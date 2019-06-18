Комедия, немного водевиля и местами мелодрама Череда дипломных спектаклей прошла в Дальневосточном институте искусств. Студенты – выпускники театрального факультета (курс народного артиста России Владимира Сергиякова) – показывали, на что они способны.

Одна из дипломных постановок – спектакль «Чудаки» по пьесам Алексея Арбузова «В этом милом старом доме» и «Шестеро любимых» – осуществлена заслуженными артистами России Александром Волосянко и Галиной Копыловой, которые стали и режиссерами, и сценографами и даже авторами музыкального оформления.

– Жанр спектакля обозначил сам драматург, совместив сразу несколько: комедия, почти водевиль, местами мелодрама, – улыбается Галина Копылова. – Это любопытно, а кроме того, дает шанс нашим выпускникам попробовать себя одновременно в разных ипостасях. К тому же в спектакле герои – представители трех поколений: бабушки, дедушки, средних лет мамы и папы и их уже совершеннолетние, но все же еще дети. Так что нашим студентам приходится перевоплощаться в людей намного старше себя, и это тоже для них вызов.

История, рассказанная в спектакле, проста и в то же время слегка запутанна. Во время турпоездки познакомились музыкант Константин и врач Нина. У Константина за плечами распавшийся брак, с ним живут его дети – буйное поколение 20-летних, а также весьма властная мама и ее первый муж… Но все это не смущает искренне влюбленную Нину, и она приезжает в небольшой приморский городок к любимому: знакомиться с семьей. Стесняясь поселиться сразу в доме у Кости, Нина снимает номер в гостинице, где ее соседкой оказывается актриса Юля. Юля рассказывает: она приехала в город своей молодости, где когда-то у нее была семья, которую она оставила, поддавшись сильному чувству… Разве может подумать Нина, что она и Юля приехали к одному мужчине? И что Костя окажется перед непростым выбором: мать его детей или женщина, которую он любит всем сердцем?

Пьесы Алексея Арбузова были написаны в 60-х годах прошлого века, но вот что интересно: именно сейчас к ним все чаще обращаются самые разные российские театры. И у этого феномена есть объяснение, считает Галина Копылова.

– Думаю, люди стали скучать по добру, свету и милой сказке, – говорит она. – Арбузов – это такой советский сказочник-реалист. Его герои несколько чудаковаты, забавны, милы, открыты и отзывчивы, то есть имеют все те качества, которых сегодня сильно не хватает. Отсюда и тяга к арбузовской драматургии.

При этом режиссеры «Чудаков» отмечают, что студентам, детям, рожденным в самом конце лихих 90-х и выросших в новом веке, было трудно, иногда почти невозможно не просто вжиться в образы, а даже понять своих героев.

– Нам пришлось много объяснять студентам, – говорит Александр Волосянко. – Отношения между людьми они оценивают иначе. Что для нас безусловно, мило и понятно, для них просто нелепо. Они поступили бы, будучи в тех же условиях, совсем иначе. И нашим выпускникам пришлось работать над собой, превращаясь из прагматичных, заостренных на агрессии людей в тех, кто все воспринимает открыто, кто живет без камня за пазухой. Самопожертвование Юли, например, для наших ребят абсолютно неприемлемо: как так, отдать мужчину другой, уйти куда глаза глядят? Нет, непонятно, надо же бороться… А вот герои Арбузова способны на это.

Но замечу, что в процессе работы над спектаклем наши ребята словно раскрывались, расцветали душой и начинали понимать своих героев. Знаете, в чем главное актерское удовольствие? Побыть немного другим человеком, причем подчас таким человеком, который по сути лучше, чем ты. Вот наши без пяти минут актеры такое удовольствие оценили и поняли.

– Наши студенты ни в коем случае не хуже нас, выросших в СССР, – добавляет Галина Копылова. – Они просто другие. Выросшие в других условиях. Мы ведь подчас тоже не понимали героев XIX века с их условностями. Ребята, с которыми мы работаем, вполне могут стать теми, кого называют «будущее российского театра». Во всяком случае, те, кто талантлив, кто много и сильно трудился, занимался… Сейчас не так просто, кстати, попасть в театр, но я от души желаю им реализоваться в профессии – тем, кто пойдет по этой стезе.

«Чудаки» в трактовке преподавателей и студентов института искусств получились добрыми, милыми, смешными. Выпускникам действительно удалось передать дух пьесы Алексея Арбузова, перенести зрителей в мир искренних отношений и забавных ситуаций, в мир, который нельзя назвать стопроцентно «шестидесятыми годами». Но уловить дух тех прекрасных и особенных в истории страны лет – можно.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ