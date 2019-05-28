Сидящим на культуре посвящается… На прошлой неделе стояла на тротуаре (подчеркну это слово еще раз – на тротуаре) рядом с филармонией и театром молодежи. Как говорится в одном хорошем романе, никого не трогала, «починяла примус».

Когда с проезжей части фактически прямо на меня начал сворачивать большой черный автомобиль, я сначала даже не поняла, куда это он… Потом дошло: жестикуляция водителя не давала поводов для разночтений, знаете ли. Упитанный господин за рулем решил припарковаться на тротуаре, а поскольку там было препятствие в моем лице, он махал руками и кричал, мол, что встала, подвинься, видишь, мешаешь парковаться…

В первую минуту от такой наглости я обалдела и на автомате сделала шаг назад. А потом разозлилась.

Всем известно, как трудно с парковкой в этом районе, от угла «Золотого Рога» и до Дальрыбвтуза всегда все заставлено… Ну и что? Меня как пешехода эти проблемы не должны волновать. Есть правила движения, запрещающие стоянку на тротуаре, и отсутствие свободных парковочных мест не отменяет нормы закона. Вот если денег нет, это разве позволит кому-либо что-либо с прилавка тырить?

И я решила, что с места не сдвинусь. Ну считайте меня противной, принципиальной, как угодно, но я стою на тротуаре и не очень понимаю, почему должна уступать место автомобилю.

Товарищ за рулем сначала махал руками, подавая знаки уйти, а потом стал медленно-медленно двигаться вперед, фактически сдвигая меня бампером до того момента, пока его машина не заняла удобное ему положение. Господин вылез из своего авто, рассказал мне немного обо мне же – ну так, чтобы поняла, кто я такая, раз посмела помешать ему припарковаться, и ушел по делам.

И только тут я поняла, что знаю этого человека. Не лично. Но тем не менее. Этот товарищ, умостивший свое авто на тротуаре, местный чиновник, руководитель одного довольно крупного заведения культуры краевого масштаба. Про таких еще говорят: сидит на культуре.

От такой ситуации поневоле обалдеешь, правда, читатель? Нет, у меня и раньше не было в целом никаких иллюзий по поводу того, каков уровень культуры у некоторых чиновников, этой самой культурой руководящих. Просто я получила наглядное и яркое подтверждение тому, что и так было ясно. И речь не о главных режиссерах или директорах музеев, людях, которые вышли из творческой среды и всем сердцем преданы ей. Речь о номенклатуре. О чиновниках, которых тасуют как колоду и назначают руководить неважно чем. Вчера – начальник банно-прачечного управления, завтра – начальник культурного учреждения.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ