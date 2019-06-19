А не сварить ли нам варенье из клубники… Фестиваль самой яркой и вкусной ягоды и опытные садоводы приглашают вернуться к доброй традиции

Каждая любящая внуков и уважающая себя бабушка должна стремиться накормить вволю свою малышню земляникой из собственного сада. Нет ничего полезнее, вкуснее и слаще, чем ягода, выращенная с любовью и самоотдачей, – никакой магазинной ее не заменить. К такому по-житейски мудрому выводу пришли участники клубничного фестиваля, состоявшегося в минувшую субботу в городе Спасске-Дальнем.

Хотелось бы только добавить: дедушкам тоже не резон оставаться в стороне. Ведь ягодка эта – трудоемкая, непростая в уходе, и без мужской помощи даже самым трудолюбивым дачницам приходится туго.

Ягодный сезон открыт

Спасск-Дальний укрепляет свой имидж клубничной столицы Приморья. Можно считать, что на этот раз праздник открыл ягодный сезон в крае. Обычно его начинает жимолость – первый поставщик живых витаминов к столу из местных садов. Но нынче на урожай этой ягодной культуры надежды было мало. Бесснежная зима оказалась губительной для жимолости. Весной дачники с горестью подсчитывали высохшие кусты (потом от корня пошла молодая поросль, но урожая на ней в лучшем случае можно ждать только на следующий год).

Земляника садовая тоже пострадала. Тем не менее, как показал фестиваль, не у всех и не везде. При грамотном подходе к агротехнике и организации своего, пусть и небольшого, бизнеса садоводы, сделав ставку на эту культуру, не прогадали.

Клубничный фестиваль хоть и стал уже традиционным, но продолжает искать свою наиболее выигрышную форму, новые пути повышения привлекательности не только для местных жителей, но и для всего населения края. Работники культуры душу вкладывают в то, чтобы праздник получился ярким, красивым, веселым. Приятно было вновь встретиться с королевой Викторией и ее «клубничной» свитой, полюбоваться костюмированным шествием, в котором на равных участвовали взрослые и дети, продегустировать представленные на конкурс «Вкус лета» щедро украшенные свежей ягодой клубничные десерты.

Как всегда, заинтересованный отклик вызвало приглашение к участию в фотоконкурсе «Я люблю клубнику». Конкурс перестает быть местечковым и выходит на краевой уровень. Этому способствовало, в частности, участие в организации фестиваля журнала «Сады и огороды Приморья». Фотоработы на конкурс были присланы даже из Владивостока. Лучшие снимки будут опубликованы в журнале и наверняка не останутся без внимания читателей.

Не знаешь, где найдешь, где потеряешь

В этом году немало сомнений было с назначением даты проведения фестиваля. В прибрежных районах ягода только начинает созревать, да и садоводы в центральной части Приморья при выращивании ее без пленки и других мер по дополнительному обеспечению теплом еще не приступили к массовому сбору урожая.

– Но он уже вовсю пошел у тех, кто ориентируется на рынок и стремится получить урожай пораньше, – отстаивали дату 15 июня в качестве фестивального дня работники отдела культуры администрации Спасска-Дальнего. – Повременим еще неделю – прозеваем пик спроса и предложения.

Сейчас уже можно сказать: риск был оправданным.

– Со сроком проведения фестиваля организаторы не просчитались, – одобрила питомниковод Евгения Виничук из Арсеньева. – Позже мы бы уже просто-напросто отказались ехать в Спасск, чтобы «не бить по хвостам».

Многие спассчане в середине месяца тоже уже собирали урожай. Тем обиднее констатировать тот факт, что место проведения фестиваля (а проходил он на этот раз на центральной площади города) вновь было обделено клубничными рядами. Изобилия не было, но все-таки кто-то, поддержав идею фестиваля, продавал ягоду по 250 рублей за килограмм. И она, естественно, уходила влет.

Тем временем на рынке продавцов было много, но они зачастую скучали без покупателей, которых отпугнула более высокая цена. Можно даже предположить, что не все в итоге продали собранную в этот день ягоду. Ведь нынче торговля не такая бойкая, как была когда-то, ведрами ее практически никто не покупает, все больше стаканчиками да компактными контейнерами.

Обеспокоенность садоводов

А почему все-таки клубники стало гораздо меньше, чем 15–20 лет назад? Может быть, над ней нависла какая-то беда? Эту тему обеспокоенно обсуждали по дороге из Владивостока в Спасск-Дальний участники клуба «Сады XXI века» и проекта «Голосуем за персик!».

Садоводы ведут активный образ жизни, много ездят по краю, знакомятся с лучшим опытом ведения садоводства. Вот и в Спасск они отправились не только для того, чтобы побывать на фестивале. Были запланированы встреча с местным клубом «Взятки с грядки», знакомство со здешними садоводами, обсуждение актуальных проблем садоводства.

Надо сразу сказать, что разговор вылился в своего рода круглый стол и получился интересным. К нему присоединились руководитель Управления «Россельхозцентра» по Приморскому краю Галина Буханистая, ученый-агроном и опытный плодовод Светлана Сморкалова, представители крестьянско-фермерского хозяйства «Приморская ягода», которое специализируется на выращивании земляники садовой из рассады фриго, питомниковод из Арсеньева Евгения Виничук.

– Тяжелые погодные условия не могут не сказываться на сокращении площадей, занятых клубникой, – подтвердил Николай Анисимов из «Приморской ягоды». – Однако есть и другие причины уменьшения ее посадок. Спросите, какие сорта преимущественно выращивают спассчане? Он всего один – Орлец! Больше практически никакую другую землянику сегодня невозможно купить. Не спорю, у сорта есть преимущества. Но он ранний, быстро отдает урожай, и на том заканчивается продажа местной ягоды. А дальше? Считаю, что нужно дополнять ассортимент средними и поздними сортами. Тогда и выручка будет больше, и появятся гарантии стабильности вашего бизнеса. Мы, например, реализуем землянику вплоть до августа.

– Даже 30 сортов земляники в ассортименте, как в нашем питомнике, не так уж много, – поделилась Евгения Виничук. – Мы отдаем себе отчет в том, что дачники – непрофессионалы, им нужны сорта зимостойкие, простые в уходе. Поэтому и стараемся размножать именно такие. Согласна с Николаем: нельзя ограничиваться одним-двумя сортами. Со способами и материалами укрытия земляники тоже надо экспериментировать, подбирать более эффективные. Почему бы не испытать геотекстиль, как делают хабаровчане? Климат у нас непредсказуемый, но мы должны стараться противостоять его капризам.

А знаете, кто больше всего пострадал в результате последней тяжелой зимовки? Самые добросовестные дачники. Осень была длинной и теплой, вот они и постарались успеть вычистить как можно больше грядки, навести на участке порядок. Лучше бы сидераты посеяли. Голая земля быстро промерзает.

И все-таки, призналась Евгения Александровна, она не склонна драматизировать клубничную ситуацию в крае. Эта ягода остается одной из основных культур для наших садоводов. Поэтому хочется сказать спасибо спассчанам за то, что привлекают к ней внимание, проводят такой праздник.

Галина Буханистая поделилась новостью о том, что специалисты управления начинают заниматься выращиванием земляники садовой на безвирусной основе, чтобы обеспечить садоводов здоровым посадочным материалом. Она проинформировала также, что в Спасске работает филиал «Россельхозцентра», куда можно обращаться с вопросами по защите посадок земляники садовой от болезней и вредителей.

Участники садоводческих клубов тоже не отмалчивались на встрече, делились своими наработками. И всем очень хотелось побывать на земляничных плантациях местных садоводов, лично познакомиться с их опытом. С благодарностью было принято приглашение в гости в село Дубовское от победителя конкурса «Лучшая клубника выросла на моей грядке», члена клуба «Взятки с грядки» Юрия Еременко.

Пример Юрия Петровича стал наглядным подтверждением того, что земляника садовая не утрачивает своего значения для приморских садоводов как с экономической, так и с потребительской точки зрения. Хочешь зарабатывать на ягоде? Не ленись обрабатывать грядки, испытывать новинки, совершенствовать агротехнику. Не претендуешь на получение прибыли, а просто любишь клубничку-земляничку? Но и в этом случае придется потрудиться. Помните: «Кто меня любит, тот рад наклониться»?

Совет

Для посадки земляники садовой берутся усы первого, второго и третьего порядка, так как дальше пойдут уже нежизнеспособные растения. Учитывайте это при переносе своей плантации на новое место. Правда, вы не знаете, что вам предлагается на рынке, поэтому рискуете: зачастую купленная рассада не оправдывает ожиданий. Лучше всего приобретать посадочный материал в специализированных питомниках и у специалистов непосредственно с плантации.

Комментарий

Анатолий Шагиахметов, ученый агроном, начальник сортоиспытательного участка:

– Сокращение посадок земляники садовой имеет вполне понятное экономическое объяснение: никто не варит, как раньше, варенье, поэтому и ведрами перестали ягоду покупать. Вот и сократился спрос. Что касается агротехники, то она продолжает совершенствоваться, и даже сроки посадки расширились. Если для укоренения берете усы с грядки, то нужно высадить их до 1 сентября, чтобы растения до холодов успели окрепнуть и укорениться. А вот если рассада выращивается в горшках объемом не меньше литра и ей достаточно питательных веществ, то такой посадочный материал можно пересаживать хоть в ноябре – приживется.

Вопрос–ответ

Жаль, что клубничное изобилие до обидного быстротечно. Убрав урожай ягод, удалите на кустах клубники лишние усы и розетки, прополите грядку, подкормите и полейте посадки. Некоторые еще полностью скашивают ботву, считая, что это способствует зимостойкости и жизнестойкости растений.

– Но надо ли это делать? – спросили садоводы гостью из Владивостока Светлану Сморкалову.

– Я бы посоветовала не злоупотреблять этой операцией. На плантации первого года ее делать точно ни к чему, пояснила она. – На посадках постарше листья можно срезать, если хочется. Но делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не затронуть ростовое сердечко. Поэтому лучше не пользоваться косой или триммером, а срезать листву садовыми ножницами.

Справка «В»

Из всех витаминов самым дефицитным является фолат (фолиевая кислота). Как выяснилось, его источником является клубника. Причем у каждого конкретного сорта показатель содержания фолиевой кислоты свой. Поэтому специалисты советуют делать выбор в пользу выращивания того или иного сорта с учетом не только вкуса и сладости, но и содержания полезного вещества. Фолат повышает иммунитет организма и еще обеспечивает хороший старт для развития плода, поэтому его называют женским витамином (он очень нужен будущей матери в момент зачатия).

Автор: Надежда БРАЖИНА