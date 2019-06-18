Молодежь не пожалела крови Самые активные доноры в приморской столице – студенты

Всемирный день донора (в этом году он прошел в пятницу, 14 июня) для многих владивостокцев стал поводом поделиться кровью с нуждающимися. В этом году в акции «Один донор – две жизни» приняли участие более 150 человек и сдали более 70 литров крови.

К слову, жители Владивостока весьма активно сдают кровь и в обычные дни. По словам врачей Краевой станции переливания крови, в день они принимают 80–100 доноров. Именно благодаря активности граждан в Приморье нет проблем с донорской кровью. Но, чтобы была возможность спасать жизни и дальше, объемы крови необходимо постоянно пополнять. Важно, чтобы участие в таком благородном деле для человека не ограничивалось одним разом. Потребность в определенных группах крови меняется постоянно. Поэтому на станции переливания крови рады каждому донору.

«Несмотря на то что медицина активно развивается, до сих пор не изобретен препарат, который мог бы заменить кровь. Без нее не могут работать врачи кардиологического и перинатальных центров, не могут обойтись в больницах скорой медицинской помощи, поэтому развитию донорского движения мы уделяем большое внимание», – отмечает главный врач учреждения Ольга Горева.

За последние годы схема сдачи крови серьезно усовершенствовалась.

Раньше, например, были универсальные доноры, обладающие нулевой (первой) группой крови, которая подходила абсолютно всем реципиентам, и универсальные реципиенты (обладатели четвертой группы крови), которым опять же подходила любая группа.

Сейчас же учитывается не только совместимость по группам и резус-фактору, но и по отдельным компонентам крови. И самое главное, наши врачи имеют возможность провести в лабораторных условиях их индивидуальный подбор.

– Сегодня донор может сдавать не только кровь, но и ее компоненты, – поясняет Ольга Горева. – Так, из одной дозы крови (обычно доноры сдают по 450 мл) мы можем получить сразу три составляющих: плазму, эритроциты, тромбоциты. Это позволяет сократить сроки между донациями (процедура взятия у донора крови или ее компонентов), обеспечить запасы нужных компонентов, отобрать специальных доноров, которые впоследствии сдают именно необходимые клетки крови.

Требования к качеству крови с каждым годом становятся все более жесткими, серьезными. В 2014 году открылась ПЦР-лаборатория, возможности которой позволяют определить вирус в крови, даже если с момента его внедрения в организм прошло всего десять дней.

Донор должен быть здоровым

Кто может стать донором? Каждый здоровый человек. Да, к отбору донорской крови врачи относятся весьма требовательно. Желающих сдать кровь проверяют по медицинской базе медотводов, перед самой процедурой сдачи доктор подробно опрашивает потенциального донора. Все это направлено на то, чтобы выявить заболевания или особенности организма, не позволяющие использование крови данного человека.

К слову, есть абсолютные противопоказания, например, если человек заразился ВИЧ, гепатитом (в любой его форме), сифилисом, туберкулезом… И даже если он успешно прошел лечение, все равно никогда не сможет стать донором. В перечень болезней, закрывающих доступ к донорству, также входят некоторые паразитарные инфекции (например токсоплазмоз), кожные заболевания (псориаз, экзема, микозы) и даже ряд соматических заболеваний, таких как мочекаменная болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь и так далее.

А есть и относительные противопоказания, например, простуда – в этом случае сдавать кровь можно только через месяц после выздоровления. Временным препятствием являются и недавно сделанные прививки. Так, при вакцинации от клещевого энцефалита или гриппа к донорству можно вернуться через 14 дней (в случае прививки живой вакциной сроки медотвода увеличиваются до месяца).

Посещение тату-салонов также является основанием для временного отказа от донорства. Кровь можно сдать только через год после того, как человек сделал татуировку: за этот период все возможные гемотрансмиссивные инфекции (ВИЧ, гепатит, цитомегаловирус и пр.), которыми гражданин мог заразиться в тату-салоне, уже выявятся. Любые серьезные манипуляции (в том числе медицинские) являются временным противопоказанием к донорству. Даже после удаления зуба рекомендовано в течение 10 дней не сдавать кровь.

Возраст – не помеха

Во Владивостоке есть доноры, которым уже исполнилось 65 лет. И все же молодых среди них больше (средний возраст приморских доноров – 20–40 лет). В основном за счет студентов. Довольно часто врачи Краевой станции переливания крови выезжают в учебные заведения Владивостока.

– В МГУ им. Невельского к нам выстраиваются очереди, приходят курсанты и на станцию, активно поддерживают все наши акции, – рассказывает Ольга Горева. – В списке вузов-активистов ВГУЭС, ТГМУ, ДВФУ и Таможенная академия. Студенты не просто сдают кровь, они выполняют функцию волонтеров (в нынешний День донора студенты-медики помогали накладывать повязки, поили доноров чаем).

И если раньше мы сами выходили на вузы, просили нас принять, то сейчас уже из учебных заведений звонят, приглашают. Это замечательно: подобное взаимодействие со студентами – отличный воспитательный фактор, воспитание мотивации помочь людям.

Справка «В»

В Приморье проживают почти 5,5 тысячи жителей, которые имеют звание «Почетный донор России». Помимо знаков отличия звание «Почетный донор России» дает еще и льготы – внеочередное лечение, льготные путевки на отдых и ежегодная денежная выплата в размере порядка 13 тысяч рублей.

Автор: Анжелина ШИЛАН