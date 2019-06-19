Где ты, брат? Читатели «В» ищут у газеты поддержки: просят помочь в поисках родного человека и делятся сокровенными мыслями

Редакционная почта газеты «Владивосток» регулярно пополняется письмами читателей. Все послания, как и люди, которые их пишут, имеют разные характеры, настроение, эмоции. Одни читать весело, после прочтения других становится грустно. Есть такие жизнерадостные, что сами могут служить поддержкой, словно подзаряжают оптимизмом. А есть такие, будто они написаны самой болью. И многие стоят того, чтобы их процитировать.

«В» продолжает публиковать избранные места из писем наших подписчиков.

Растерялись соколята…

Письмо, которое пришло к нам от жителя Владивостока Владимира Давыденко, особенное, и мы очень надеемся, что его публикация поможет соединить близких людей, потерявших друг друга. В раннем детстве, которое пришлось на военные годы, как говорили потом, «роковые сороковые», Владимир Георгиевич был разлучен со своим младшим братом и теперь разыскивает его, а также товарищей по детскому дому.

«Уважаемая редакция, недавно я смотрел передачу по телевизору о Великой Отечественной войне, – пишет нам Владимир Давыденко. – Это было 5 июня 2019 года, в 16 часов. И меня очень сильно задела эта программа. Великая Отечественная война сделала нас сиротами, детдомовцами. Мы с братом растерялись и по сей день не можем найти друг друга.

Я родился в 1939 году, мой брат, которого зовут Валерием, – в 1940-м. В 1942 году мы остались у бабушки в совхозе имени Сунь Ятсена Михайловского района Приморского края. Как звали нашу бабушку, я уже не помню. Вскоре и она умерла, и нас увезли в Уссурийск и расселили по разным детским домам. Меня – в школьный. Валеру – в дошкольный. Так мы и расстались навсегда.

Заведующую детдомом звали Ольга Константиновна Полукеева, а мою воспитательницу – Мария Яковлевна Коршенко. В детском доме я пошел в первый класс. Жили там полуголодные. Самое прекрасное время года было лето. Нас вывозили в пионерский лагерь. Там мы переходили на дикоросы, грибы, дикую грушу, сливу, ранетки, землянику. Жили в брезентовых палатках. Каждое утро и вечер у нас была проверочная линейка – все ли на месте. Мы очень любили своих воспитателей и всегда их слушались.

Все дети разделялись по группам. Младшая группа девочек, старшая группа девочек. Младшая группа мальчиков, старшая группа мальчиков. Утром и вечером проводили линейки с подъемом и опусканием красного флага на площадке под звуки горна и барабана, весь день проводили время в играх. Купались в речках. Нас посещали моряки Тихоокеанского флота, дарили подарки, печенье и конфеты, мы были очень и очень рады. Мы в них видели своих старших братьев и гордились ими.

Мы не знали, кто наши родители, где они и что с ними. Нам внушали, что наши родители – КПСС, наша коммунистическая партия, и вожди Ленин и Сталин. Мы про них пели песни. «Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, а кругом летали соколята стаей». Мы и были теми соколятами.

В Уссурийске было два детских дома, дошкольный и школьный. Пионерские лагеря у нас с братом были в разных местах нашего края. Мы ни разу с ним не встретились. До сих пор не знаю, где он и что с ним.

Меня, как сына погибшего офицера и бывшего детдомовца, взяли на службу в вооруженные силы. Много прошел разных мест. Начал служить в армии с Приморья, Камчатки, Командорских островов и закончил Сибирью, Томском, Омском и Павлодаром. Как бывший армейский связист, поступил в службу связи ОАО «РЖД». Доработал до пенсии. Теперь отдыхаю.

Во Владивостоке мы жили с супругой Плюсиной Галиной Захаровной. Я ее очень любил и гордился ею. Она у меня была умной и прекрасной женщиной. Родом с Камчатки, где я тоже служил.

Я очень горжусь нашим государством и тем, что КПСС так воспитала меня – в духе преданности. Я также трижды почетный донор Приморья, России и СССР.

У меня просьба – опубликовать письмо в газете, чтобы его прочитали бывшие воспитанники уссурийского детдома, кто еще жив, все, кто меня знает, и, возможно, мой брат. Я желаю всем оставшимся крепкого здоровья».

Мы очень надеемся, что ваши искренние чувства, Владимир Георгиевич, не останутся без ответа. Давайте верить, что кто-то из ваших родных или знакомых и, главное, ваш младший брат Валерий Давыденко прочтет это письмо и свяжется с вами через нашу редакцию.

Это же был мой поросенок!

Автор следующего письма, тоже жительница Владивостока Людмила Ивановна Крамар, адресовала нашему обозревателю по культуре Любови Берчанской. В эфире радио «Лемма», посвященном приближающемуся юбилею газеты, журналист рассказала о нескольких забавных случаях, о которых писал «Владивосток» в 90-е годы. Один из таких случаев – погоня за поросенком, который вырвался из рук хозяев и бросился вниз по улице Светланской, наведя немало шороху в центре города (об этой истории мы напомнили своим читателям в номере за 16 мая в статье, которая так и называется: «По Светланской гнались за поросенком»).

Так вот, оказалось, что Людмила Ивановна Крамар была участницей тех событий. Более того – владелицей свободолюбивого животного.

«Это я писала в газету про поросенка, которого нам помогали ловить прохожие, – пишет читательница. – А случись такое сейчас, я не уверена, что нам помогали бы прохожие.

Живу я в районе Второй Речки на улице Давыдова. Как-то подходила к магазину «Орфей» и увидела, что из него выходит пара. По всей вероятности, муж и жена. Они были в приличном возрасте, заботливо держали друг друга под руку. Одеты были очень скромно, а на ногах у них – синие бахилы. Потом я заметила, что в руках у каждого из них по тросточке, – они были слепыми. Я извинилась и попросила разрешения снять с них бахилы. Сначала они растерялись, потом благодарили меня, а потом мы все дружно рассмеялись. Они шли из поликлиники до магазина, и ни на улице, ни в магазине никто на них не обратил внимания…

И еще один момент, о котором хочу рассказать. При посадке в автобус или троллейбус наши соседи из южных республик всегда помогают и уступают место. Они все уважительно относятся к пожилым людям, это очень важно. Русским не мешало бы у них поучиться этому. Мне 80 лет, у меня дача на Спутнике. К нам в основном ходят маленькие автобусы. Теперь при посадке наши люди могут сбить с ног любого – лишь бы самим попасть в этот автобус.

Узбеки, таджики, киргизы – они где-то работают за городом. Я к ним отношусь с большим уважением, это, наверное, в крови у нашего поколения. Мы не забыли, как в войну раненых и детей увозили для спасения в эти республики. Жили тогда одной большой семьей. Видно, не от хорошей жизни они теперь к нам приезжают семьями. В общем-то, они дружелюбные.

Извините за такое длинное письмо. Газету получаю давно, с первых выпусков. Спасибо вам всем за ваш труд. Успехов и здоровья».

Спасибо и вам, Людмила Ивановна, за ваши истории и за доброе отношение к людям.

Потому что бабушка красивая

Следующее письмо совсем другого толка. Оно очень доброе и светлое, из числа тех, что заряжены оптимизмом. Его автор – наш постоянный читатель Альбина Синюшкина.

«Дорогая редакция, я пишу вам, чтобы поделиться радостью встречи с еще маленьким, но имеющим большое и доброе сердце человеком, – делится своими чувствами Альбина Ивановна. – Может быть, я по старости (мне уже 78 лет) становлюсь сентиментальна и наивна. Прошу меня простить за это. Дети во мне всегда вызывают любовь и радость. Непосредственность и чистота покоряют, а озорство и шаловливость невольно заставляют нас улыбаться.

Я хочу рассказать об одной необычной девочке. Прошлой весной на майские праздники я зашла в кондитерский отдел торгового центра на Первой Речке. Покупателей было много, но среди них я отметила девочку лет пяти с праздничными шарами. Она стояла и, как-то радостно улыбаясь, смотрела на меня. Я на ее приветливость тоже ласково улыбнулась. Девочка прямо засияла от радости и воскликнула: «Папа, посмотри какая красивая бабушка!»

Папа подошел к ней, взял за руку и тоже улыбнулся мне. Они пошли к выходу, а девочка все оборачивалась и радостно смотрела на меня…

Может быть, она не нашла другого слова, чтобы выразить свое внимание ко мне, потому и назвала меня «красивой бабушкой». Мне даже стало как-то неловко перед покупателями, которые из-за возгласа девочки обратили на меня внимание. Я самая обыкновенная бабушка, хотя и современная. Долго недоумевала, что такое ребенок увидел во мне, что я ей понравилась.

Год спустя я шла через детскую площадку на улице Острякова. Было тепло, солнечно. Дети катались на самокатах. Одна девочка подкатила к своей маме и повернулась лицом в мою сторону. Она увидела меня, а я – ее. Это была та самая девочка с шарами из магазина. На ее лице возникли восторг и радость, даже счастье от того, что она опять увидела меня. А мы ведь раньше виделись не более пяти минут… Мы смотрели друг на друга как завороженные и улыбались. Мама в недоумении смотрела то на дочь, то на меня. Ей было не понять, почему дочь так рада незнакомой бабушке.

Я подошла к ним и спросила девочку: «Ты узнаешь меня?» Но она засмущалась, и я ушла, пожелав им всего доброго.

К сожалению, от душевного волнения и растерянности я не узнала имя девочки, которая увидела во мне что-то такое, что принесло ей радость, а мне – счастье. Спасибо тебе, светлый мой ангел».

Дорогая Альбина Ивановна, сентиментальность и наивность хороши уже тем, что позволяют появиться на свет таким добрым письмам. Наверное, этих эмоций нам всем не хватает, спасибо вам за их восполнение.

Принимаем поздравления: 30 лет бывает только раз

Завершить сегодняшний обзор хотелось бы посланием от постоянной нашей читательницы Ирины Стогний. Оно короткое, но очень приятное.

«Добрый день, уважаемая редакция, хочу поздравить вас и газету «Владивосток» с днем рождения и юбилеем, с 30-летием! – пишет Ирина Юрьевна. – «В» становится все интереснее и интереснее. Пожелаю всем сотрудникам процветания и долгой счастливой судьбы. И пусть впереди будет еще много, много юбилеев.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям города, его гостям и туристам: «Читайте газету «Владивосток», и она затронет такие струны вашей души, о которых вы и сами пока не знаете. И вы станете счастливее, добрее и – по себе знаю – умнее».

Спасибо, Ирина Юрьевна, за добрые, искренние слова и пожелания. Нам очень приятно.

Сегодня нам приходит немало поздравительных писем. Но люди боятся, что их послания не доходят до адресата, то есть до нас, потому звонят и спрашивают: «Получили?» И мы подумали: если вам, дорогие читатели, удобнее позвонить и сказать теплые слова нашему коллективу или конкретному сотруднику, то звоните в четверг и пятницу с 14 до 18 часов по телефонам: 2-415-625 и 2-415-580.

Ну и, конечно же, мы всегда рады каждому вашему письму.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ