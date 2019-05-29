Брак для неравных Почему мезальянсы бывают удачными и не очень

А поговорим мы нынче о мезальянсе. Это когда двое с неравными стартовыми возможностями стараются создать совместную жизнь. Иногда неудачно.

«Не сошлись характерами» – самое расхожее объяснение развода. Во всяком случае, для не очень близких знакомых. А в эту формулировку можно втиснуть все что угодно. Например, разный социальный уровень, культурный код (когда смешно от совершенно разных шуток), разные уклады в родной семье. Это когда двое, решившие, что для хорошей семейной жизни достаточно просто качественного секса, в одно воскресное утро вдруг обнаруживают, что за завтраком им больше нечего обсудить… И тогда необходимость заботиться друг о друге, ставить совместные цели, искать компромисс в способах и методах достижения этих целей, да просто в обычных спорах превращается в каторгу.

Взаимные претензии и неудовлетворенность уровнем комфорта до поры до времени дремлют вулканом и копят силу, пока однажды не взорвутся отвратительным побоищем. Хорошо, если просто словесным.

Говорят, есть еще физиологический мезальянс. Это когда сходятся совы и жаворонки… Наверное, но здесь мои семейные примеры оказались более-менее благополучными. То ли попавшие в смешанный альянс птицы оказались не такими уж радикальными совами и жаворонками, то ли в сонме других проблем выбор времени общего завтрака не столь уж и критичен. То ли дело возрастные различия или социальные…

Когда возраст – не помеха

Сейчас выскажу мысль, которая, возможно, вас удивит: наверное, самый удачный из мезальянсов – возрастной. Ну, во всяком случае, первые 10–15 лет точно.

Тут главное трезво оценивать свои возможности и молодым женщинам, стремящимся комфортно устроиться, и возрастным супругам.

Помните картину Василия Пукирева «Неравный брак»? Многие из нас в школьные годы писали сочинение по ней «о несчастной судьбе бедной девушки, которую алчные родственники заставили выйти за богатого и знатного старика».

А если отойти от привычных норм? Вполне себе равноценная сделка: он ей – состояние, скорее всего, титул, положение в обществе. Она ему – молодость и красоту. Причем, если разобраться, для девушки сделка окажется более удачной. Потому как титул и состояние со временем никуда не денутся, а вот молодость и красота очень быстротечны.

Признаюсь: в моем окружении есть пара семей, в которых мужья существенно (лет на 20 как минимум) старше своих жен. И ничего, живут, причем активно живут, занимаются бизнесом, путешествуют, рожают детей. Наверное, им просто повезло: они нашли супругов равного социального статуса. А кроме того, в этих браках помимо стремления к комфорту у молодой половины есть и другие, не менее важные стимулы к совместной жизни. Например, совместный бизнес или, может, кому-то и покажется банальным – любовь…

Только вот у большинства возрастных женихов приоритеты абсолютно не жизнеспособные: чтобы девушка глазу была приятна и в постели бревном не лежала (это, если что, мнение самих женихов). И пофиг, что еще пара-тройка лет – и его постельные желания радикально изменятся на «только не кантовать!». Так что готовьтесь либо к скорому разводу, либо потолки рогами скрести, если есть еще чем молодую супругу возле себя придержать.

Вот хрестоматийный пример. Завел женатый 50-летний мужик любовницу, и нет чтобы втихую с ней и дальше встречаться, так решил новые отношения официально оформить. Для этого развелся со старой женой (правда, молодец, что оставил ей с детьми совместно нажитую квартиру), переехал к молодой жене в ее однушку, родили ребенка. И на этом совместное счастье закончилось. Что так? А сами посудите: одно дело несколько часов в неделю вместе проводить. Другое – сутками друг на друга дышать, изыскивать общие интересы. А это сложно, учитывая разницу в четверть века. Он, пардон, к овсяной кашке по утрам и к борщам по вечерам приучен, она же предпочитает на ужин в суши-бар заскочить или в крайнем случае пиццу на дом заказать. Все предыдущие четверть века бывшая супруга каждый его чих контролировала, чуть ли не режим походов в туалет отслеживала, знала, при какой боли какой укол сделать и когда к какому врачу на прием записать. А для нынешней он взрослый дядечка, не то что самостоятельный (это по определению!), но еще и ее обязанный опекать. Иначе зачем ей в ее 25 взваливать на свои девичьи плечи такой груз? Тем более что ей с рождением младенца и так есть за кем ухаживать. А он? Как бы он ни любил молодую, красивую жену, себя-то он любит всяко больше! И в старой семье себя любить было куда как комфортнее.

Психологи (и гинекологи с сексопатологами) утверждают, что весьма эффективны связи взрослых женщин и молодых мужчин. Связи – может быть. Но определенно не браки. Знакомая знакомой (историю знаю понаслышке), владелица одного из ресторанчиков, завязала отношения со своим водителем. Ей на тот момент было почти 40, ему – 25. Женились, родили ребенка и вот живут уже 10 лет. По словам подруг, ее ресторанчик – одна большая семья, потому как супруг владелицы успевает обслужить не только законную жену, но и весь женский персонал компании. А у супруги (опять-таки по словам подружек) – дисконтная карта в частную клинику с очень хорошими гинекологами-венерологами.

Хотя это одна сторона медали. Говорят, женщина та – оптимистка и для себя свои профиты определила: ребенок и молодой, всегда активный муж. Что еще для счастья надо?

Было бы о чем поговорить…

Никогда не верила в счастливое продолжение отношений героев из культового фильма 90-х «Красотка». Даже у Золушки с принцем больше шансов на счастливую семейную жизнь: дворцовый быт не предполагает постоянного тесного контакта супругов. Ну вот скажите на милость, что могут за завтраком обсуждать выпускник какого-нибудь Кембриджа (или что он там по фильму окончил) и девочка, воспитанная, по сути, улицей? Нет, поначалу она ему определенно кажется этакой изюминкой. Но на одном изюме, согласитесь, не проживешь. И варианта здесь, по сути, два: либо выравнивание социальных уровней (чаще всего до более низкого, потому что так легче), либо расставание.

Была у моих родителей в молодости приятельница. Очень, надо сказать, культурно развитая барышня. Она цитировала Чехова, зачитывалась Лесковым (те, кто все-таки одолел классика, наверняка оценят степень интеллектуальной продвинутости девушки). За столом пользовалась ножом и вилкой и считала, что надеть на капроновые колготки босоножки – моветон.

Жили мы в то время в небольшом поселке, где единственное работающее предприятие – леспромхоз, куда были направлены по распределению и мои родители, и эта самая приятельница. Круг их общения был довольно узким и преимущественно женским (бухгалтеры, технологи на предприятии все больше из женщин). Потому в поисках любви девушки выбирались за пределы своего социального ореола: слава богу, свободных водителей лесовозов и вальщиков было предостаточно.

Своего вальщика в конце концов нашла и родительская приятельница (звали ее, кажется, то ли Мила, то ли Майя). Лет мне тогда было пять-шесть, и всех перипетий взрослых отношений я, понятно, не осознавала. Зато помню, как мама и Мила сидели на нашей кухне и мама спрашивала подругу: о чем вы хоть с ним разговариваете? На что Мила-Майя смеялась: ой, да какие разговоры, нам пока не до них…

Когда года через три мы уезжали из поселка, женщина уже к тому времени вышла замуж, родила сына и даже успела развестись. Видать, дошло время и до разговоров. И, вы знаете, это пример не из самых печальных…

Боязнь одиночества зачастую толкает женщин на самые абсурдные поступки. Другая подобная ситуация случилась с еще одной маминой знакомой. Тоже дамой интеллигентной. До Лескова здесь дело, правда, не дошло. Тетя Галя (так ее звали или все еще зовут, уж не знаю…) просто предпочитала французский кинематограф и зачитывалась детективами. Работала она директором книжного магазина (надо сказать, должность по тем времена невероятно крутая), и этими детективами у нее был забит весь дом. Я обожала бывать у нее в гостях (благо ее квартира находилась в соседнем подъезде), там всегда изумительно пахло – свежесваренным кофе и новенькими книжками. А потом она вышла замуж. Ну как вышла… Сошлась с мужиком. Кажется, все достоинства «Галиного мужика» (под таким кодовым именем он значился среди Галиных знакомых) ограничивались его схожестью с Жаном Полем Бельмондо. Надо сказать, весьма схематичной схожестью. А еще он работал докером в порту, и теперь у тети Гали не переводилась японская жевательная резинка с анимешными девочками на упаковке и японские же фломастеры. Недостатки у него тоже были. Первый и главный из них – он пил, причем часто и помногу.

Мужик оказался недавно разведенным, еще не отвыкшим от семейного уюта. Наверное, поэтому тете Гале удалось так быстренько его прибрать к рукам.

– Мужиком заниматься надо, – заявляла она тоном эксперта (хотя с чего ей быть экспертом, если это был первый в ее жизни опыт семейной жизни?). – Та (это она о первой жене) не смогла его от бутылки отвадить, значит, так старалась. А я смогу!

Не смогла. Да, поначалу бегала по врачам, потом по бабкам. Устроила его в наркологическое отделение, потом засунула в ЛТП. Ничего не помогло.

Как-то на каникулах (я тогда училась в институте в другом городе) решила к ней заскочить, детективчик попросить почитать. В квартире уже не пахло свежесваренным кофе и новенькими книжными страницами. Их вытеснил стойкий запах перегара. Причем несло не только от Галиного мужа, но и от самой тети Гали. Насколько я знаю, впоследствии она и вовсе спилась, и с работы ее попросили…

Помню, в самом начале их романа кто-то из маминых приятельниц сказал: «Нельзя тянуть мужчину на свой уровень никогда! Он не оценит этого. Быстрее он сам опустит женщину до своего уровня».

Между тем я заметила: фиаско в основном заканчиваются те семейные истории, где на более высокой социальной ступени находится женщина. Причиной тому, наверное, наш менталитет, согласно которому до сих пор для многих мужчина – глава семьи. Но это мое сугубо личное мнение.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО