Трагедия вечных странников Как небоскребы убивают перелетных птиц, и может ли человек спасти их

Весной и осенью ранним утром по центру Чикаго, мегаполиса в штате Иллинойс, бродят необычные следопыты. Они вооружены сачками и сумками, набитыми бумажными пакетами. Несколько групп по четыре-пять человек по нескольку раз обходят свой маршрут между дорогими гостиницами и офисами корпораций.

Это чикагские наблюдатели за столкновениями птиц (Chicago Bird Collision Monitors, CBCM). Они собирают перелетных птиц, упавших на асфальт после столкновения со стеклом небоскребов или обессилевших от попыток вырваться из «колодца» высотных зданий, пишет экс-журналист «В» Нонна Чернякова, ныне живущая в Чикаго.

Миллиард жертв

Я хожу вместе с 74-летней пенсионеркой Бетти Свитлэнд. Поначалу я ничего не видела, кроме пуха и перьев: скорее всего, чайка, прилетевшая с озера Мичиган, позавтракала несчастной птицей. Бетти рассказывает мне, что контуженых птах они отвозят в пригородный восстановительный центр Уиллоубрук, а погибших сдают в лабораторию Чикагского музея естественной истории имени Филда.

Раненых птиц выхаживают, окольцовывают и отпускают на волю. Покалеченные пернатые, которые больше не могут летать, остаются в образовательных центрах для детей. Даже погибшие приносят пользу – их изучение дает новые знания о генетике, болезнях и распространении видов в природе.

Каждый год в Северной Америке от столкновений со зданиями погибает миллиард перелетных птиц. Маршрут над Чикаго чрезвычайно опасен для них из-за большого количества ярко освещенных небоскребов. Птицы не только не видят стекла, но и специально летят в ярко освещенные помещения, особенно если там стоят декоративные деревья.

От колибри до орлов

Бетти опытным глазом замечает за колонной контуженую птицу, которая сидит, уткнувшись клювом в бетонную плиту. Это красно-черная танагра (Piranga olivacea) – птичка семейства воробьиных, которая летела на родину в Виннипег в Канаде. Удерживая птицу сачком, Бетти аккуратно положила ее в бумажный пакет и написала на нем дату, время и место находки.

– Почему вы этим занимаетесь? – спросила я Бетти.

Она ответила, что раньше наблюдала птиц в бинокль, но ей очень нравится смотреть на них вблизи:

– Можно разглядеть все перышки, все цвета.

При виде птицы на асфальте лица волонтеров оживают, и они очень радуются, когда птаха оказывается живой.

Пока мы с Бетти разговаривали, рядом с машиной замертво упал индиговый овсянковый кардинал (Passerina cyanea) восхитительного сине-перламутрового цвета. У меня на глазах большой город убил красивейшее творение природы.

За три часа группа собрала 8 живых и 13 мертвых птиц, а вся команда из пяти групп – 45 живых и 65 погибших разных видов, в числе которых был и пересмешник. Иногда попадаются гуси, орлы и даже колибри.

Выключите свет, пожалуйста

Всех птиц Бетти передала руководителю организации – Аннетт Принс, которая начала эту работу в 2002 году вместе с основательницей движения – Робби Хансингер.

«Спасение и защита птиц от столкновений помогали решить проблему глобальной популяции – как раз на месте, где я живу, – рассказала мне в интервью по электронной почте Аннетт. – Я не могу попасть в тропики или в тундру, чтобы защищать птиц, но я могу помочь им с более безопасным пролетом через мою часть мира».

Группа CBCM привлекает к масштабу трагедии перелетных птиц внимание общественности, и не только любителей птиц и защитников природы, но и офисных работников, менеджеров, охранников, обычных граждан. Существует телефон горячей линии, куда можно позвонить, найдя на улице контуженую или мертвую птицу.

Аннетт сообщила, что ежегодно волонтеры собирают около пяти тысяч птиц двухсот разных видов только на одной квадратной миле в центре Чикаго. Через мегаполис пролетают приблизительно 5 миллионов пернатых. Группа работает с архитекторами, чтобы те строили новые здания с учетом этой проблемы, в частности, изменяли качество стекол. Волонтеры уговаривают администрации уже построенных небоскребов выключать на ночь свет, чтобы не привлекать и не ослеплять птиц, особенно мелких, которые летят ночью, чтобы не стать добычей хищников.

Стремясь вверх, мелкого не видим?

Я попыталась найти подобную организацию в России, но Александр Мацына, заведующий лабораторией орнитологии экологического центра «Дронт» в Нижнем Новгороде, написал мне, что в России нет ни одной такой узкоспециализированной организации по сбору и реабилитации птиц, пострадавших от столкновений.

– Эта проблема, безусловно, существует, но развитие решений пока очень слабое, – заметил он.

Александр прислал мне несколько ссылок на статьи в российской прессе о том, что опасность для перелетных птиц увеличивается вместе с масштабами строительства высотных зданий. Так, например, строительство самого высокого здания Европы – Лахта-центра в Санкт-Петербурге – тут же вызвало тревогу экологов из-за массовой гибели перелетных птиц.

В Нижнем Новгороде пресса уже начала освещать эту проблему. Особенно заметна гибель птиц возле зеркальных фасадов зданий, и орнитологи, по словам Александра, пытаются системно оценить ситуацию и собрать информацию.

Лечением и реабилитацией раненых птиц пока занимаются лишь в крупных городах ветеринары и экологические центры в Казани и Ульяновске.

Для Владивостока это пока не самая актуальная проблема. Но и наш город стремится вверх, а значит, рано или поздно может оказаться на пути перелетов пернатых. Через южное Приморье летят черные журавли, цапли и многие другие птицы. Останется ли для них безопасной эта часть мира?

Автор: Нонна ЧЕРНЯКОВА, специально для «В»