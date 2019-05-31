Не живота ради Гостей одной кухней не возьмешь: им подавай впечатления, эмоции и удобную постель

Гастрономический туризм не может быть придуман исключительно для завлечения туриста, уникальное меню нужно делать прежде всего для жителей региона, а гости уже подтянутся. К такому выводу пришли эксперты сессии «Гастрономический туризм», прошедшей на площадке Пятого тихоокеанского туристского форума во Владивостоке.

На этой секции собралось порядка 60 человек. Организаторы решили выяснить, кто проявил интерес к теме. Выяснилось, что примерно 20 человек – рестораторы и шеф-повара, еще трое – представители турфирм. Остальные оказались просто гастроэнтузиастами. На вопрос модератора, есть ли в зале представители краевых властей, курирующих сферу туризма, никто не ответил. Нет, чиновник был, но из другого региона.

Хотя зря приморские кураторы этой отрасли не уделили внимания мероприятию – на нем зарубежные и российские практики делились успешным и не очень опытом привлечения гостей в регион с помощью местных разносолов и деликатесов. Причем все выступающие акцентировали: успех любой предпринимательской инициативы в туристской сфере во многом зависит от поддержки – можно просто моральной – государства и общества. Некоторые даже высказывали крамольную мысль: увеличение потока туристов в Приморье из соседних стран – не заслуга чиновников, как ими утверждается, а дешевый рубль. Дескать, укрепится национальная валюта, и прощай, наращенный турпоток. Потому важно закрепить сегодняшний интерес интуриста к краю. И над решением этой задачи надо трудиться сообща и бизнесу, и власти.

Узнай страну по вкусу

…Сессию «Гастрономический туризм» начали с зарубежного опыта. Им поделилась доктор Фукико Сато, профессор факультета межкультурных коммуникаций Университета Комацу (Япония). Одна из специализаций вуза – изучение влияния туристической отрасли на развитие экономики конкретной территории. В том числе какую роль в этом деле играют уникальные, характерные только для данной местности блюда, которые через еду могут познакомить гостей с культурой региона.

Профессор отметила, что в гастрономических пристрастиях народов много мифов. Один из них она сразу же развеяла. Японцы, по ее словам, вовсе не являются ярыми почитателями сырой рыбы, суши и сушими и обещанная дегустация этих блюд не поможет выманить их из дома, а уж тем более в дальние края. При этом соотечественники госпожи Сато предпочитают питаться строго по сезону. Вообще, приглашая жителей Страны восходящего солнца в гости, надо учитывать традицию культуры питания подданных хризантемового трона – васеку. Главный постулат которого – здоровая еда. То есть блюда должны быть приготовлены из свежих продуктов, полезных и отражать краски сезона.

Доктор Фукико Сато отметила: количество туристов, посещающих Японию, растет и есть предпосылки, что этот тренд будет прослеживаться и далее. И в этом явлении есть вклад и гастрономии. Но не в чистом виде, а с добавкой, так сказать, некоторой активности и развлекательности.

В качестве гастрономического туризма в Японии профессор привела в пример устрицы. Они популярны, к слову, много больше, чем суши. И все же в ресторанах, где их подают, не наблюдается паломничество туристических групп в отличие от устричных лавок «Каки-коя», организованных, как правило, при морских фермах, где выращиваются эти моллюски.

Посетители заведения – а туда поодиночке не ходят, только с друзьями, коллегами, тургруппами – могут не только полакомиться свежайшим деликатесом, но и совершить морскую прогулку на ферму, ознакомиться с технологией разведения раковин, принять участие в процессе приготовления блюда…

В общем, заурядное поедание устриц превращается в целую историю, познавательное и увлекательное развлечение. Поэтому «Каки-коя» никогда не пустуют и давно уже значатся в программе обязательных визитов при посещении туристами Страны восходящего солнца.

Доктор Фукико Сато подчеркивает еще один момент – экономический: до появления устричных лавок владельцы морских огородов получали прибыль только от продажи выращенных ими моллюсков. Теперь же в их доходы вносят свою лепту и туристы, оплачивая не только сам продукт, но и возможность познакомиться с производством, работой морской фермы.

Обед только в комплексе

Московский ресторатор Александр Сысоев, основатель Российского ресторанного фестиваля, поделился своим мнением, как подобные проекты могут влиять на развитие гастрономического туризма. Этот масштабный праздник еды с 2017 года проходит одновременно в ряде городов страны. В рамках фестиваля местные рестораны предлагают своим гостям сеты из 3-5 блюд по фиксированной цене – 990 рублей. Возможно, фестиваль станет поводом наведаться в другой город, чтобы познакомиться с тамошними местными кухнями и открыть для себя новые блюда.

Александр Сысоев отметил, что интерес к еде у соотечественников достаточно высок. Два года назад в проекте участвовало семь городов, было продано свыше 30 тысяч сетов. В 2018 году уже в 14 городах к фестивалю присоединились 300 ресторанов, было продано 75 тысяч сетов. В этом году участниками стали порядка 500 ресторанов, кафе и баров в 30 городах РФ.

– Накопленный опыт проведения фестивалей во многих городах от Калининграда до Владивостока дает право делать выводы: ресторан или даже уникальное местное блюдо никогда не будет поводом для путешественника приехать в конкретный город. Завлечь может полный туристский набор: отель – гид – еда.

То есть у гостя должна быть возможность разместиться со всеми удобствами, посетить местные достопримечательности, памятники культуры, истории, развлекательные мероприятия, а также вкусно и сытно поесть (а если блюда еще и уникальные, характерные только для региона, то вообще замечательно). При этом немаловажно: все эти радости не должны разорить туриста.

Галопом по ресторанам

С мнением московского гостя согласна и ресторатор из Санкт-Петербурга Алена Мельникова, генеральный директор гастрономического фестиваля Gourmet Days, организованный энтузиастами, шеф-поварами, сомелье и ресторатами, чтобы показать современную ресторанную индустрию города.

Алена Мельникова отметила, что Питер – один из лидеров среди городов страны по числу принимаемых гостей, как российских, так и зарубежных. Путешественников очень много, турпоток только растет, но, понятное дело, приезжают в культурную столицу России не за корюшкой, пышками и рассольником, которые считаются фирменными питерскими блюдами. Гостеприимный сервис в Питере достаточно хорошо развит (хотя нет предела совершенству), рынок этот высококонкурентный, поэтому перед предприятиями общепита остро стоит задача – чем заманить туриста именно за свой стол. Среди задумок много интересного. Например, в рамках питерского фестиваля Gourmet Days недавно появилось предложение «Ресторанный тур», разработанное совместно со специалистами туристических фирм. Группа туристов за несколько часов посещает пять ресторанов, где пробует (не наедается!) несколько блюд от шеф-повара заведения. Стоимость тура – 3 тысячи рублей. Учитывая, что рестораны, участвующие в программе, из дорогого сегмента общепита, позиционируют себя как имеющие уникальное меню, интерьер, специализируются на особенностях региональной или национальной кухни, то данное предложение выгодно и гостям, и ресторанам. Одни получают реальное представление о кухне и обслуживании заведения, другие, если удовлетворят запрос гостей, реальных клиентов. Данные туры хоть и появились недавно, но они уже стали популярны и быстро раскупаются.

Про еду со знанием дела расскажут профессионалы

Алена Мельникова обратила внимание собравшихся: как бы ни было интересно гастрономическое предложение или проект, он не способен привлечь иногороднего гостя, не говоря уже о зарубежном.

– Ради фестиваля к вам приедут только профессионалы. Поток туристов он не увеличит, – подчеркнула генеральный директор Gourmet Days.

Она также отметила необходимость взвешенно подходить к вопросам популяризации своего заведения или проекта. Например, несмотря на расхожее мнение о влиятельности в медиапространстве блогеров, эксперт не видит пользы от постов на их страницах, где сегодня пишут об уколах красоты, завтра – о трудностях ремонта автомобиля, послезавтра – об авторской кухне.

– О своем коронном блюде и авторской кухне замечательно и со знанием дела напишет шеф-повар – практически все они ведут свои страницы в соцсетях. И даже если у специалистов тысяча или две подписчиков, то это целевая аудитория, и именно среди нее распространение нужной информации будет намного эффективнее, чем на страницах блогеров-универсалов, размышляющих в Интернете о жизни вообще, пусть даже на их дневники подписаны 70 тысяч читателей, – считает эксперт.

Кто клюнет на дальневосточную корюшку

Надо отметить, что в деле популяризации региональной кухни Владивосток далеко не на последнем месте. В приморской столице за последние годы гастрономические фестивали и праздники еды становятся уже обычным явлением. По словам руководителя проекта развития Pacific Russia Food Татьяны Заречневой, одного из организаторов фестивалей корюшки, наваги, «Мидия-саммита» и Taigafest, цель этих проектов – продвижение дальневосточной кухни, сочетающей в себе дары Тихого океана и Уссурийской тайги. Изначально (а фестивали проходят с 2017 года) гостями этих праздников были жители Владивостока. Постепенно популярные среди горожан блюда раскусили и приезжие.

Раньше, когда туристам предлагали заказать фестивальные блюда – корюшку, навагу, мидии, они недоверчиво к ним относились, не решаясь на такую экзотику. Однако уже через год рестораторы, чьи заведения участвовали в гастрономических фестивалях, рассказывали: туристы, видя, что местные жители с удовольствием едят, к примеру, корюшку, тоже заказывают это блюдо.

– Гастрономические проекты были рассчитаны на горожан, поскольку мы должны сами разобраться, какие продукты у нас есть, научиться их готовить, чтобы с удовольствием есть, а потом эту любовь к блюду передать гостям города. И такой подход к популяризации кухни оправдывает себя: сейчас можно утверждать, что и гости, и жители города – это аудитория ресторанных фестивалей, – уверяет Татьяна Заречнева.

По ее словам, в этом году Pacific Russia Food вышел за рамки чисто ресторанной истории. При поддержке администрации края было организовано общегородское мероприятие «Мидия-саммит», которое прошло во Владивостоке в рамках фестиваля «День путешественника».

– Что касается мидий – это наш первый праздник в городском формате, и он был рассчитан на привлечение горожан, мы не рассчитывали на путешественников. Но когда проходили мероприятия на городской площадке, выяснилось, что на фестиваль мидий, как и на фестиваль крабов, уже специально приезжают во Владивосток из других городов России. Так, победителем одного из конкурсов «Мидия-саммита» стала жительница Екатеринбурга, подгадавшая свою поездку в приморскую столицу специально ко времени проведения этого фестиваля. И она была не единственной иногородней гостьей на мероприятиях «Мидия-саммита». Поэтому можно сказать, что наши активности уже вышли за пределы Владивостока.

Конечно, чтобы любой гастрономический фестиваль вырос из местечкового формата, получил известность за пределами города, нужно продвигать его в медиапространстве. Нельзя рассчитывать только на сарафанное радио, нужен грамотный пиар, маркетинг. Причем заниматься этим должны и бизнес-структуры, и краевые власти, – считает Татьяна Заречнева.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО