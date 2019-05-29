«Почему, бабуля, ты такая старая?» Обзор писем «В»: о подрастающем поколении наши читатели замолвили слово

В редакцию газеты «Владивосток» письма читателей приходят постоянно. Они очень разные – и по тематике, и по объему, и по настроению. Радует, что количество посланий в последнее время заметно растет, чему, надеемся, способствуют наш с вами постоянный диалог и частые обзоры ваших писем. В этот раз мы решили сделать тематический обзор, посвященный теме воспитания подрастающего поколения.

«Легко ли быть родителями?»

Очень доброе и душевное письмо пришло к нам от Юлии Гусинской. Юлия Анатольевна не только наш постоянный читатель, но и заядлый корреспондент. Ее послания полны метких наблюдений, интересных мыслей и очень хорошо написаны.

«Еще и еще раз поздравляя газету «Владивосток» с приближающимся юбилеем, хочется отметить, что она является для многих читателей не только информатором, источником новых знаний, советчиком, но и замечательным собеседником, с которым можно поделиться нерешенными проблемами, задать волнующие вопросы, высказать свое мнение. Сегодня свое письмо я начала с вопроса: «Легко ли быть родителями?», – пишет Юлия Анатольевна. – К размышлению на эту тему меня подтолкнул 3-летний правнук, ответив на мой вопрос: «Я не говорю глупости». Учитывая, что предложения он начал строить совсем недавно, произнесенные им слова надо было понять так: «Я не отвечаю на глупые вопросы». Мой вопрос действительно прозвучал глупо – это я поняла позже. Он в гнездышко с соломкой положил фигурки лошади и коровы, желая, видимо, «покормить» их. И тут мой вопрос: «Кто это?» Вот и получила вполне адекватный ответ. Тут же я вспомнила небольшой эпизод из старого прекрасного фильма «Сережа» с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Некий дядя, желая пошутить, угостил маленького мальчика оберткой, придав форму конфетки. Сережа, получив «угощение», спросил: «Дядя Петя, ты дурак?»

Родители тоже долго считают детей несмышлеными. На самом же деле дети, даже самые маленькие, уникальные существа, необыкновенные создания, умные, наблюдательные, впитывающие как губка все, что слышат, что видят. И мы, взрослые, не всегда можем дать вразумительные и понятные ребенку ответы.

Старший правнук, например, поверг меня в ступор вопросом: «Почему, бабуля, ты такая старая?» Как 5-летнему человечку доступно объяснить, что он представитель уже четвертого поколения в нашем роду? Как его убедить в том, что самая лучшая и полезная еда та, которую готовят дома, когда он отказывается от обеда или ужина, заявляя, что будет есть только в «Макдональдсе»?

На вопрос «Легко ли быть родителями?» каждый родитель, да и каждый здравомыслящий человек, ответит не задумываясь: «Конечно, нелегко!» Да, все так. Детей надо кормить, одевать, лечить, учить, воспитывать, наконец. Но я о другом. Из уст взрослых нередко можно слышать слова, произносимые иногда с гордостью и восхищением, иногда с горечью и недовольством: «Ну прям вылитый отец!» Или «Как она похожа на маму!» И, поверьте, это не только унаследованные гены проявляют себя. Дети – это ваше отражение, ваши наследники, это носители душевных качеств, черт характера, которые вы сумели воспитать в них своими ежедневными поступками, суждениями, отношением к окружающему миру, всем своим существованием рядом с ними. Всегда надо помнить, что за вами, родителями, наблюдают внимательные, умные существа, ваши дети, которые оценивают каждый ваш поступок, каждое сказанное слово, каждый промах и каждое достижение и которые своей нежной кожицей ощущают вашу любовь и нелюбовь к ним.

Как много мы подчас требуем от детей, от подрастающего поколения. А от себя? К себе предъявляем ли требования, умеем ли признавать честно свои ошибки и неудачи, свои неправедные и неправильные поступки? Очень глубокую мысль изрек священнослужитель митрополит Владимир: «Будьте непорочны сами, и будут непорочными ваши дети».

Дети растут, развиваются, становятся личностями, а родители нередко отстают, переоценивают себя, требуют уважать и любить себя только за свое положение, за свой семейный статус – папа и мама. И, наверное, редко хотя бы мысленно задают себе вопрос: «А какой я родитель?»

Произвести на свет ребенка не скажу, что легко, но проще, чем вырастить из него человека. Какими же внимательными, мудрыми, душевными должны быть родители, как терпеливо, сдержанно, вдумчиво общаться с детьми, чтобы они не росли как сорная трава, путающаяся под ногами, а росли как прекрасные, любимые цветы, питающиеся от ваших корней и наследующие ваш характер и вашу судьбу, иногда копирующие вашу жизнь.

Так легко ли быть родителями? Я пока оставляю этот вопрос без ответа…»

… и быстрых разумом Ньютонов…

Материал нашего автора Сергея Кожина, посвященный событиям в Большом Камне, где родители одного из учеников школы очень сурово проучили местного хулигана, наводящего страх на всю школу, продолжает получать отклики читателей. Еще одно письмо пришло от Роберта Клочко.

«Добрый день, уважаемые журналисты! Во-первых, хочу поздравить вас с наступающим 30-летним юбилеем газеты «Владивосток» и пожелать вам здоровья и успехов в вашем нелегком труде, – начал свое послание читатель. – Недавно прочитал «Пережитое» Бориса Дьякова и многое понял. Я выписываю газету «Владивосток» более четверти века. Газета хорошая, и много в ней интересного. Но я пишу не с точки зрения хвалить или критиковать, а по поводу статьи Сергея Кожина «Кадры не решают ничего. Потому что их нет». Она посвящена скандалу, разразившемуся в средней образовательной школе № 2 в Большом Камне.

Статья очень интересная, но, мне кажется, ее можно было усилить. Советская власть начиная с 20-х годов прошлого столетия вела борьбу с безграмотностью. Об этом везде говорилось. Да и сейчас иногда вспоминают. Нынешняя власть, судя по выступлениям премьер-министра и одновременно первого человека в «Единой России», борется за другие идеалы. Пример тому – заявление о том, что если зарплата учителей не удовлетворяет, то пусть они идут в бизнес. Кроме того, он в свое время, будучи в Крыму, ответил старушке: «Денег нет, но вы держитесь» и тут же отвернулся от нее. Ученикам есть с кого брать пример.

Пишут о сокращении полиции. Когда Медведев был президентом, то он две буквы поменял. Из милиции сделал полицию. И это обошлось государству в миллиарды рублей. Плюс ко всему выгнал худших, а оставил лучших. Среди таких «лучших», например, остался небезызвестный полковник Захарченко. Так когда полицейским теперь заниматься профилактикой? Зато отыгрались на директоре и классном руководителе. И правильно сказал наш губернатор Олег Кожемяко, что это результат системных недоработок.

А теперь к тому, почему я взялся за это письмо. В советское время в школе были октябрята, пионеры и комсомольцы. Ими руководили вожатые, которые были в курсе всего. А сейчас все хотят свалить на психологов, участковых и на должностных лиц системы профилактики. А на кого им опереться в школе? Дружины уничтожены, комсомольцев нет. Плюс ко всему привлечь детей к чему-либо полезному трудно и дорого. В спорт? Стоимость амуниции для ребенка в хоккейной секции 50–60 тысяч рублей, судя по опубликованным в СМИ материалам. Где найти эти деньги при зарплате в 30–35 тысяч рублей? Талантливые дети из-за этого могут остаться за бортом. А в советские времена, которые порой ваша газета ругает, кружки были бесплатные. Отсюда и успехи в спорте и учебе. Я учился начиная с 1941 года и о том времени могу многое рассказать. Но дело не в этом. А в том, что сейчас детей многие отправляют учиться за границу, забыв, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать».

Пишите на злободневные темы и боритесь за справедливость и искоренение пороков нынешней системы. Не только в школе».

Спасибо вам, Роберт Яковлевич, за ваше неравнодушие. Читайте нас. Уверяем, что острые и проблемные материалы будут всегда печататься на наших страницах.

«Ну а ты что дал стране?»

Следующее послание, также обращенное молодому поколению, пришло от Альбины Ивановны Синюшкиной. В конверт были вложены еще две вырезки из старых газет. Зачем? Предоставим слово читательнице.

«Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Владивосток», – пишет Альбина Ивановна. – Я всегда вас читаю, так как это наша газета, где мы радуемся и негодуем по поводу жизни нашего города.

Вы повзрослели, вам уже 30 лет. Я очень рада вашей гражданственности и нравственности, а также вашей современности и актуальности. Слава богу, вы изменились… А вот какое патриотическое воспитание было в вашей газете 16 лет назад…».

Альбина Ивановна прикрепила к письму первую полосу «В» за 22 июля 2003 года, на которой был размещен материал «Одной лошадиной силой». В нем рассказывалось о том, как молодые владивостокцы хоронили старого «жигуленка» – символически «закапывали» российский автопром, протестуя против повышения пошлин на заграничные автомобили.

«Это мальчишки 15–17 лет, – продолжает читательница, – которые еще сами ничего не создали, но хоронят с воодушевлением автомобиль ВАЗ. К сожалению, в то время похоронили не только автомобилестроение, но и самолетостроение, станкостроение, камвольную текстильную промышленность. Не говоря уже о сельском хозяйстве. Ворота открылись, и к нам повалило залежалое со всего мира. И все стали говорить: а зачем что-то делать, теперь все можно купить. Обогатили другие страны. А сами обнищали. И до сих пор у многих еще ум тех мальчишек…»

Признаем, Альбина Ивановна, справедливость ваших слов. Хотелось бы только заметить, что не вина этих мальчишек, что российский автопром не смог конкурировать даже с «залежалыми» заграничными «японками». И заставлять людей ездить на отечественных авто повышением пошлин на иномарки, согласитесь, не самое правильное решение проблемы.

Вместе с тем хотелось бы привести здесь поучительный стишок о молодом поколении ленинградского поэта С. Погореловского, который прислала нам Альбина Ивановна. Как нам кажется, он подходит к молодежи любого времени и любой страны.

– Я сломал велосипед –

Покупай, отец, мопед!

Да копи давай рубли.

Как на что?.. На «Жигули»!

Дай полтинник – на кино!

Дай пятерку – на вино!

Дай сотнягу – мне нужны

Заграничные штаны!

Как известно, все растут.

Дай мне знанья, институт!

Я уже зачислен в штат –

Дайте больше мне оклад!

Я жениться захотел –

Дай квартиру, жилотдел!

Дай путевку, профсоюз,

На курорте полечусь!

– Ну а ты что дал стране?

– Ох, до этого ли мне?!

Я устал, увял, облез…

Дай мне пенсию, собес!

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ