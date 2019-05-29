Хватит есть вредное. Новый закон укажет органические продукты

Без благоговения и патетики о новом законе об органической продукции

Принятый в прошлом году федеральный закон об органической продукции еще даже не начал действовать (он вступит в силу в 2020 году), но на наши взгляды и оценки уже повлиял.

К примеру, еще вчера мы принимали на веру то, что выращивать овощи на гидропонике так же безвредно, как на огороде. Теперь задумались: а что же такое мы на самом деле едим? Насторожил пункт в названном документе, запрещающий гидропонные технологии при производстве органической продукции.

Вчера мы отмахивались от тех, кто ужасался объемам применения агрохимии на наших полях-огородах. А сегодня начали вникать в цифры и осознали масштабы бедствия. Страдает экология, ухудшается здоровье граждан. И тонны агрохимии тут ни при чем?

Или взять японцев, вместе с которыми буквально на минувшей неделе в Уссурийске обсуждали тему органического сельского хозяйства и сопутствующего его развитию принципа биологизации земледелия. Не раз приходилось удивляться, насколько въедливо соседи готовятся к возможному сотрудничеству с нашими аграрными предприятиями. Исследуют водоемы рядом с полями, проводят анализы кормов для животных. Не говоря уже об определении в продукции содержания нитратов. Сейчас и этому уже не удивляемся, понимаем: самим не помешало бы проявить подобную предусмотрительность…

Кодекс чести и никакой лирики

Ректор Приморской сельскохозяйственной академии Андрей Комин, выступая с трибуны форума, рассказал о том, что в основе органического сельского хозяйства лежат принципы здоровья, экологии, справедливости и заботы о благополучии состояния почвы, растений, животных, людей и планеты как единого и неделимого целого. Лирика? Да нет, скорее кодекс чести. И его дополняют очень строгие требования по сертификации органической продукции. В каждой стране они свои. Японские коллеги рассказали об особенностях действующей в их стране системы сертификации.

По оценке Андрея Комина, в России рынок органической продукции только начал создаваться. Но это дело времени, потому что перспективы у Приморья, на его взгляд, есть. Отчасти они связаны с тем, что почти два десятилетия большой клин сельскохозяйственных земель в крае не использовался, простаивал и сейчас эти участки считаются экологически чистыми – есть где выращивать урожай, соответствующий особому статусу.

По мнению Андрея Эдуардовича, тому, кто найдет себя на этом рынке, светит хорошая прибыль, ведь продукция органического сельского хозяйства во всем мире имеет высокую цену. Вот только будет ли она востребована? Есть подозрения, что наши покупатели не готовы голосовать рублем даже за самую экологическую и самую полезную продукцию. Так что пока наши производители, как правило, ориентируются на зарубежных покупателей.

Трудно снова поверить

Однако директор Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки (так теперь называется бывший Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства) Алексей Емельянов не согласился с такой постановкой вопроса.

– Мы считаем, что органическую продукцию в первую очередь должны есть россияне, она должна быть доступна для них, а не зашкаливать по цене, – высказал он свою позицию. – Хотя, спору нет, мы все заинтересованы в том, чтобы Китай, Япония, Корея сотрудничали с нашими хозяйствами, покупали у них и сою, и картофель, и овощи, и мед, а также продукты переработки сельхозпродукции.

Алексей Николаевич рассказал, что многие направления научной работы в аграрном секторе давно уже ориентируются на запросы зарубежных партнеров. Это относится, в частности, к селекции по сое, которая нацелена на создание высокобелковых сортов (этим требованиям соответствуют Сфера, Муссон и др.). Или, например, такая деталь: создаются сорта с белым, а не черным рубчиком на зерне, чтобы оно подходило для производства тофу – популярного продукта питания у наших восточных соседей. И это только один пример, а их немало.

Партнеры из Японии поделились тем, какие у них самих ожидания от агропромышленного сектора экономики Дальнего Востока, проанализировали его перспективы с точки зрения ожидаемых нововведений, которые произойдут в связи с вступлением в силу закона об органическом сельском хозяйстве.

Сегодня наши потребители, стоя у витрины магазина и выбирая товар, не испытывают благоговения перед такими приставками в его названии, как био- или эко-. Понятие «экологически чистый» не просто затерли – ему не верят. Изменит ли что-то новый закон?

Эксперты убеждают, что он поменяет расстановку сил на рынке экологической продукции. Согласно этому документу в стране появится единый государственный логотип, и потребители будут искать продукцию с ним. Планируется создание государственного реестра, где в открытом доступе разместят сведения о производителях и их продукции. Знак «Органик» отныне будет защищен юридически, что поможет рынку очиститься от фальсификата, а органический сертификат даст гарантию того, что в продукте нет ГМО, пестицидов, антибиотиков, гормонов роста, пищевых добавок и т.д.

Но пока производств, выращивающих овощи, фрукты, зерно и другие растительные культуры исключительно по органическим технологиям, у нас в регионе нет. Да и в стране их единицы.

Рассчитывайте только на себя

– Поэтому остается по-прежнему рассчитывать только на себя, на то, что сам выращиваешь на даче, – сделала вывод после форума, на который поехала, заинтересовавшись его темой, дачница из Владивостока Татьяна Коноваленко. Она не только свое хозяйство ведет в соответствии с правилами органического земледелия, но и пропагандирует такой подход в садоводческой среде.

– Все то, чем я занимаюсь на своем участке, направлено на одну цель – получение экологически чистого продукта, здорового растения в здоровой плодородной почве, – рассказывает Татьяна. – Плодородной почва становилась постепенно. Ежегодно завозилась машина либо навоза перепревшего, либо торфа, либо перегноя, песка, а сейчас добавился еще и вермикулит. Так постепенно почва стала структурированной, в которой растения получают все питательные вещества в доступной форме для вегетации.

Генетически каждому растению заложена программа: вырасти и отплодоносить без вмешательства стимуляторов роста типа «Бутон», «Эпин» и т.д. Подкармливая растение всем этим, вы приучаете его ждать помощи, оно перестает само бороться за жизнь. Постоянно ждет конфетку. Но растения могут сами себя защитить от поражения грибами, вирусами, бактериями, вредителями. Они сами могут привлекать насекомых-опылителей, предохраняться от перегрева днем и переохлаждения ночью.

Природное земледелие, или органическое (я не провожу между этими понятиями грани), – это совокупность многих приемов, применяемых в агротехнике. И я советую нашим дачникам, садоводам, огородникам не ждать у моря погоды, не ждать, когда кто-то выпустит экологически чистую и полезную для нашего организма продукцию, а взять это на себя. Думайте, размышляйте, учитесь понимать растение, и вы получите здоровый урожай, который поможет вам быть здоровыми, продлит молодость и красоту.

Справка «В»

Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции, и предъявляет следующие требования к производству органической продукции:

1) обособление такого производства;

2) запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующим законодательством;

3) запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукции, изготовленной с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов;

4) запрет на использование гидропонного метода выращивания растений;

5) запрет на применение ионизирующего излучения;

6) применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и животных средств биологического происхождения;

7) подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий, способствующих сохранению их здоровья и ветеринарному благополучию;

8) использование пищевых добавок, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими в РФ и национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции;

9) применение биологических микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых продуктов, использование мер защиты продукции животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде;

10) запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не относящейся к органической, при хранении и транспортировке органической продукции;

11) запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.

Российско-японский форум прошел в Уссурийске с 23 по 25 мая на базе Приморской сельскохозяйственной академии и стал четвертым по счету. Все выступавшие специалисты отметили актуальность поднятой темы и огромное значение форума для развития международных связей, решения вопросов по сближению сельскохозяйственных товаропроизводителей, аграрного образования и науки соседних стран.

Автор: Надежда БРАЖИНА