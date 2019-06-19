Офицеры на вес золота 168 выпускников ТОВВМУ пополнили командирский корпус ВМФ России. Еще три года назад молодых лейтенантов флот не получал

Небо во Владивостоке в минувшую субботу затянуло тучами, моросил прохладный июньский дождик. Однако на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава ТОФ» было «солнечно» – от обилия белых кителей и фуражек, золотых погон, аксельбантов и портупей с офицерскими кортиками. В этот день здесь состоялась торжественная церемония 76-го выпуска Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова.

Восстановить офицерский корпус

Военно-морской флот и морские силы погранвойск России получили в свое распоряжение 133 лейтенанта и 35 мичманов. Много? Если учесть, что в 2010–2011 годах из-за сомнительных реформ министерства обороны в ТОВВМУ не набирали курсантов, в результате чего в 2015-м и 2016-м в училище вообще не было выпусков, ныне каждый новоиспеченный офицер на вес золота. Да, после возобновления набора курсантов в 2012-м командование ВМФ смогло выдохнуть лишь в 2017 году. Но тогда примерили офицерские погоны и кортики лишь 67 человек – впервые в новейшей истории училища их было так мало. Через год, в 2018-м, выпустили уже в два раз больше молодых командиров: 88 лейтенантов и 49 мичманов. И вот 2019-й, и выпускников в ТОВВМУ 168. Задача восстановить офицерский корпус на флоте с повестки дня не снимается.

Несмотря на сырую погоду на набережной, помимо виновников торжества, их отцов-командиров и курсантов младших курсов училища собралось еще более полутысячи человек. И далеко не все они имели родственное отношение к героям дня. «Просто жителям Владивостока свойственно восхищаться и гордиться молодым флотским пополнением», – этим мнением с корреспондентом «В» поделился стоявший по соседству мужчина в мичманской форме. Александр Степанович отдал родному флоту более 20 лет. Теперь по его стопам пошел внук Евгений. Молодой мичман уже отслужил срочную, прошел обучение в ТОВВМУ и сейчас готовится к службе в гарнизоне Петропавловска-Камчатского.

Новый в жизни этап

Но, разумеется, главные места на Корабельной набережной в этот час заняли те, кто пришел поздравить выпускников: высшие чины командования и ветераны флота, представители администрации Владивостока, ветеранских и общественных организаций, родные, друзья, любимые девушки.

После построения состоялась процедура производства в офицеры и мичманы. Дипломы вместе с кортиками молодым защитникам Родины вручали командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, его заместители, начальник ТОВВМУ контр-адмирал Олег Журавлев.

Адмирал Авакянц лично отметил более 30 лейтенантов из числа окончивших училище с золотой медалью, а также получивших дипломы с отличием, а затем с трибуны поздравил всех выпускников с успешным окончанием обучения и пожелал им успехов в служении Отечеству.

Как рассказал командующий, за период обучения курсанты успешно сдали весь комплекс экзаменов и зачетов. Во время стажировок на кораблях и в частях флота выпускники получили допуск к самостоятельному несению вахты на боевых кораблях и к самостоятельному управлению подразделением. Кстати, последние зачеты у пятикурсников завершились лишь в начале июня, когда они уже сами вели в Японском море большие катера и малые вспомогательные суда ТОФ.

Затем состоялась церемония коленопреклонения и прощания со знаменем ТОВВМУ (признаюсь, я потом внимательно присматривался к коленкам отутюженных белоснежных брюк новых военморов – ни у кого не было даже пятнышка). Протоиерей и капитан 1-го ранга в отставке Виктор Жильцов благословил выпускников в начале их ратного пути. Бравые лейтенанты и мичманы в составе взводных коробок прошли торжественным маршем под музыку военного оркестра и звонкие барабаны нахимовцев, ребята так чеканили шаг, что лишь водяные брызги вылетали из-под белых туфель. Завершилась торжественная часть фотографированием вместе с адмиралами-флотоводцами и наставниками-преподавателями.

Выпускники получили специальности по кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации, применению морского минно-торпедного и ракетного вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических, радиотехнических средств кораблей и другим флотским наукам. После краткосрочного отпуска они прибудут к местам своей будущей службы. Это корабли и подлодки, морская авиация и береговые войска Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, морских сил Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

После официальной церемонии новоиспеченные офицеры и мичманы заслуженно отправились праздновать. Говорят, 15 июня молодожены Владивостока остались без лимузинов. С полдюжины этих машин и с десяток других автомобилей представительского класса заранее арендовали выпускники ТОВВМУ. И под брызги шампанского отправились кататься по окрестностям города воинской славы и главной базы ТОФ.

Чтоб не забывали Андреевский флаг

Прошедшее мероприятие стало не единственным знаковым событием в жизни флота на минувшей неделе. Были и другие, так сказать, показательные для новых младших командиров.

В эту же субботу во Владивосток вернулся отряд боевых кораблей ТОФ в составе двух БПК, «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», и среднего морского танкера «Иркут». Несколько месяцев их экипажи выполняли боевые задачи в АТР, чтобы в странах этого региона не забывали Андреевский флаг. Корабли ТОФ совершили заходы в порты Филиппин, Вьетнама и КНР и приняли участие в международном российско-китайском военном учении «Морское взаимодействие – 2019».

На 36-м причале прошел торжественный ритуал встречи экипажей, в котором принял участие заместитель командующего ТОФ контр-адмирал Денис Березовский. Командир отряда капитан 1-го ранга Сергей Алантьев доложил о выполнении поставленной задачи в дальнем походе. По традиции морякам вручили жареных поросят. Здесь тоже было многолюдно, встречать корабли пришли родные и близкие военморов.

По итогам прошедшего похода отличившихся офицеров, мичманов, старшин и матросов ожидают государственные и ведомственные награды, новые звания и должности.

К каким чинам стремиться

И напоследок еще одна приятная новость. Накануне начальнику штаба и первому заместителю командующего ТОФ Сергею Рекишу присвоено очередное воинское звание – вице-адмирал.

Сергей Рекиш родился 22 ноября 1965 года в городе Оленегорске Мурманской области. В 1988-м окончил штурманский факультет Каспийского высшего военно-морского училища имени С.М. Кирова и был направлен на Тихоокеанский флот, где прошел путь от командира группы до старшего помощника командира атомного подвод-ного крейсера. После окончания Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова стал командиром атомного подводного ракетоносца, затем начальником штаба соединения, а позднее и командиром дивизии подводных лодок ТОФ на Камчатке.

Пройдя обучение в Военной академии Генерального штаба, продолжил службу в должности начальника организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника штаба ТОФ. Затем был назначен заместителем командующего подводными силами Северного флота, а год спустя вернулся на Тихоокеанский флот. В 2016 году контр-адмирал Сергей Рекиш возглавил подводные силы ТОФ. И вот теперь на погоны уже начальника штаба ТОФ упала новая адмиральская звезда. Прекрасный пример для молодых офицеров.

Тем временем

Выпуск офицеров и прапорщиков состоялся в минувшие выходные также в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВВОКУ) имени маршала К.К. Рокоссовского. Треть молодых лейтенантов будут служить в двух отдельных бригадах морской пехоты ТОФ в Приморье и на Камчатке.

Училище в Благовещенске на сегодняшний день является единственным военным вузом сухопутных войск на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. ДВВОКУ специализируется на выпуске командиров взводов и разведгрупп для бригад морской пехоты, соединений с арктической и горной подготовкой. Десятки зарубежных стран выстраиваются в очередь, чтобы на платной основе отправить на берег Амура своих курсантов.

Однако в этом году иностранных выпускников нет. Своих-то, граждан РФ, в войска отправляют всего 22 человека. Также дипломы получили чуть более десятка прапорщиков-оружейников для мотострелковых подразделений всех четырех военных округов страны.

Автор: Николай КУТЕНКИХ