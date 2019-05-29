Игры со смертью Ты сильнее: откажись от табака

Практически все население планеты подвержено негативному влиянию табачного дыма. Сигареты, кальян, вэйпы, iqos – все в широкой продаже. Легко начать курить, бросить – трудно. В 1987 году был учрежден Всемирный день без табака, он отмечается 31 мая. Возможно, это тот самый день, когда вы сможете сделать первый шаг к отказу от курения.

Во Владивостоке в краевом наркологическом диспансере (КНД) для пациентов работает кабинет лечения табакокурения. Его специалисты успешно лечат табачную зависимость. Прием пациентов бесплатный и анонимный.

Курить не модно

О современных методах лечения табакокурения рассказывает Игорь Ковалев, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением КНД.

– Скажите доктор, почему люди начинают курить?

– Ответ на этот вопрос – тема отдельного интервью. Разные есть мнения. Зигмунд Фрейд, например, считал, что ранний отрыв ребенка от груди матери заставляет его во взрослом возрасте «досасывать» сигарету. Скажу кратко: усталость, стрессы, подражание – основные причины приобщения людей к табаку. Курение становится «психологической защитой», уходом от решения проблем.

– И что, курение набирает обороты?

– Напротив, снижается. Курить становится не модно. В моде – спортивные залы, здоровое питание. Нельзя заниматься спортом и курить: распахнутые после тренировки легкие глубже пропитываются никотином, современные люди это понимают. Солидные учреждения в выборе сотрудников отдают предпочтение некурящим. На курильщика смотрят с подозрением: если ты куришь табак, значит, «ворота открыты». Возможно, употребляешь наркотики. И люди бросают курить, в том числе с помощью специалистов нашего кабинета.

Работа над ошибками

– И как ваши пациенты приходят к отказу от курения?

– Курение есть ошибка мышления. «Табачная личность» реагирует на событие сигаретой. Отказ от курения формируется психотерапевтическим путем осознания ошибок и изменения поведения. Важно научиться осознавать момент тяги к сигарете и его причины.

В 90-е годы мне довелось ознакомиться в США с подходами к лечению табакизма. Это работа команды специалистов, основанная на когнитивно-поведенческой психотерапии и медикаментозном лечении. По такому принципу работаем и мы.

Сначала пациенту предлагается сделать выдох в газовый хроматограф до выкуривания сигареты и после. Результаты выдоха после сигареты наглядно показывают, как загрязняются легкие. А дальше врач психиатр-нарколог лечит зависимость: медикаментозно влияет на тягу к табаку, убирает раздражительность, нарушение сна в первые дни отказа от сигареты.

Кстати, тот, у кого не получается справиться с раздражительностью и злобой, может посещать бесплатную психотерапевтическую группу «Анонимные эмоционалы», созданную по примеру «Анонимных алкоголиков», на Станюковича, 53.

Клинический психолог работает с проблемами, мешающими человеку бросить курить. Врач-рефлексотерапевт Наталья Леонтьева влияет на вегетативную нервную систему, разрывает замкнутый круг «сигарета – рука – затяжка». Иными словами, каждый врач поражает свою мишень. Обычно достаточно пяти-семи сеансов, которые длятся около часа, чтобы отказаться от табака.

Чего хочешь ты?

– А почему люди решаются бросить курить?

– Мотивы совершенно разные, – вступает в разговор клинический психолог Ангелина Тарасова. – Мне запомнился один случай с пациентом, перенесшим инсульт. Как известно, при нарушении мозгового кровообращения курить нельзя, это ведет к загустению крови. Перенесшие инсульт знают об этом, но некоторые, увы, покуривают. Он пришел к нам в кабинет и озвучил проблему так: «После сигареты шатает. Боюсь упасть. Сделайте так, чтобы мог курить, но меньше». Выяснилось, что курит он уже полгода, как вышел из больницы. То есть полгода играет со смертью, но боится «упасть в могилу». После проведенного лечения он бросил курить совсем.

Люди вообще стараются уменьшить влияние табака на свой организм. Естественный инстинкт самосохранения заставляет прислушиваться к рекламе, например, не менее опасных iqos или вейпов и приобрести их. Разработчики таких изделий играют на этом инстинкте. Недавно проведенные независимые исследования в странах Европы доказали их аналогичную опасность для здоровья. Это все равно что алкоголик отказался от водки в пользу самогона…

Важно решить для себя, чего ты хочешь: курить или нет. И от этого отталкиваться в принятии решения. Когда ко мне приходит пациент, я предлагаю ему выбросить в стоящую в кабинете урну сигареты и зажигалку. Сразу видно, насколько он способен к изменениям. Некоторые вообще не готовы к такому повороту событий, разворачиваются и сразу уходят. Потом, через пару месяцев, они возвращаются, созрев для лечения. Один пациент рассказал, что выбросил сигареты по дороге домой, не курит и пришел за поддержкой, чтобы не сорваться.

Настораживает проблема курения среди молодых девушек. Они считают, что, бросив курить, непременно располнеют. Мишень для работы психологу здесь – потребность быть стройной, красивой, нравиться мужчинам. Психотерапия с девушками вначале строится на коррекции пищевого поведения, а потом уже идет ориентация на отказ от табака. Диета и спортзал – конструктивная замена сигарете. Девушка не наберет вес, останется привлекательной.

А ты сильнее?

– И отчего начинают курить снова?

– К срыву приводят эмоции. Голод, одиночество, злость, обида. Мы обучаем отслеживать эти состояния и управлять ими. Например, нельзя быть голодным. Чувство голода, депрессия, тяга к табаку, наркотику, спиртному очень похожи. Пациенты физически ощущают своеобразную ломоту в груди. Ты голоден – тянет курить. Надо носить с собой перекус. Шоколадку. Яблоко. Сладкое ослабляет влечение к сигарете.

На работе срываются. Оказывается, если ты на перекуре, то все в порядке, а если просто стоишь, отдыхаешь, тебя считают бездельником! Начальство не понимает. Человек с 30-летним стажем отказа от курения, например, еле справился с желанием покурить, когда в один день поругался с женой, перенес конфликт на работе, разбил машину. Он испытал мощное влечение к сигарете, сглатывал слюну, несколько ночей ему снилось, что он курит. Представляете, как глубоко в мозгу сидит зависимость? Не сорвался потому, что после нескольких дней борьбы с желанием закурить пришел к нам за поддержкой.

– Так что поможет добиться результата – твердого отказа от курения?

– Минздрав утверждает: ты сильнее. Этот современный слоган поддерживает в человеке уверенность в своих силах. Причем ты сильнее не только тогда, когда самостоятельно бросил курить, но и тогда, когда нашел в себе силы и время обратиться к специалистам. Четкая цель, затем действия, направленные на достижение цели. Непременно будет результат. Начните просто с одного дня без табака. Например, 31 мая.

Автор: Александр КУБИКОВ, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств КНД