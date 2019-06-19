Трижды похороненный В марте этого года впервые в следственной практике Приморья была установлена вина врача в смерти пациента, а больница выплатила потерпевшим моральную компенсацию

Можно сколько угодно говорить, что у каждого врача есть свое кладбище, и осознавать, что медики не боги и никто из них от ошибок не застрахован. Но как принять эти постулаты тем, кто потерял своих близких? Каким умом понять, что вот жил бы человек, а врач взял и ошибся…

Захлебнулся кровью

Жителя Уссурийска, 42-летнего Сергея Заерко «скорая» доставила в Узловую больницу на станции Уссурийск ОАО «РЖД» 17 мая 2017 года. При поступлении в лечебное учреждение ему был поставлен диагноз «пневмония в нижней доле правого легкого, гидроторакс слева». Пневмония – болезнь опасная и даже коварная, но современная медицина с ней успешно справляется. Главное, ее не запустить и вовремя обратиться за помощью.

Наверное, Сергей Заерко тоже так думал. Но через девять дней он скончался.

– Когда «скорая» его забрала, у него был бешеный пульс, высокое давление и температура под 39. Но он еще сам ходил. В больнице его сразу положили в реанимацию. На следующий день ему сделали рентген и определили, что у мужа пневмония, плеврит и гнойный бронхит. В этот же день ему откачали жидкость из легких, – рассказала «В» Светлана Заерко.

Эта процедура проводилась Сергею по решению консилиума врачей. Прокол делал врач-хирург Александр Лукошкин, специалист с 34-летним стажем. С помощью пункционной иглы он удалил из легкого Заерко до 150 мл чужеродной жидкости, но состояние больного не улучшилось. И консилиум врачей назначил еще одну плевральную пункцию. Делал прокол все тот же Лукошкин. На другой день Сергей Заерко скончался.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 272 от 11 декабря 2018 года, причиной его смерти стала «массивная кровопотеря, развившаяся в результате повреждения внутренних органов, в результате дефектно выполненной медицинской манипуляции в виде пункции плевральной полости справа». Экспертиза установит, что хирург Лукошкин помимо других повреждений, нанесенных пункционной иглой, умудрился трижды проколоть правую долю печени пациента. Все три прокола были опасными для жизни. При вскрытии тела Заерко из плевральной и брюшной полости было выкачано 3450 мл крови. Образно выражаясь, пациент захлебнулся собственной кровью.

Решение принято неправильное

Светлана Заерко похоронила мужа только через две недели после его кончины. Следователь, устанавливавший причину смерти больного Заерко, как и полагается в данной ситуации, не давал разрешение на погребение. И никто не мог точно назвать, когда состоятся похороны.

По словам женщины, это невыносимая мука – знать, что где-то лежит тело супруга и ты не можешь придать его земле.

– Мы трижды приезжали в морг за телом и три раза отменяли поминки в столовой. И когда мне наконец разрешили хоронить, я даже не поверила. А потом подумала: слава богу, отмучились и он, и я. Мы с мужем прожили в браке 23 года. Сергей был хороший семьянин, не пил, не скандалил. Работал на железной дороге машинистом и составителем поездов. Все, что зарабатывал, приносил домой. Сына, единственного наследника, любил как безумный. Будто чувствовал, что не увидит его взрослым. У них была взаимная любовь. Сыну исполнилось 8 лет, когда Сергея не стало. Ребенок постоянно плакал, вспоминая папу. Представьте себе мое состояние. У меня разболелось сердце, постоянно раскалывалась голова, отнималась рука, я ходила на обследование к неврологу и кардиологу. Я сама едва не ушла вслед за мужем. Только сын удержал на этом свете, – рассказала Светлана.

После похорон мужа женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Александра Лукошкина. Поскольку полагала, что именно он виноват в гибели ее супруга. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности Сергея Заерко было возбуждено Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ, так как Узловая больница на станции Уссурийск относится к ОАО «РЖД».

По странному совпадению, как только началось следствие, заместитель главного врача по медицинской части Узловой больницы на станции Уссурийск Корнишенко сначала ушла на больничный, затем уволилась по собственному желанию. Но именно она возглавляла консилиум врачей, который определял тактику лечения и обследования больного Заерко. И она же после проведения консилиума должна была принять единственно верное решение по применению тактики лечения пациента. Однако, как показало вскрытие трупа Сергея Заерко, принятое решение оказалось в корне неверным.

Более того, следствие установило, что заместитель главного врача пыталась утаить истинные выводы по факту смерти больного Заерко, сделанные судмедэкспертом. Как запротоколировано в документах следствия, Корнишенко сообщила своему руководству, что вопросов у судмедэксперта к ним не было. Хотя вопросы были, и много.

Также следствие установило, что 22 и 24 мая 2017 года лечение Сергея согласовывалось с заведующей первым сосудистым отделением Центральной городской больницы Уссурийска. Причем консультации проходили без осмотра пациента, по телефону.

Потребовался второй гроб

За два года, что тянулось расследование, сменилось несколько следователей. Заканчивал его следователь по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел Сергей Окромчедлов.

7 сентября 2017 года по настоянию следствия и с согласия прокурора была проведена эксгумация тела Сергея Заерко, чтобы произвести дополнительную судмедэкспертизу для установления истинной причины смерти. Повторные похороны прошли через 13 дней. И почти две недели яма стояла открытой, а возле нее валялся развалившийся от сырости гроб. Для вторых похорон пришлось заказывать новый. На этот раз тело опустили в могилу без головы. Больница не согласилась с выводами комиссионной судебно-медицинской экспертизы, поэтому зацепилась за черепно-мозговую травму, которая когда-то была у покойного Заерко. Травма, на которую надеялись медики, оказалась ни при чем. Голову вернули в Уссурийск из Хабаровска, где она была на исследовании, в декабре, когда земля превратилась в камень. Ее захоронили в эту же могилу только в первых числах марта. Все это время голова покойного хранилась в морге Уссурийска.

Неправильно лечили. Платите!

В феврале 2018 года Александр Лукошкин, прижатый неопровержимыми доказательствами, признал свою вину в смерти Сергея Заерко. Но отбытия наказания в колонии хирург избежал. По ходатайству перед судом следователя Окромчедлова уголовное дело в отношении Лукошкина было прекращено. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, по договоренности с вдовой врач выплатил ей 400 тысяч рублей в качестве компенсации имущественного вреда. При этом никаких моральных требований к врачу Светлана Заерко не предъявляла.

Но на этом история не закончилась. Светлана обратилась к руководству лечебного учреждения с просьбой компенсировать ей материальный и моральный ущерб добровольно, в досудебном порядке. Она была убеждена, что в смерти супруга виновен не только врач-хирург, но и медицинский персонал больницы. Поскольку хирург Лукошкин был ее штатным работником, при совершении манипуляций с пункционной иглой он исполнял свои профессиональные и трудовые обязанности. В данной ситуации он исполнил их ненадлежащим образом. Поэтому учреждение здравоохранения должно нести ответственность в гражданском порядке за действия своего сотрудника.

– Если бы мужа изначально правильно лечили, то его бы не довели до критического состояния, когда понадобилось вмешательство хирурга. И тогда Сергей бы не умер, – резонно полагала женщина.

Ее предположение поддержал судебно-медицинский эксперт Андрей Тупиков. На следствии он рассказал, что «знакомясь с историей болезни пациента Заерко, обратил внимание на то, что потерпевший поступил в больницу в активном состоянии, сам передвигался, давал пояснения по имеющимся у него жалобам, рассказывал о своей жизни. При этом у него имелись классические симптомы воспаления легких. Необратимое тяжелое состояние здоровья развилось непосредственно в больнице». Цитата дословная из протокола допроса.

Больница на просьбу вдовы ответила отказом. Мол, учреждение здравоохранения в данной истории не является надлежащим ответчиком. В то же время приготовилась к предстоящим судебным тяжбам, наняв адвоката. Хотя в штате больницы есть свой юрист и на оплату наемного защитника средства в ее бюджете не предусмотрены.

Между тем у судьи Евгения Лысенко Уссурийского районного суда Приморского края на этот счет было иное мнение. Ознакомившись с материалами дела, суд пришел к выводу: тяжелое моральное и физическое состояние Светланы также усугубило отношение должностных лиц больницы к смерти ее супруга, которое привело к затягиванию расследования, многочисленным судебно-медицинским экспертизам, дополнительным следственным действиям и к эксгумации тела.

Суд удовлетворил исковые требования вдовы Заерко и взыскал с учреждения здравоохранения материальный ущерб и компенсацию морального вреда в ее пользу. Правда, не в полном объеме, как просила Светлана. Тем не менее прецедент в Приморском крае создан. Не исключено, что судебные процессы с аналогичным исходом еще не раз состоятся в нашем регионе.

Что касается бывшего замглавврача Корнишенко, то по окончании следствия она вновь трудоустроилась в ту же больницу и на ту же должность.

Имена и фамилии некоторых персонажей изменены.

Автор: Сергей КОЖИН