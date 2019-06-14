Мораторий – временная мера? Вопрос о полной отмене смертной казни остается нерешенным уже третье десятилетие

В России за последние 22 года не было оглашено ни одного смертного приговора. И ни один из них, вынесенных до введения моратория, не приведен в исполнение. Тем не менее высшая мера наказания продолжает формально присутствовать в Уголовном кодексе и Конституции РФ. О том, как государство относится к смертной казни и почему ее не вычеркивают окончательно, а держат «про запас», рассказали в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Экспертом выступил известный приморский юрист и адвокат Игорь Поляков.

Всему свое время

– Институт смертной казни всегда был и остается важной частью юридической проблематики, – отметил эксперт. – Как-либо повлиять мы на него не можем, да и не должны. Это прерогатива государства. Тем не менее вопрос этот до сих пор обсуждается в обществе. Особенно остро о нем говорят, когда происходит резонансное дело. Вольно или невольно мы обращаем свой взор в прошлое, когда смертная казнь применялась. Сегодня видные ученые продолжают заниматься этим вопросом. Как ни парадоксально, я многократно сталкивался с литературой, в которой делается предположение, что отмена смертной казни – временное явление. Естественным состоянием общества и государства называется то состояние, в котором смертная казнь существует. Вопрос только в том, за какие преступления.

– Когда люди узнают о резонансном жестоком, бесчеловечном преступлении, у них закипает кровь и бурлит возмущение. Да расстреляйте вы этого душегубца! Такие мысли возникают, – считает ведущий. – И я готов возразить. Даже в нашей стране, которую можно назвать консервативной, смертная казнь была не таким уж долгосрочным явлением. Две русские императрицы, Елизавета и Екатерина, не применяли смертную казнь. Только при государе Николае I она была вновь применена по случаю восстания декабристов. Даже Иосиф Сталин в 1947 году ввел мораторий на смертную казнь.

По словам Андрея Калачинского, за последние 300 лет нашей истории 200 лет смертная казнь почти не применялась.

– Вся соль в уточнении «почти не применялась», – продолжил Игорь Поляков. – Рано или поздно наступали события, которые ее возвращали. Это касается и России, и других стран, и всего человечества. Рано или поздно наступят события, неважно какие, но смертная казнь будет введена в порядке исключения. Об этом говорит история. Вопросами смертной казни люди занимаются сотни лет. И все приходят к выводу, что рано или поздно ее нужно в порядке исключения к кому-то применять. То же самое, как в порядке исключения она была применена в 60-х годах в Советском Союзе к подростку. Я напомню, что было очень громкое дело. 15-летний юноша сбежал из детдома. Озлобленный волчонок, он залез в чужую квартиру и зарезал молодую маму и ребенка. Его поймали. Люди были в состоянии шока. И суд вынес высшую меру наказания, которая была исполнена.

У людей не спросили

Мораторий – это временная приостановка какого-либо решения. В России вопрос о смертной казни находится в подвешенном состоянии уже 22 года. В свое время Россия ввела мораторий в качестве необходимого условия вхождения в Совет Европы.

– Все цивилизованное человечество идет к исключению смертной казни как наказания, – считает Андрей Калачинский.

– Не нужно делить государства на цивилизованные и нецивилизованные по одному критерию – наличию либо отсутствию в их законодательстве смертной казни, – считает Игорь Поляков. – У каждой страны сложилась своя культура и свое отношение к этому вопросу. В Иране и в большинстве штатов Америки применяется смертная казнь, в Германии – нет. И они живут спокойно, каждая страна считает свое законодательство правильным. Более того, соцопросы в этих странах, скорее всего, покажут удовлетворенность населения существующим законодательством в отношении смертной казни.

На это ведущий привел пример Турции, которая, как и Россия, была вынуждена ввести мораторий на смертную казнь для членства в Совете Европы. При этом социологические опросы показали, что 90 процентов населения было против отмены высшей меры наказания.

– В социологических опросах на эту тему всегда есть некий элемент фальсификации, это политическая мишура, – отметил эксперт. – Надо понимать, кто эти опросы проводит, как задает вопрос, кого спрашивают. Я опираюсь на исследования и на научную литературу, в которой смертную казнь называют нормальным состоянием общества.

Аргументы «за»

От социологии перешли к конкретным общественным деятелям и их аргументам.

– Лев Толстой активно продвигал мысль о том, что, если ты христианин, то ты должен уже по одной этой характеристике быть против смертной казни. Самые передовые люди говорят: одумайтесь, не вы давали жизнь человеку, не вам ее отнимать, – подчеркнул Андрей Калачинский.

– Дело в том, что аргументы «толстовцев» не такие убедительные, как аргументы сторонников смертной казни, – считает Игорь Поляков. – Какие есть аргументы «за»? Я хочу обратить внимание на юридический аспект.

Во-первых, смертная казнь не назначается по совокупности каких-то мелких правонарушений. Она назначается только за особо тяжкие, изуверские преступления против жизни человека. Всего в нашем законодательстве имеется пять статей, по которым может назначаться смертная казнь. Некоторые из этих статей «нулевые». Например, геноцид, который был введен, скорее, по политическим причинам, и применение этой статьи, насколько я знаю, практически равно нулю. Главная статья – 105-я статья Уголовного кодекса, убийство. Причем убийство не простое, а совершенное с особой жестокостью двух или более людей, малолетних, беспомощных.

Предположим, пьяный водитель посадил детей, попал в аварию, перевернулся, пассажиры погибли. Или проектировщик спланировал здание неправильно, оно обвалилось, много людей пострадало. Никто таких людей не приговорит к смертной казни. Мы отсекаем все «неосторожные» составы преступления, оставляем только умышленные.

В умышленных составах тоже только малая крупица преступлений подойдет согласно законодательству под смертную казнь. Приведу пример. Два друга выпивали в выходные, довели себя до безумного состояния, к утру перессорились, один схватил нож, ударил другого в грудь, а затем лег головой на стол и уснул. Приходит его жена с дежурства. Видит: один – труп, второй – спит. Убийце в данном случае никогда не определят смертную казнь или пожизненное лишение свободы. Он получит примерно 10 лет. Мы и эту категорию убийств не берем.

Смертная казнь определяется за особую категорию убийств. Это повышенное зверство. Это маньяки и каннибалы. При этом каннибал должен быть вменяемым.

– Какое-то время назад в Приморье пропала девочка, – привел пример ведущий. – Ее искали очень долго, в итоге благодаря отслеживанию телефонных номеров нашли человека, который работал в такси. Он на улице ее подхватил, надругался и задушил ее. Экспертиза признала его вменяемым.

– По идее, ему могла бы грозить смертная казнь, – считает Игорь Поляков. – Как и в другом недавнем случае. Труженики одного предприятия выпивали на работе поздно ночью. И в конце решили вскрыть кассу. Пошли на дело – им встретился охранник. Они его зарезали. Идут дальше. Оказывается, к охраннику пришел друг. Они и друга зарезали, чтобы не было свидетелей. Нашли кассу, вытащили оттуда пять тысяч рублей. Выходят, и тут навстречу идут два бухгалтера – пришли пораньше поработать, статистику подвести. Зарезали обоих. Дальше уже история продолжается погоней, попыткой уйти от наряда полиции, насилием по отношению уже к сотрудникам правоохранительных органов. За это уже может быть назначена высшая мера наказания согласно статье 59-й УК РФ. Особо тяжкие преступления против жизни. Умышленные, сознательные, с особой жестокостью и при отсутствии смягчающих обстоятельств.

При этом есть возрастной и половой критерий. Запрещено подвергать смертной казни женщин, а также мужчин до 18 лет и после 65.

Аргументы «против»

Андрей Калачинский подчеркнул, что в Государственной думе не существует ни одного законопроекта, который бы убирал смертную казнь из Уголовного кодекса. 22 года страна не может решить, окончательно мы ушли от смертной казни или нет.

– И этого не будет сделано никогда. Потому что вопрос ее применения – это вопрос времени, – считает Игорь Поляков. – У сторонников смертной казни есть очень сильный и эмоциональный аргумент. Они говорят: поставьте себя на место потерпевшего. Вот перед вами изуродованный труп близкого человека. Вы помилуете преступника? Нет. Реакция нормального человека – возмущение и гнев. Поэтому между задержанным преступником, совершившим зверство, и людьми всегда стоит полицейский кордон. Когда беда происходит с нами, аналитика засыпает.

– Выходит, что аргументов за смертную казнь больше, чем против? – удивился Андрей Калачинский.

– Давайте все-таки назовем аргументы «против», – отметил Игорь Поляков. – В первую очередь против смертной казни выступает Конституция РФ, признающая самой главной ценностью – жизнь человека. Тут стоит сказать, что Конституция одновременно содержит и статью о возможности применения смертной казни.

Во-вторых, сторонники отмены смертной казни указывают на парадокс в Уголовном кодексе, который предусматривает смертную казнь как одну из мер наказания. Но при этом целью наказаний в нашем Уголовном кодексе считается исправление осужденного. То есть вы исправляете человека лишением жизни? Это алогизм.

Еще один аргумент – смертный приговор приводится в исполнение очень долго. Человек может годами сидеть и ждать расстрела. Это такая мука и страдание, что люди не выдерживают и медленно погибают от ежедневного стресса.

Еще один аргумент – гуманистический. Преступник убил кого-то, а теперь вы хотите убить преступника. Где же здесь гуманность? Чем вы отличаетесь от него? Если мы говорим о гуманизме, то не нужно лишать его жизни. Ограничьте его, дайте пожизненный срок.

И главный аргумент – судебная ошибка. Что ждет человека, невинно приговоренного к расстрелу? Посмертная реабилитация? А так его хотя бы через 10–20 лет, но могут выпустить, и он будет жив.

Автор: Евгений СИДОРОВ