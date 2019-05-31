Проект о разнице мозгов В Международный день защиты детей и 2 июня в Приморском краевом театре молодежи на малой сцене, которая с легкой руки художественного руководителя театра Лидии Василенко и его директора Игоря Селезнева превращается в площадку для эксперимента, для поиска новых форм, состоится премьера «Планеты Д». Не спектакля, как несколько раз подчеркнул Алексей Красный, режиссер.

– У нас – стори-теллинг, – так обозначил жанр проекта Алексей (поясним, что понятие storytelling в данном случае можно перевести как «рассказывание историй»). – Каждый из актеров, с которыми я работаю, а это Мария Стратулат, Юлия Орышечко, Денис Лашко, Олеся Белоконь, Александр Стрелков, Анна Проскокова, Николай Тирищук, рассказывает истории из своей жизни, например, или найденные нами. Но все они так или иначе касаются детей-аутистов, детей, которых в обществе нашем традиционно принято называть инвалидами, жалеть, сюсюкать или просто стараться не замечать.

Наш проект основан на нескольких книгах, например: «Планета Вилли» Бирты Мюллер, «ХромоСоня» Светы Нечаевой, «Чудо» Ракель Паласио, «Мария и я» Марии Гаярдо. Эти и другие книги мы используем для вдохновения, создавая нашу постановку. Просто в «Планете Вилли» нам понравилась сама метафора – ребенок-аутист, «особенный ребенок» – просто с другой планеты, и чтобы его понять, нужно принимать его таким, какой он есть.

Наш проект – не детский. Не в том смысле, что он не для детей, а в том, что мы говорим о вещах, которые сегодня жизненно важны. О разнице мозгов, нейроразнообразии.

Сейчас очень много спекуляций на тему детей с особенностями развития, когда за проекты подобного рода берутся люди, далекие от понимания вопроса, судящие стереотипно…

Во Владивосток Алексея Красного, нашего бывшего земляка, ныне живущего и работающего в Санкт-Петербурге, принимающего участие как актер и режиссер уже в нескольких проектах на столь непростые темы, пригласила актриса театра молодежи Мария Стратулат. «В» неоднократно писал о студии при театре «Особенные люди», которой Мария руководит. В ней занимаются именно такие ребята – с синдромом Дауна, аутисты.

– Мы хотим говорить об этом, хотим, чтобы общество наше становилось цивилизованнее и образованнее, чтобы не судило о «не таких» людях с позиций невежества, – сказала Мария Стратулат. – Поэтому предложила руководству театра пригласить Алексея и создать такой проект, и очень рада, что мне пошли навстречу.

Режиссер и актеры рассказывают: мир стремительно меняется. Сегодня психологи говорят об аутизации общества: многие молодые люди проводят больше времени в телефонах и гаджетах, чем в реальности, а есть и те, кто сознательно живет только в виртуале: не выходит из дома, работает через Интернет и заказывает еду, необходимые товары через него же. Так кто же «не такой» и «особенный» – мы или они и где, как проходит эта грань?

– Мы не создаем традиционный спектакль, но стараемся максимально освоить пространство малой сцены и дать зрителю возможность выбирать самому, где сидеть – перед сценой или на ней, куда смотреть, ведь иногда действие будет проходить и на сцене, и вне ее – словом, ломаем все стереотипы, – говорит Алексей Красный. – Наше действо полностью импровизационное, каждый раз оно будет немного разным. Суть того, что увидит зритель, можно описать так: встречаются разные люди, пытаются понять друг друга, у каждого складывается свое мнение о происходящем. Разумеется, такая форма существования в театре не предполагает большого количества декораций или чего-то еще, поэтому мы используем только немного видеопроекции, чтобы подчеркнуть какие-то важные моменты, но на этом и все.

Результатом проекта, по мысли актеров и режиссера, должно стать вот что: каждый из зрителей, во-первых, осознает, что он сам – не такой, как все, и тоже особенный. Во-вторых, задумается над тем, можно ли понять человека с другой ментальностью и что для этого нужно, а в-третьих, перестанет верить тем мифам, что десятилетиями существуют в обществе.

– У нас нет хеппи-энда или чего-то в этом духе, – говорит Алексей Красный. – Да, постановка завершается, но это не точка и не конец. Захочет ли потом человек измениться, общаться с «особенными детьми», узнать больше, почувствует ли себя готовым к этому? Никто не знает. Мы не выводим никакой морали, не задаем вопросов, но надеемся, что каждый найдет для себя ответ. Например, решит, что же такое «Д» в названии нашей постановки: дети, дружба, доверие, доброта?

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ