Есть ли жизнь после оплаты ЖКХ? Кто имеет право на коммунальные льготы

Учитывая размеры коммунальных платежей, особенно в отопительный период, льготы и компенсации за услуги ЖКХ – существенное подспорье для семейного бюджета. Разумеется, речь о гражданах, имеющих право на эти льготы и компенсации. Таких категорий у нас несколько, однако общего закона, где бы перечислялись все они, не существует, эта информация разбросана по разным нормативным документам. Мы решили собрать ее воедино.

Сельские бюджетники

Учителям, работающим и проживающим в сельской местности, предоставляется компенсация в размере 100 % на оплату содержания жилого помещения, отопления и освещения (компенсация за свет рассчитывается в зависимости от площади квартиры и действующего тарифа).

Компенсируется 100-процентная оплата содержания жилья и отопления также медицинским работникам, проживающим и работающим на селе. Кроме того, сельские медики получают 100-процентную компенсацию оплаты электроэнергии в пределах нормативов потребления. Льготы распространяются не только на самих бюджетников, но и на членов их семей.

Еще одна категория льготников в сельской местности – социальные работники, работники культуры и искусства, ветеринарной службы. Те из них, кто проживает в домах с центральным отоплением, ежемесячно получают фиксированную сумму в качестве частичной компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – 1535 рублей. Живущие в домах без центрального отопления получают 535 рублей в месяц.

Также в Приморье право на субсидирование коммунальных платежей имеют и бюджетники (педагоги и медработники), проживающие в городах: тем, кто живет в домах с центральным отоплением, ежемесячно положено 1535 рублей, в домах без центрального отопления – 535 рублей. Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития, разница в тысячу рублей обусловлена высокими тарифами на отопление.

Инвалиды

Инвалидам I и II групп предоставляется компенсация на оплату ЖКУ в размере 50 %. Проживающим в муниципальном или государственном жилье компенсируется оплата социального найма, содержания и текущего ремонта жилья и коммунальных услуг. Если инвалид живет в приватизированной квартире, компенсация полагается лишь на оплату коммунальных услуг.

Отметим, что компенсируется лишь та доля платежей, что приходится непосредственно на самого инвалида. То есть если в квартире проживают три человека, один из которых льготник, то и льготы будут рассчитываться лишь на одну третью часть коммунальных трат.

Герои, ветераны и «дети войны»

На 50-процентную компенсацию оплаты ЖКУ имеют право «дети войны», труженики тыла, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий. Такие же льготы имеют ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие в результате иных радиационных катастроф.

Льготы по оплате услуг ЖКХ полагаются ветеранам. Им возмещается 50 % от их доли платежей. К данной категории льготников относятся ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий.

Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также ордена Трудовой Славы и члены семей, проживающие совместно с ними, вообще освобождаются от оплаты услуг ЖКХ. Более того, государство компенсирует им расходы на оплату домашнего телефона.

Некоторые из перечисленных категорий имеют право половинной или полной компенсации взносов на капитальный ремонт. На 100 % компенсации могут рассчитывать труженики тыла, «дети войны», граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж. 50-процентную компенсацию получают граждане, достигшие 70-летнего возраста. Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере не более 50 % от взноса на капремонт.

Для получения компенсации гражданину нужно прийти в территориальное отделение департамента труда и соцразвития и написать заявление. Размер компенсации зависит от размера его доли квартиры. Если гражданин единолично владеет квартирой, то компенсация полностью покроет размер взноса на капремонт. Если он владеет половиной квартиры, размер компенсации – половина суммы взноса. Если его доля – 1/3 квартиры, то и величина компенсации составит треть от размера взноса.

Стоить иметь в виду: платежи за капремонт именно компенсируются, то есть возвращаются. Иными словами, льготник обязан ежемесячно оплачивать взносы, и лишь в этом случае он имеет право на компенсацию (возврат) платежей.

Многодетные и малоимущие

В перечень льготников входят и многодетные семьи, имеющие трех и более детей. Но не все многодетные, а лишь те, кто относится к категории малоимущих.

Вообще, малоимущие – это, наверное, самая большая категория, имеющая право на льготную коммуналку. У них есть возможность получать субсидию на оплату содержания и текущий ремонт жилья и коммунальных услуг. Она предоставляется тем гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22 % от совокупного дохода семьи.

Основание – постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» № 761 от 14.12.2005 года. Это право касается всех категорий граждан независимо от вида занимаемого ими жилого помещения и прав на него (наем или собственность). При этом не имеет значения, где находится наниматель или собственник жилища – в армии, больнице, даже в тюрьме, или же он признан безвестно отсутствующим. В этом случае субсидия предоставляется его семье.

Единственное, но строгое условие – чтобы не было задолженности по оплате ЖКУ. При наличии же задолженности следует заключить соглашение о ее погашении с поставщиками услуг.

Одно время предоставлялись льготы на оплату ЖКУ и почетным донорам. Однако с 2005 года они заменены на ежегодную денежную выплату. В этом году она составила 14145 рублей 98 копеек.

Должникам компенсации не полагаются

Для того чтобы получить компенсацию платы за ЖКУ, следует оплатить все задолженности, собрать справки о доходах семьи и после представить пакет документов с заявлением на получение государственной финансовой поддержки. Документы подаются либо в территориальный отдел соцзащиты, либо в органы местного самоуправления, либо в МФЦ. Решение о назначении компенсации либо отказ в ее предоставлении утверждается госорганами в 10-дневный срок.

Денежный возврат (компенсация или субсидия) предоставляется гражданам по месту жительства и регистрации. Его можно получать либо по почте, либо на счет (карту) в Сбербанке.

Справка «В»

Сумма субсидии рассчитывается ежемесячно и зависит от размера платы за конкретное помещение, от размера региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ (то есть стоимости усредненных расходов на ЖКУ по муниципальному образованию), а также от метража квартиры. В соответствии с установленными нормами он не должен превышать региональный стандарт:

33 кв. метра – на одного человека;

42 кв. метра – на семью, состоящую из двух человек;

18 кв. метров от общей площади на гражданина при том условии, что его семья состоит из трех и более человек.

Площадь, превышающая данные цифры, не подлежит субсидированию. Если, допустим, гражданин живет один в квартире, площадь которой больше 33 кв. м, то субсидия будет рассчитываться именно на норматив по площади. Иными словами, субсидию он получит на отопление 33 квадратов и не сантиметра больше. Весь прочий метраж – за свой счет.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО