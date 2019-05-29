Чего хотят туристы? Отелей, такси и фонарей Участники Тихоокеанского турфорума высказали свои пожелания Приморью и Владивостоку

Приморье имеет огромный туристический потенциал – в этом снова единодушно сошлись участники региональной сессии V Восточного экономического форума, который на минувшей неделе состоялся в рамках Тихоокеанского туристического форума.

Турпоток набирает силу

Участниками стартовой сессии стали представители администрации Приморского края, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, генеральный менеджер по управлению активами по направлению «Россия и СНГ» Changi Airports International (Сингапур) Екатерина Теренова, а также представители авиаперевозчиков стран АТР. Эксперты обсудили перспективы увеличения пассажиропотока Владивостокского аэропорта до 5 миллионов человек в год и то, какие шаги необходимо для этого предпринять.

– Мы вышли на лидирующие позиции по привлечению как российских, так и иностранных туристов не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России. В прошлом году зарегистрирован въезд 4,5 миллиона человек. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Более того, за четыре первых месяца этого года въезд увеличился в два раза. Но останавливаться на этих цифрах никто не собирается. Задача региона – к 2024 году увеличить число туристов, посетивших Владивосток, до 5 миллионов, – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

Для еще большего привлечения туристов планируется увеличить срок действия электронной туристической визы до 14 дней. За это время турист сможет не только посетить Приморье, но и слетать в другие интересные места Дальнего Востока: на Сахалин, Камчатку, например. Правда, для организации подобных туров потребуется слаженная работа и туристических организаций, и региональных властей.

Кроме того, в ожидании увеличения пассажиропотока краевые власти направили ходатайство председателю правительства России с предложением о реконструкции второй посадочной полосы аэропорта Кневичи.

Также чиновники поведали о планах дальнейшего развития Владивостока, в частности, острова Русского. В течение года все территории острова будут переданы краю и городу, и в дальнейшем здесь будут развиваться туристические и спортивные направления. Инвесторам будет предоставлено право строить гостиницы, яхт-клубы. Эти инвестиции, в свою очередь, будут поддерживаться региональным бюджетом.

Слабо поспорить с Сингапуром?

Директор Федерального агентства по туризму Зарина Догузова предложила увеличить туристическую привлекательность Дальнего Востока с помощью трансграничных маршрутов, которые свяжут между собой не только регионы Тихоокеанской России, но и другие страны с нашим Дальним Востоком. По убеждению главы турведомства, такие туристические продукты могут привлечь и европейских туристов.

Свое мнение о дальнейшем развитии местной индустрии гостеприимства озвучили представители иностранных компаний-перевозчиков.

По словам представителя Changi Airports International (Сингапур) Екатерины Тереновой, уже сейчас поток приезжающих в Приморье иностранных туристов намного превышает совокупный пассажирский авиапоток всех аэропортов Краснодарского края, включая Сочи. В том числе благодаря электронной визе, которая отсутствует в южных аэропортах.

– Но там работает режим «Открытое небо», он дает возможность авиакомпаниям договориться с аэропортами напрямую, – отметила она. – И когда этот режим начнет работать здесь, у Владивостока появится огромное преимущество перед другими городами.

Сравнивая Владивосток с Сингапуром, у которого, по словам госпожи Тереновой, нет даже десятой доли того потенциала, которым обладает столица ДФО, эксперт озвучила ключевые точки развития местной туристической отрасли.

– В Сингапур приезжает 20 миллионов туристов ежегодно, 15 процентов из них – это бизнес-туристы. И они дают 25 процентов прибыли всей туристической отрасли. Это более 4 млрд долларов. Бизнесмены приносят инвестиции, они возвращаются с семьями как туристы, благодаря им формируются премиальные качественные направления индустрии гостеприимства, автоматически подтягиваются уровни сервиса: рестораны, гостиницы, – рассказала Екатерина Теренова. – И здесь, как только сформируются туристические направления с элементами премиальности и качества, сам по себе подтянется и массовый туризм. Но если изначально уделять внимание массовому туризму, премиальный турист, скорее всего, не приедет. Между тем во Владивостоке уже можно проводить международные отраслевые конференции по логистике, сельскому хозяйству, нефти и газу. Площадки в городе для этого есть.

По словам эксперта, возможно, Владивостоку понадобятся еще две-четыре пятизвездочные гостиницы (лучше всего под иностранными брендами) и четыре-шесть четырехзвездочных отелей. Также помимо площадок в кампусе ДВФУ нужен центр для проведения конференций – это важно для привлечения бизнес-туристов.

Еще одно актуальное пожелание – увеличить освещение в городе. Возможно также, что Владивостоку понадобится туристическая полиция.

Кроме того, у иностранцев, привыкших заказывать такси по-английски, есть востребованность в иностранных службах заказа такси. Сейчас, увы, приходится наблюдать, как иностранные гости на очень плохом русском пытаются разговаривать с таксистами-мигрантами из южных и азиатских республик бывшего СССР, которые владеют русским не намного лучше гостей.

Японцам не хватает информации

Директор департамента международного туризма крупнейшей в Японии авиакомпании ANA Есида Хироюки посетовал, что желающим отправиться в Приморье очень сложно найти информацию о российском Дальнем Востоке вообще и о Владивостоке в частности. Особенно, по его словам, очень мало информации об интересных иностранцам событиях, происходящих в регионе.

– За прошедший год, правда, ситуация несколько улучшилась, – отметил эксперт. – Увеличилось количество рейсов из Японии во Владивосток – сейчас три авиакомпании обслуживают это направление. Снизились тарифы на авиабилеты, что позволило слегка увеличить популярность российского направления, но не настолько, насколько хотелось бы.

Для большего комфорта туристов необходимо расширить стойку регистрации в аэропорту, чтобы сократить очередь из отбывающих, организовать автоматическую регистрацию, чтобы гости могли пройти оформление самостоятельно, предусмотреть введение многоязычности сервисов.

Есида Хироюки также указал на нехватку номерного фонда в пик туристического сезона. При этом в столице Приморья и в другое время года проводится много интересных мероприятий, достаточно объектов культуры, привлекательных для иностранного туриста, чтобы заполнять гостиницы круглый год.

Еще одна проблемная точка, по мнению эксперта, – транспортное обслуживание в городе. Необходимо организовать работу удобных для туристов служб такси, автобусов, шаттл-басов, которые будут курсировать между обзорными площадками, экскурсионными пунктами. При этом очень важно сделать оплату максимально понятной и удобной для гостей.

Автор: Анжелина ШИЛАН