Над границей снова возвысится храм Строители обнаружили фундамент разрушенной 90 лет назад полковой церкви

День пограничника, который в России отметили 28 мая, особо важен для Приморья. Край, в котором мы живем, изначально основывался как защита приграничья, форпост великой державы. И традиции здесь соответствующие – вековые, святые, воинские, офицерские.

Недавно во время строительства видовой площадки в селе Графском недалеко от границы Приморского края и КНР рабочие наткнулись на неожиданный артефакт – хорошо сохранившийся фундамент старого храма. Кто его построил и почему он был разрушен, взялись выяснить жители приграничного района.

Случайностей не бывает

Село Графское, ныне один из районов Дальнереченского городского округа, – знаковое место в истории Приморья и старейший пограничный пост в регионе, основанный в далеком 1859 году. Отсюда началось освоение края, именно здесь побывали когда-то и генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский, и Его Императорское Высочество наследник цесаревич – будущий император Николай II.

На территории пограничного отделения в Графском сохранились бесценные свидетельства истории, в том числе стилизованное подворье первых казаков-переселенцев, охранявших границу по реке Уссури, и деревянная часовня, сооруженная без единого гвоздя.

По архивным данным, должен был иметься и храм, но долгие его поиски результата не дали. Пока в приграничье не развернулось большое строительство.

Его затеяли не случайно – хотели отдать дань павшим воинам. В августе 1945-го здесь, на берегу Уссури, шли кровопролитные бои за Хутоуский укрепрайон. Более 500 советских бойцов, защищавших границу, обрели вечный покой на поле сражения. Им установили мемориал, и в дни памяти сюда стали приходить жители Дальнереченска.

Со временем памятник обветшал, было принято решение облагородить его, а заодно и прилегающую территорию. Пригнали технику, вскрыли грунт и… обнаружили святилище. Это был храм, вернее, его остов, который отлично сохранился, будто время не властно над ним.

Примечательно, что за год до этой удивительной находки во время крестного хода казаки установили православный крест как раз там, где под землей находился алтарь разрушенного храма. Совершенно случайно или все-таки в том был промысел божий?

Чтобы далеко была видна…

Жители Дальнереченска взялись восполнить пробел в истории. Обратились к музейным документам, историческим архивам и выяснили, что в 1896 году в гарнизоне «Штаб графа Муравьева-Амурского», располагавшемся в этом районе, имелась маленькая часовня, вмещавшая только офицеров. Поэтому в том же году было принято решение о постройке «церкви на пятьсот человек для господ офицеров и нижних чинов 8-го Восточно-Сибирского линейного батальона».

В июле 1898 года епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский Евсевий Указом Святейшего Правительствующего Синода дал согласие открыть в поселке Графском Приморской области самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика. В ноябре 1899-го командующий войсками Приамурского военного округа генерал-лейтенант Николай Гродеков утвердил проект храма, созданный военным инженером-архитектором Фроловым.

Место для гарнизонной церкви выбрали рядом с первым пограничным постом – у крутого берега реки, разделяющей два государства, как сказано в сохранившихся документах, «на самом высоком месте, так, что и с реки Уссури, и с реки Иман она будет видна на далеком расстоянии». Закладка ее состоялась 11 апреля 1900 года, первый камень в фундамент положил полковник Допроправов.

Финансирование проводилось из различных источников: 10000 рублей было отпущено из военного ведомства, 5000 рублей «по ходатайству Главного Начальника края на воспособление постройки» выделил фонд императора Александра III. Кирпич солдаты заготовили самостоятельно, камень же для фундамента доставили бесплатно на пароходах «Атаман» и «Казак Уссурийский» (полный тезка которого и сегодня бороздит воды Уссури, будучи на вооружении у пограничников). «Безвозмездное наблюдение за строительством» поручили автору проекта архитектору Фролову.

Построенную к исходу 1901 года церковь передали в ведение дислоцированному к тому времени в гарнизоне «Штаб графа Муравьева-Амурского» 23-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку, и 14 мая 1902 года она была освящена как храм Благовещения Богородицы. Через несколько месяцев, в разгар приморской золотой осени над Уссури впервые разлился колокольный звон.

Служба в военном гарнизоне шла, как обычно, своим чередом. Только теперь у офицеров и солдат появился свой приход. Полковая церковь укрепляла боевой дух воинов, вдохновляла их на ратные дела…

К сожалению, просуществовала она недолго. После Гражданской войны жизнь в церкви угасла. В 1929 году пустующее здание по указанию действующей власти разобрали.

На приграничной земле менялись люди, события, поколения. С годами гарнизонная церковь канула в Лету, сровнявшись с землей в буквальном смысле этого слова.

На круги своя

Прошло более ста лет, прежде чем над Графским вновь зазвучала литургия. Она ознаменовала начало нового строительства.

Жители приграничья решили восстановить в точной копии здание церкви, возведенной в дореволюционные времена. Им было важно вернуть утраченную историю, заново открыть ее важную страницу.

От разговоров к делу перешли только недавно, в апреле 2019-го. Сейчас на тихом берегу Уссури работает техника. Задействованы экскаваторы, грузовики, десятки рабочих. Финансирование работ идет исключительно из частных источников. Вся надежда на пожертвования.

Вновь созданная церковь будет носить имя Святого Феодора Тирона – Великомученика, служившего воином в городе Аласии Понтийской области на северо-востоке Малой Азии. Само слово «Тирон» римское и означает «молодой воин». Так что, как и более века назад, церковь на высоком берегу Уссури будет покровительствовать людям в погонах, стражам границы.

Строительство, как планируется, продлится пять лет. Срок немалый, поскольку воссоздание полного аналога векового храма – задача трудоемкая. Но конец венчает дело: воссозданный храм обещает стать одним из самых величественных и красивых на приморской земле.

Автор: Елена ТОЛМАЧЕВА