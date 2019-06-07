Тропою юных экскурсоводов Они могут совершенно серьезно – и с полным на то правом – сказать своим родителям и друзьям: «Пойдемте, я проведу для вас экскурсию по улицам Владивостока и по залам музея, я знаю про это больше, чем вы». Впрочем, они так уже говорили и свои слова воплотили в жизнь. Знакомьтесь: выпускники школы юных экскурсоводов, что работала при музее имени Арсеньева более трех месяцев, – Никита Нероденко (14 лет), Мария Чудова (15 лет), Ренат Шевкунов (11 лет), Анна Елисеева (12 лет) и Валерия Абросимова (12 лет). Вместе с другими школьниками они прослушали курс самых разных лекций и мастер-классов, узнали много интересного и научились очень многому.

– Я хотел попробовать себя в работе экскурсовода, понять, что это такое, – поясняет Никита Нероденко. – Мне было интересно выполнять все практические задания, которые нам давали, участвовать в Ночи музеев.

В общеобразовательной школе есть уроки по истории Приморского края – мы изучаем ее с 5-го класса. Это интересный предмет, мне нравится. Я ожидал, что и занятия в музее мне понравятся, так и случилось, всему учился с удовольствием и интересом. В конце занятий нам нужно было провести экскурсию по любому из залов музея. Я выбрал зал этнографии – во время учебы столько узнал о его экспонатах, о теме, которой он посвящен, что провел экскурсию легко. Мне сделали только одно замечание: стоял спиной к слушателям.

– Мне было интересно узнать, что это за профессия – экскурсовод, – говорит Мария Чудова. – К тому же это шанс саморазвития. Мне интересны темы, которым были посвящены наши занятия и лекции, ведь Владивосток – мой родной город, его историю знать необходимо, чтобы грамотно и без выдумок рассказывать о нем в поездках, например, друзьям из других городов…

Учиться было легко. Скажу больше: именно здесь я научилась говорить более грамотно, а главное – справляться с волнением, когда выступаю на публике. Для финального проекта выбрала зал Элеоноры Лорд Прей, удивительной женщины, чьи письма показали нам облик Владивостока, каким его не сохранили воспоминания других людей. Она так любила Владивосток и активно участвовала в его жизни.

Когда мы окончили эту школу, я привела в музей на экскурсию своих родных, и они удивлялись новой информации: «А мы и не знали…» Мне приятно делиться историями про Владивосток, которые не знают большинство моих сверстников.

А Никита собирается провести экскурсию для родных, показать им Миллионку.

– Этот удивительный квартал, в котором есть такие места, о которых никто не знает, например, про маленький переулочек, который ведет с улицы Адмирала Фокина на Семеновскую, – говорит он. – А я знаю! И покажу родным…

Показательно, что даже более юным коллегам Марии и Никиты тоже было интересно и весело погружаться в мир истории Владивостока и Приморья.

– Я увлекаюсь историей, но мое увлечение мало кто разделяет из ровесников, – рассуждает Ренат Шевкунов. – А я хочу сделать так, чтобы история стала интересна людям. Вот поэтому и захотел пойти на курсы экскурсоводов, чтобы уметь правильно и интересно рассказывать.

Мне было очень интересно узнать о государстве Бохай, о том, сколько на территории Приморья древних городищ бохайцев. А еще… Вот вы знаете, откуда в Приморье дикие абрикосы, сливы? А они растут на местах бывших садов бохайцев, представляете? Мой финальный проект и был посвящен Бохаю, точнее, политической истории этого государства, его расцвету и падению.

– Для меня важно, что в школе экскурсоводов не только рассказывали об истории Владивостока и Приморья, но и обучали основам грамотной публичной речи, тому, как искать информацию, – говорит Анна Елисеева. – Мой финальный проект был посвящен залу «Магия клинка», я вообще очень интересуюсь странами АТР, Китаем, Японией, а там представлено очень много холодного оружия из этих стран.

– Я много узнала об истории старого Владивостока, – сказала Валерия Абросимова. – Даже не подозревала, что здесь жило так много китайцев, что Миллионка – это китайский квартал. Теперь знаю о городе гораздо больше и понимаю, как он рос и развивался. Для финального же проекта выбрала экскурсию по залу исследователей – когда нам только рассказывали про него, меня словно толкнуло что-то, зацепило, было так интересно! Я там знаю теперь каждый ящичек, каждый экспонат.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ