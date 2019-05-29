«Я давно уже достояние общества и потому не удивляюсь ничему» Почему люди, даже высокообразованные и культурные, принимают на веру мифы? Например, мифы о Льве Толстом

Лев Николаевич Толстой – фигура особенная не только для русской, но и для мировой культуры. Как отметил автор текста прошедшего недавно Тотального диктанта писатель Павел Басинский, «Толстой давно уже не идентифицируется только с Россией, это наш «общий дедушка». И потому интерес к творчеству человека вселенского ума не угасает вот уже более полутора веков и вряд ли когда-нибудь угаснет.

Причем не только к творчеству – людей живо интересует и сама личность русского гения, и история его жизни и метаний. Даже те, кто ни разу не держал в руках ни одной его книги, точно знают, что за человек Лев Толстой и как долго надо читать «Войну и мир». Что уж говорить о разных мифах, которые до сих пор окружают образ писателя!

Признайтесь, кто из вас не слышал байку про огромное количество внебрачных детей Толстого от крестьянок? Или про его нелюбовь к собственным законным детям?

Корреспондент «В» побывала в Тульской области, навестила родные места писателя и вместе с пресс-службой Музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» взялась развенчать семь самых популярных мифов о Толстом.

Миф 1. Лев Толстой проиграл усадебный дом в карты

Этот миф, пожалуй, можно назвать одним из самых известных и кажущихся правдоподобными. И это немудрено, ведь недобросовестные экскурсоводы и поисковая выдача в Интернете с полной уверенностью рассказывают о том, что усадебный дом Толстой продал именно для того, чтобы выплатить карточный долг. На самом деле все было не так.

Осенью 1854 года большой трехэтажный дом, в котором родился Лев Толстой, был продан. Причина этого – отсутствие у писателя средств на его содержание и ремонт, а также необходимость в улучшении своего финансового положения.

За продажу дома выступал и старший брат Льва Николаевича Сергей. В одном из писем он советовал брату: «Если он простоит без всякого ремонта еще несколько лет (а ремонт оного довольно значительный), то он действительно будет только годен как сувенир, ты же, если будешь с деньгами когда-либо, всегда можешь построить новый, а жить еще, слава богу, есть где».

На том и порешили: усадебный дом продали на своз соседскому помещику Горохову. Тот разобрал строение, увез за несколько десятков верст и собрал заново. Окончательно усадебный дом Толстого разобрали в 1913 году – тогда строение обветшало непоправимо. На том же месте в Ясной Поляне, где этот дом стоял прежде, остался камень, на котором позже выбили надпись: «Здесь стоял дом, в котором родился Л.Н. Толстой».

Так как на момент продажи дома сам Лев Толстой принимал участие в Крымской войне, то сделкой занялся его троюродный брат Валериан Петрович Толстой. 5000 рублей ассигнациями (это приблизительно 1500 рублей серебром), вырученные за дом, для сохранности были положены в Приказ общественного призрения на случай экстренных хозяйственных расходов.

В Крыму меж тем Лев Николаевич вместе с группой офицеров задумывает издание журнала для солдат. Для этих целей ему передали деньги, вырученные с продажи дома. Пока деньги шли, издание журнала запретили, так что в январе 1855-го Толстой использовал присланную ему сумму для уплаты карточного долга.

Если же говорить об усадьбе в целом, писатель никогда не имел намерения ее продавать.

Миф 2. У Толстого было много внебрачных детей

Еще до женитьбы на Софье Андреевне Толстой часто упоминает в дневниках женщин – крестьянок, цыганок, знатных дам, будивших в нем страсти и чувственность. За такие чувства он себя порицал на протяжении всей жизни.

Самым мучительным для писателя эпизодом стала его связь с 23-летней замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной, начавшаяся в 1858 году. В 1860-м она родила сына Тимофея, который, как признавал сам Толстой, был его внебрачным ребенком. Через два года после этого писатель женился на Софье Андреевне Берс.

Слухи в обществе о его неверности жене породила написанная в 1889 году повесть «Дьявол». Однако в основе сюжета лежит история не самого Толстого, а совсем другого человека – Николая Фридрихса, тульского судебного следователя. Этот самый Фридрихс через три месяца после женитьбы на девушке-дворянке застрелил крестьянку Степаниду Муницыну, с которой у него ранее была связь.

Выводы о том, кто стал прообразом для «Дьявола», исследователи сделали из-за дневниковой записи Толстого: там повесть «Дьявол» называется «история Фридрихса» (или «Фредерикса»).

Еще один повод подозревать Толстого в неверности и наличии большого количества внебрачных детей – строительство в Ясной Поляне школы для крестьянских детей. В голове у большинства дворян тогда не могло уложиться: зачем учить чужих, да к тому же еще и крестьянских детей?

Тем не менее, будучи женатым человеком, писатель никогда не нарушал супружеской верности. Свидетельство об этом мы встречаем в его «Тайном дневнике» 1908 года, в котором Лев Николаевич предельно откровенен. После 25-летней годовщины свадьбы в доверительной беседе со своим другом Павлом Бирюковым Толстой говорит, что ему приятно сознавать, что ни с его стороны, ни со стороны его супруги не было ни малейшей неверности и что они прожили честную и чистую семейную жизнь.

Миф 3. Софья Андреевна была соавтором произведений Толстого

Супруга Толстого Софья Андреевна была одаренной женщиной, написавшей несколько литературных произведений малой формы, критических эссе и мемуары. Кроме того, она переписывала произведения мужа, при этом в своей книге «Моя жизнь» она признавалась, что делала это с удовольствием: «Меня восхищала эта жизнь мысли, эти изгибы, неожиданности и непостижимые разнообразные формы его творчества».

Случалось, что в процессе внесения правок в свои произведения Толстой прислушивался к советам жены, признававшейся, что она «всей душой вникала» в переписываемый материал.

Однако то, что главным редактором своих произведений являлся сам Лев Николаевич, сомневаться не приходится. Доказательства тому также есть в книге Софьи Андреевны: «А то придешь с готовой переписанной работой к Льву Николаевичу, укажешь ему поставленные мной кое-где, в маржах (на полях. – Прим. авт.) знаки вопроса и спросишь его, нельзя ли такое-то слово поставить вместо другого или выкинуть частые повторения того же слова или еще что-нибудь. Лев Николаевич объяснял мне, почему нельзя иначе…»

Миф 4. Лев Толстой не любил своих детей

Создать крепкую семью было главной целью всей жизни Льва Толстого. Причины тому кроются в детстве писателя: он рано осиротел и с самых юных лет мечтал о собственной семье, в которой непременно будут дети. В 1862 году писатель женился, и один за другим у него появились сыновья и дочери. Семья была большой: из 13 родившихся детей до совершеннолетия дожили 8.

Лев Николаевич принимал участие в воспитании детей наравне с супругой. Он давал им лучшее образование, проводил с детьми много времени и даже придумывал игры. Писатель прекрасно находил с детьми общий язык, но был сдержан в проявлениях нежных чувств. Как писал в книге «Мои воспоминания» один из сыновей Льва Николаевича, Илья, отец за всю жизнь ни разу его не приласкал: «Это не значит, чтобы он меня не любил. Напротив, я знаю, что он любил меня, бывали периоды, когда мы были очень близки друг другу, но он никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился ее проявления».

Любовное описание еще маленьких детей и отеческие наставления подросшим детям, жизнь которых Толстой, бывало, не одобрял, но которых все же любил, пронесены и через его дневники и письма. Например, в письме от 26 октября 1872 года к своей двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой Лев Николаевич рассказал трогательную историю:

«Летом мы ездили купаться; Сережа верхом, а Илью я сажал к себе за седло. Выхожу утром, оба ждут. Илья в шляпе, с простыней, аккуратно, сияет, Сережа откуда-то прибежал, запыхавшись, без шляпы. «Найди шляпу, а то я не возьму». Сережа бежит туда, сюда. Нет шляпы. «Нечего делать, без шляпы я не возьму тебя. Тебе урок, у тебя всегда все потеряно». Он готов плакать. Я уезжаю с Ильей и жду, будет ли от него выражено сожаление. Никакого. Он сияет и рассуждает об лошади. Жена застает Сережу в слезах. Ищет шляпу – нет. Она догадывается, что ее брат, который пошел рано утром ловить рыбу, надел Сережину шляпу. Она пишет мне записку, что Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присылает его ко мне в картузе. (Она угадала.) Слышу по мосту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает. (Дорогой он потерял записку.) И начинает рыдать. Тут и Илья тоже, и я немножко».

Миф 5. Любым средствам передвижения Толстой предпочитал ходьбу пешком

Любовь к пешим прогулкам Лев Николаевич сохранял на протяжении всей жизни и не оставлял ее даже в последние годы в Ясной Поляне. Известно, что трижды он совершал пешие переходы из Москвы в Ясную Поляну, а также пешее паломничество в Оптину пустынь. Цель этих путешествий – «увидать, как живет мир божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим».

Однако с неменьшей любовью он относился и к верховым прогулкам, а в 67 лет даже освоил велосипед. Если же говорить не о прогулках, а о перемещениях на ближние и дальние расстояния, то здесь писатель предпочитал современные ему виды транспорта: коляску, почтовую карету, железную дорогу.

А в дневнике Толстого есть запись от 22 ноября 1895 года, где он пишет о том, что каждый день ездит верхом.

Миф 6. Лев Толстой ходил босиком

«Основоположником» этого, одного из самых известных, мифов стал художник Илья Репин. В 1891 году он сделал зарисовку Толстого, который стоял на молитве в лесу. Через 10 лет по этой зарисовке он написал портрет «Л.Н. Толстой босой». Так художник решил изобразить стремления писателя к опрощению.

Но если публика отлично приняла картину, то сам Толстой был не в восторге. Как написал сын писателя Сергей в «Очерках былого», Лев Николаевич был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. На самом-то деле Толстой крайне редко ходил босым, и он сказал сыну: «Кажется, Репин никогда не видал меня босиком. Недостает только, чтобы меня изобразили без панталон».

Эти слова оказались пророческими: в 1903 году на выставке Санкт-Петербургского общества художников в Пассаже внимание публики привлекла картина Бунина «Рыбная ловля», на которой Толстой и Репин были изображены ловящими рыбу в одних рубахах. Сам писатель на вопрос корреспондента газеты «Новое время» по поводу его мнения об этой работе ответил: «Я давно уже достояние общества и потому не удивляюсь ничему».

Что касается простой одежды, Лев Николаевич надевал ее для физической работы, а также во время своих пеших путешествий – чтобы встречные не признали в нем барина. Его домашняя одежда, которую он носил в Ясной Поляне, была очень демократична, однако исключала ассоциации с крестьянским платьем.

Европейское платье – сюртук, накрахмаленные рубашки, пальто и шляпу – писатель надевал, когда ездил в Москву и Петербург, бывал в светском обществе. Многие из его вещей были сшиты у хороших портных или куплены в дорогих магазинах.

Миф 7. Лев Толстой был предан анафеме

В последние два десятилетия жизни Лев Толстой, будучи верующим человеком, крещенным в православии, в ряде произведений ясно показал, что не принимает ряд важнейших догматов православной церкви и резко критикует ее деятельность. Фактически он перестал быть членом Русской православной церкви по собственной воле. Церковь официально объявила об этом в феврале 1901 года.

24 февраля в журнале «Церковные ведомости», издаваемом при Святейшем правительствующем синоде – органе, ведавшем делами Русской православной церкви, публикуется текст Определения Святейшего синода «с посланием верным чадам Православные Грекороссийские Церкви о Графе Льве Толстом». Этот документ свидетельствует об отпадении писателя от церкви.

А вот анафема Толстому ни в одном из храмов Российской империи не провозглашалась, и детали сюжета известного рассказа Александра Куприна «Анафема» (1913) являются художественным вымыслом.

Автор: Анна МИРОНОВА