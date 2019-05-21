Мирись, мирись, мирись… В школах Владивостока появились свои миротворцы

Разрешение школьных конфликтов доверили самим учащимся. Ученики выступают не только арбитрами в ссорах между школьниками, но и ищут пути к примирению сторон. Прошедший во Владивостоке конкурс школьных медиаторов (именно так именуют посредников) дал ребятам возможность продемонстрировать свои умения в деле миротворчества.

Кто в составе медиаторских групп? Как правило, самые активные старшеклассники. И даже перевоспитавшиеся хулиганы.

Служба школьной медиации начала работать с 2016 года. Так что все присутствующие на соревнованиях команды уже имеют солидный опыт разбора школьных конфликтов. То есть ребята не только овладели теорией грамотного примирения, но и смогли неоднократно применить ее в реальной жизни. Дело в том, что правильно разрулить конфликт – это не значит растащить за уши сцепившихся бузотеров. Медиаторство – это целый алгоритм действий, базирующийся на принципах психологии: разобрал конфликт, выяснил причину, выслушал аргументы обеих сторон и привлек стороны к поиску консенсуса. К тому же школьные медиаторы и не должны бросаться в свару. Даже не так. Они на это не имеют права! Для того чтобы конфликт был улажен, стороны (или одна из сторон) должны сами обратиться за помощью в школьную медиаторскую службу, и только после этого посредники могут приступать к работе.

Самые частые участники конфликтов, по словам медиаторов, это, конечно, 1-5-е классы. Почему дерутся младшеклассники, вроде понятно – они еще не научились искать компромиссы. А вот почему в пятых классах так много бузотеров? У школьных медиаторов на этот счет есть свои аргументы: ребятам сложно перестроиться на предметное обучение после четвертого класса, когда у них был один учитель. С пятого каждую дисциплину дает отдельный преподаватель, к ученикам возросли требования, и оттого дети стали более взвинченные…

Каковы причины школьных конфликтов? Совершенно различные. Девочки не поделили между собой танцевальный номер – каждая хотела выступать. Медиаторы предложили сделать номер сообща. Чем не выход?

Или вот еще причина для ссоры: кто-то у кого-то списал контрольную. Одному учитель поставил пять, другому – оценку на порядок ниже. Почему не обоим по пятерке? Обиженный ученик уверен: пятерку получил любимчик учителя. Своя правда и у педагога: он точно знает, кто из учеников на что способен и кто у кого скорее всего списал…

Попадают ребятам на разбор и по-настоящему серьезные ситуации. Пришла в школу новенькая девочка. Пришла из коррекционной школы. Новеньких в принципе не очень-то жалуют, а если ребенок еще и с особенностями… Как поясняют сами ребята, которым пришлось разбираться с конфликтом, тут главное – помочь сблизиться новенькой с классом, помочь ей сориентироваться в интересах одноклассников, а одноклассникам понять, каково это – быть особенной.

Схожие темы для разбора были представлены и на конкурсе: драка, конфликт на национальной почве, конфликт с участием ребенка с физическими недостатками. Дети выходили на сцену, разыгрывали конфликт и искали способы его разрешения.

– Ребята должны были в этом конкурсе продемонстрировать свои теоретические знания, умение применять их на практике при разрешении школьных споров, в спорах с незнакомыми людьми в непривычных ситуациях, – пояснила специалист отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Светлана Зенкович. – Оценивали их информативность, креативность, умение ориентироваться во времени, соблюдать цензуру при разрешении конфликтов…

– Особой креативности мы от них и не ожидали, – заметила соорганизатор конкурса президент Ассоциации медиаторов и посредников АТР Наталья Лыкова. – Школьники должны представлять, как именно они должны общаться с конфликтными сторонами, какие при этом задействовать методики. Мы даже не требуем от них, чтобы они непременно разрешили предложенный конфликт, потому что ситуации действительно сложные и не каждый взрослый педагог может с ними справиться. Наша цель – научить детей, чтобы они не боялись разговаривать с другими детьми, со взрослыми, чтобы они знали, как себя вести в различных ситуациях, и вели себя уверенно. Мы оценивали их умение логически мыслить, ориентироваться в ситуации, варианты, которые они предлагали.

Организаторы конкурса предупредили: соревнования будут продолжаться и впредь, но уже более сложные. Чтобы принять в них участие, ребятам придется пройти предварительно обучение, в том числе и у психологов.

– Мы стараемся научить детей, чтобы они сами могли разрешать конфликты, хотя бы мелкие, которые могут быть улажены между собой, без привлечения родителей. Это важно, поскольку дети менее конфликтны, чем взрослые. Чада уже давно помирятся, а родители все еще продолжают воевать между собой. Не говоря уже о том, что детям легче и проще решать самостоятельно спорные вопросы. Наша практика показывает: большинство конфликтов, происходящих в наших школах, продолжаются именно силами взрослых, – рассказывает Наталья Лыкова. – Сейчас мы формируем группы, состоящие из школьников, родителей, педагогов, которые сами будут разрешать конфликты мирным путем, без жалоб в прокуратуру или уполномоченному по правам ребенка.

Как пояснили в управлении образования, службы медиации созданы практически во всех школах, правда, активно действуют они пока лишь в 11. Во всяком случае, именно эти 11 учебных заведений не побоялись попробовать свои силы в конкурсе – гимназии № 1 и 2, лицей № 3, школы № 38, 40, 50, 74, 79, 80, 81 и образовательный центр № 28.

Справка «В»

Медиация – инновационный метод, направленный на разрешение споров, конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса (учащимися, педагогами и родителями).

Автор: Анжелина ШИЛАН