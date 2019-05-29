Где спрятана свеча, дающая этот свет? Подлинное произведение искусства обязательно должно иметь тайну

Выставка одного шедевра – особый формат работы для музея или галереи. Выставить абы что в таком случае невозможно – это должен быть экспонат, на сто процентов соответствующий понятию «шедевр». Картина Архипа Куинджи «Закат в степи», представленная на выставке «Стихия заката» в Приморской картинной галерее, действительно великолепна. Изумительна. Невероятна. Потому что шедевр!

А еще просто поражает тот факт, что «Закат в степи» хранится не в Третьяковке или Русском музее, с которыми мы традиционно ассоциируем имена великих русских художников, а в фондах Национального музея Республики Бурятия.

Тихая музыка заката

– Несколько лет назад мы получили письмо от директора Третьяковской галереи Земфиры Трегуловой с просьбой предоставить имеющиеся у нас произведения Куинджи на планирующуюся большую его выставку. Приезжавшие к нам специалисты галереи высоко оценили «Закат в степи» и отобрали его для показа, – рассказывает Татьяна Бороноева, директор Национального музея Республики Бурятия. – Да, это была та самая выставка, во время которой случился неприятный инцидент с кражей картины Куинджи. Но наш шедевр находился в другом зале, мало того, в экспозиции ему было выделено особое место: он предварял собой зал «Предчувствие ночи», где были собраны ночные пейзажи Куинджи.

Почему специалисты Третьяковки проявили такое внимание к «Закату в степи»? Дело в том, что законченных масштабных полотен с изображением закатов в творчестве Куинджи не так много. Например, одно из самых известных – «Красный закат» – находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. И наша картина, написанная в начале XX века, в кругу «закатных» работ Куинджи занимает особое место.

Взгляните на «Закат в степи». Вечерняя туманная дымка имеет такие тонкие цветовые переходы, так подчеркивает силуэт мельницы вдалеке и следы колес на переднем плане, так постепенно переходит в сизые облака, закрывающие солнце, что кажется, будто перед нами – театральная постановка, что перед нами занавес, который медленно скрывает солнечный свет. И апофеоз здесь – большое облако, создающее эффект отражения лучей, играющее серо-розово-желтоватым цветом…

Вообще, часто про нашу картину говорят, что она очень музыкальна, что в ней словно отражена застывшая музыка. И это действительно так. В ней и впрямь звучит внутренняя тихая музыка…

Это полотно Архипа Куинджи, на первый взгляд, очень простое, но пройти мимо него невозможно. Оно словно притягивает, манит зрителя. Такая величественная степь, такие нежные закатные краски, такое спокойствие и умиротворение в этой картине, что поневоле замедляешь шаг и начинаешь изучать малейшие детали. И кажется, что через несколько минут ты действительно слышишь музыку. Тихую, напевную мелодию…

– Вскоре после возвращения картины из Москвы мы намеревались посвятить ей отдельную экспозицию, ведь осенью у нашего музея 75-летие, – продолжает Татьяна Бороноева. – Но пришло письмо от Алены Даценко с просьбой предоставить полотно для выставки одного шедевра, и мы согласились без сомнений, потому что совместный опыт работы в рамках выставки Айвазовского доказал: Приморская картинная галерея – надежный партнер, здесь работают профессионалы. Тем более что мы теперь тоже дальневосточники.

За краски спасибо Менделееву

– Не первый год мы показываем шедевры из коллекций региональных музеев, это наша специальная программа, в рамках которой мы хотим открыть публике удивительные фонды наших коллег из разных городов России, – говорит Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – Ведь подчас шедевры из фондов того же музея Бурятии или другого регионального музея производят фурор на выставках за рубежом, а мы, россияне, и не знаем, что за шедеврами можно и нужно ездить не только в Москву или Питер.

Мы решили обратиться к коллегам из Национального музея Бурятии и просить их предоставить нам именно Куинджи по нескольким причинам. Во-первых, нынешняя Ночь музеев у нас была посвящена Дмитрию Менделееву (в Приморской картинной галерее акция проходила под девизом «Алхимия искусства. Периодическая система музейных элементов», так как 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. – Прим. «В»), а всем известна его дружба с Куинджи. Ходят даже легенды о том, что именно эта дружба дала художнику возможность использовать какие-то необычные краски, создавать удивительные цветовые эффекты.

Во-вторых, на выставке Куинджи в Третьяковке я обратила внимание на то, что этому полотну было выделено особое место. У Архипа Ивановича множество этюдов, на которых он ловил мгновения: как меняется цвет и свет, как облака ежеминутно трансформируются. Но ни один из этих этюдов он потом не переводил в большое полотно – они были нужны ему именно для понимания нюансов. Это понимание, опираясь на материал в этюдах, он отражал в большой работе. И «Закат в степи» – одна из интереснейших в этом смысле вещей, которую к тому же мало кто может увидеть, ведь не поедешь в Улан-Удэ, чтобы взглянуть на Куинджи…

Нам повезло еще и в том, что перед выставкой в Третьяковке ее специалисты провели реставрационные работы с «Закатом в степи». А это очень непростое дело. Куинджи много экспериментировал с красками, его работы живут своей особой жизнью, краски на них ведут себя не так, как на работах живописцев того времени.

Мы разработали большую сопутствующую программу к выставке. Будем говорить об особой технике Куинджи, о его цветовых экспериментах. Разумеется, речь пойдет и о самом художнике, который почти на 30 лет закрыл свою мастерскую от посторонних глаз и ушел с головой в разработку своего стиля.

Мало того, Куинджи был одним из первых художников, которые стали выставлять одно полотно. Сегодня нас не удивишь выставкой одного шедевра, а в те времена почти всегда выставки были масштабными и групповыми, мало кто делал персональные, а уж чтобы показать одну только картину – на такое почти никто не решался. И тут такой ход Куинджи: он занавесил окна в зале, пригасил свет и показал свою «Лунную ночь на Днепре». Публика не могла понять, откуда идет свет, не верила, что это свет с картины, многие старательно исследовали зал, чтобы найти спрятанные свечи или другой источник освещения. Словом, он вызвал фурор! О таком человеке стоит рассказать отдельно…

Справка «В»

«Закат в степи» – не единственная работа Архипа Куинджи в собрании Национального музея Республики Бурятия, он имеет еще несколько этюдов к ней. Музей был образован в 1944 году, а в 1949-м в рамках исполнения приказа Минкульта ему передали из фондов столичных музеев более 200 произведений русского искусства конца XVIII – начала XX века, в том числе и работы Куинджи.

Кстати, среди этих же картин были и работы Айвазовского, показанные во Владивостоке в 2017 году на выставке великого мариниста.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ