторных условиях, но как часто вы относите в ветлечебницу котят, которых ваш ребенок поймает на улице?

– Крайне редко, но все же зараза может перейти от человека к человеку. Обычно это либо семья, либо относительно закрытая социальная группа, – поясняет врач. – Пару лет назад у нас был случай массового заражения в одном из краевых интернатов. Как правило, дети в таких заведениях пренебрегают понятиями «своя» и «чужая» одежда – надевают то, что под руку попадет. Именно по этой причине один ребенок стал источником заражения как минимум 20 сверстников. Впрочем, теоретически можно подхватить инфекцию и от незнакомца, случайно прикоснувшись кожей к коже. В автобусе ведь такое не редкость.

Как распознать заразу? Например, если на теле появились зудящие пятна. Вначале это может быть небольшое пятнышко наподобие комариного укуса. Буквально за пару дней оно разрастается до размеров двухрублевой монеты с шелушением в центре и воспалительным валиком – волдырями и корочками по периферии. В этом случае врачи настоятельно не рекомендуют купаться, то есть не принимать ни душ, ни ванну, чтобы с током воды чешуйки Microsporum kanis не разнеслись по всей поверхности кожи.

Категорически нельзя заниматься и самолечением – можно снять зуд и воспаление, но инфекция никуда не денется. А тем временем мицелии попадут на волосистую часть головы, там появятся новые очаги заражения. И в процессе лечения (в стационаре – не менее 30 дней) голову придется обрить. Инкубационный период новых инфекционных очагов – до 30 дней. Поэтому сразу же при появлении характерных симптомов необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Инфекция, помноженная на два

Ситуация ухудшится, если к Microsporum kanis присоединится вторичная инфекция – стафилококк, стрептококк или трихофития (заболевание, поражающее крупный рогатый скот и лошадей), тогда процесс облысения может стать необратимым. В этом случае волосяной фолликул просто выгнивает в прямом смысле слова, на голове формируется гнойный воспалительный шар. Волосы в этой зоне уже никогда не вырастают.

– У нас в стационаре лечились два ребенка, у одного из них, девочки, зона поражения достигла 10 сантиметров, и в этом месте проплешина осталась навсегда, – рассказывает врач.

Впрочем, совсем необязательно подхватывать стригущий лишай, чтобы к нему присоединилась вторичная инфекция. Основанием для ее появления может стать та же чесотка, да даже укусы комаров или аллергия. Пыльца растений, съеденные ягоды смогут вызвать атопический дерматит, проявляющийся сильным кожным зудом. Даже соль, оставшаяся после морского купания, может раздражать кожу. А поскольку дети (часто к взрослым это тоже относится) не в состоянии контролировать свои действия, могут появиться расчесы в местах зуда. Конечно, на нашей коже и стрептококк, и стафилококк могут присутствовать в большом количестве. Но если кожу расчесать, инфекция может попасть в периферический кровоток. И тогда начнется серьезное заболевание: фурункулез или стрептодермия, например.

Стрептодермия – это стрептококковая инфекция, проявляющаяся появлением пузырей, которые при вскрытии образуют мокнущие корки, постепенно обсеменяющие другие участки кожи. Лечатся подобные заболевания антибиотиками, разумеется, больные не должны посещать общественные места, поскольку представляют опасность для окружающих. Но опасность заболевания даже не в этом. Стрептококковая инфекция через кровь может вызвать осложнения на сердце, почки, попасть на внутренние органы и поразить их.

К сожалению, при нашем влажном климате присоединение вторичной инфекции не редкость. А чтобы ее избежать, необходимо сохранять целостность кожи. Если кожа здоровая, нет никаких ворот для инфекции и иммунитет крепкий, то никакие кожные заболевания не страшны.

Бесконтактная жизнь?

А теперь ответ на вопрос, который задает себе каждый, кто пользуется общественным транспортом и просто посещает общественные места. Как определить источник заразы? Шарахаться от всех и тем более от тех, кто выглядит как представитель маргинальных слоев населения?

– Нельзя определить лишь по внешнему виду, здоров человек или нет. Если человек ведет асоциальный образ жизни, у него, скорее всего, на кожных покровах есть грибы, лишаи, возможно, опрелости за счет того, что он не соблюдает гигиену, – говорит доктор Морозенко. – А это значит, что есть места неэпителизированной кожи, может быть скопление стафилококков, стрептококков. Что, конечно же, является источником заражения. Но сказать, что от него вы непременно подхватите инфекцию, нельзя. Для того чтобы чем-то заразиться, нужна предрасположенность: ослабленный иммунитет, нарушенный кожный покров, в том числе по причине аллергического дерматита.

Как защититься от кожных инфекций

– Для профилактики, приезжая домой, не ленитесь простирать одежду и не игнорируйте такую процедуру, как глажка, – настоятельно рекомендует Наталья Владимировна. – Сейчас многие перестали гладить одежду, белье, полотенца. Однако паровая температурная обработка убирает вредные микроорганизмы, уничтожая в том числе и клещей, и грибок.

А вот выгнать бомжа (или любого очень грязного и дурно пахнущего человека) из салона автобуса, трамвая, электрички никто не имеет права. Особенно если он заплатил за свой проезд. А если не заплатил, то кондуктор может попросить его выйти на следующей остановке. И только. В наших же автобусах, где оплата производится на выходе, и такой возможности избавиться от неприятного попутчика нет. Что касается запахов и загрязнения, то в законе критериев для степени их допустимости не существует.

Впрочем, они могут появиться. Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими неоднозначными инициативами, предложил не пускать дурно пахнущих пассажиров в метро, автобусы и маршрутки. Письмо с таким предложением он направил в министерство транспорта и главному санитарному врачу России.

«Не стоит превращать общественный транспорт в гиену огненную из немытых подмышек. Нельзя забывать, что правила личной гигиены – это также правила хорошего тона. Вонючие носки, немытая голова, потное тело, майки в сеточку не должны становиться символом метро и троллейбусов», – цитирует народного избранника «КП».

Правами надзора за потными пассажирами депутат предлагает наделить полицейских, контролеров и водителей.

«Заниматься отсевом грязнуль должны полицейские, контролеры и сами водители. Если почуяли зловоние, высаживайте на улицу и отправляйте с билетом в общественную баню. Отдельные критерии оценки пассажиров предлагают выработать на всенародном совете. После общественных слушаний эти правила можно вводить как новые нормы пользования транспортом», – резюмировал Милонов.

Пользователи соцсетей посоветовали депутату самому поездить в общественном транспорте в жару, а после принюхаться к своим подмышкам.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО