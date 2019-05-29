Перец переселяется на грядку Теплолюбивые перцы надо поливать только теплой водой

Первая декада июня – срок высадки в грунт рассады сладкого перца. Она должна иметь к этому времени 5-6 настоящих листьев и высоту 15-20 см. За 7-10 дней до начала посадки рассаду следует закалить и осветлить. Для этого днем пленку на боковинах теплиц поднимают на 1 м, двери и фрамуги открывают. Незакаленная рассада, попав в открытый грунт, сильно болеет и плохо приживается.

– Когда перец поднимется на 20 см, нужно удалить верхушку главного стебелька, – советует опытная дачница Марина Иванова. – После этого растения начнут ветвиться. Из всех побегов оставить 5 верхних – на них сформируются основные перцы. Формировать куст обязательно, если хотите получить богатый урожай.

Посадку рассады в открытый грунт проводят в лунки. В рядке расстояние между растениями перца должно составлять 25 см, баклажанов – 30 см, между рядами – 60-70 см. Чем меньше повреждается корневая система при выборке рассады в теплице, тем лучше растения приживаются.

Высадка рассады в открытый грунт – один из самых тяжелых периодов для растений. Ей надо помочь нарастить зеленую массу – подкормить. Приготовим настой навоза или куриного помета. Наполним бочку свежим навозом до половины, дольем доверху водой и дадим настояться (побродить) примерно неделю. Приготовим раствор: 1 часть жидкости из бочки на 10 частей воды (1 л жидкости на ведро воды) . Поливаем каждый кустик перца.

Следующая подкормка понадобится перцам во время созревания плодов. Специалисты советуют приготовить раствор из коровяка с добавлением нитрофоски. Точно так же помещают коровяк в бочку, доливают ее доверху водой, перемешивают и настаивают неделю. Под каждый куст выливают не менее 1 л раствора. Хорошо подкармливать перцы древесной золой, внося по 1 ст. ложке под куст – это можно делать в любое время.

Автор: Надежда БРАЖИНА