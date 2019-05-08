Не доводите цивилизацию до упадка Зачем театр имени Горького ставит древнегреческий детектив

Он всю жизнь пытался противиться року. Воле богов. Он сделал все, чтобы не совершить того, что было ему предначертано. И не сумел… В этом ли заключается трагедия царя Эдипа, приморские зрители узнают в конце мая, когда на сцене театра имени Горького состоится премьера спектакля «Царь Эдип».

Да-да, впервые в нынешнем веке и всего лишь второй раз за всю историю существования театрального искусства в Приморье зрителю покажут настоящую античную трагедию – Софокла. В том самом виде (насколько сегодня это возможно), в каком ее видели зрители Афин две с половиной тысячи лет назад. Маски, белые одежды, парики (ну разве что без котурн обойдется – особой деревянной обуви, которую носили древние греки), три героя на сцене и хор, одновременно комментирующий происходящее и выражающий точку зрения народа, – все будет. Как и текст Софокла. Без купюр и осовременивания. Ну разве что в русском переводе.

С уважением к великим временам и именам

История проекта «Царь Эдип» началась пять лет назад. Именно тогда художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий впервые рассказал об идее поставить античную пьесу в античном же стиле и представил прессе режиссера Ангелоса Сидератоса и исполнительницу главной роли Теодору Янницы. Все следующие пять лет шли поиски средств на постановку. Как с легкой иронией заметил Ефим Семенович на недавней пресс-конференции, денег не нашли, но постановка будет! Именно такая, как задумывалось.

– Я не могу и не хочу ставить Софокла иначе, – Ангелос Сидератос категоричен. – Поймите, то время, когда творили Софокл, Аристофан, Эсхил, Аристотель, когда в Афинах правил Перикл, было временем идеальной демократии и идеальной драматургии. Из уважения к этому великому времени и великим именам я не считаю возможным даже подумать о том, чтобы поставить некие модерновые вариации на тему «Царя Эдипа». Нет, это произведение, которое поднимает проблемы общемирового масштаба, достойно того, чтобы его ставили так, как это было изначально.

Трагедия Софокла – произведение для понимающего и требовательного зрителя. Ну а для тех, кому классические традиции либо в новинку, либо кажутся устаревшими, наш спектакль станет своего рода школой, образовательным проектом, которым мы напомним о том, что же в жизни самое главное, и постараемся научить уважать древние традиции театра.

Человек в ответе за все

Сюжет «Царя Эдипа» одновременно прост и сложен. Это своего рода древнегреческий детектив. В городе Фивы, где правит Эдип (он стал царем после того, как избавил город от Сфинкса, разгадав его загадку), началась чума. Боги открывают свою волю: чума не прекратится до тех пор, пока не будет наказан убийца предыдущего царя Фив – Лая. Эдип, желая спасти город, сам инициирует расследование с целью найти убийцу. Он еще не знает, что это расследование принесет ему чудовищную истину… – «Царь Эдип» – это пьеса о крахе жизни, о человеке, который пытался избежать воли богов (было предсказано, что Эдип убьет своего отца и женится на своей матери), но в итоге оказался игрушкой в их руках, – объясняет Ангелос Сидератос. – Основная идея пьесы: человек никогда не сможет избежать предначертанного. Но речь не только об этом. Софокл творил во времена идеальной демократии, когда люди жили с мыслью о том, что не общество виновато в том, что происходит вокруг а каждый человек своими поступками творит это самое «вокруг», и каждый человек должен нести ответственность перед обществом за свои поступки. Сегодня люди стараются жить по принципу «хватай и беги, завтра не будет, есть только сегодня» и отказываются признавать то, что они отвечают за разврат и всеобщее духовное измельчание, за упадок цивилизации, что именно каждый из нас своими поступками вносит свою лепту в формирование настоящего и будущего. А «Царь Эдип» напомнит им о главном. Ведь боги наказывают Эдипа не за факт рождения и попытку избежать своей судьбы, а за то, что он, став царем Фив, упивается властью, обожает себя, тешит свое эго…

Настоящее испытание

По словам актера Сергея Коврижиных, который играет Эдипа, войти в роль было непросто. Понять, как чувствует себя человек, всю жизнь старавшийся не сделать того, на что он обречен, и даже не знающий, что он уже сделал, очень сложно. Эдип считает себя везунчиком и счастливцем и тут же рушится в такие бездны, какие и представить невозможно.

– Я пока еще только пытаюсь войти в этот непростой образ и осознать всю силу случившейся с Эдипом трагедии, – говорит Сергей. – Поверьте, на это уходит немало душевных сил…

Также в постановке заняты Теодора Янницы и Марина Волкова (они будут играть Иокасту, мать и жену Эдипа, покончившую с собой, когда открылась правда), Владислав Яскин – Креонт, Николай Тимошенко – Тиресий, Сергей Симоненко – пастух, Евгений Горенко – пастух, и многие другие актеры театра имени Горького, ставшие хором – важнейшим элементом древнегреческой трагедии, гласом народа. Всего на сцене будет 40 человек практически одновременно. И для артистов, и для режиссера, а уж тем более для хореографа Надежды Дроздовой это крайне серьезная задача.

– Скажу сразу, что никаких танцев в стиле сиртаки в спектакле не будет, – отмечает Надежда Дроздова. – Музыку для спектакля написал греческий композитор Никос Ксантулис, а я пока еще только ищу те решения, которые позволят сделать постановку хореографически яркой и в то же время соответствующей античным канонам.

Теодора Янницы, которая является также руководителем Греческого культурного центра в Москве, подчеркивает: играть Иокасту – задача не из простых. Боль, которая выпала на долю этой женщины, не может не передаваться актрисе, и нужны огромные духовные силы, чтобы справиться с таким испытанием.

– Я родилась в Афинах, но имею русские корни: моя прабабушка была русской, а отец – грек, жил в Крыму, – делится Теодора. – Я окончила РАТИ, играла Антигону в спектакле в Театре Луны, а теперь счастлива поработать во Владивостоке с такой прекрасной труппой. Мне кажется, что приморскому зрителю будет легко понять и полюбить «Царя Эдипа», ведь между греками и русскими так много общего, мы – христиане, и наша вера строится в том числе на тех постулатах, что когда-то были сформулированы великими греческими философами.

Впервые в этой лодке

– Вы только вдумайтесь: за две с половиной тысячи лет именно эта пьеса породила как минимум два великих философских течения – я говорю о Фрейде и Ницше, она вдохновляла Гете, Брехта, Пазолини, Стравинского, Вольтера, Энгельса, Станиславского, Шостаковича! – восклицает Ангелос Сидератос. – Это уже не просто пьеса, это культурный пласт, это сокровище. И мы не можем показать зрителю нечто, что не соответствовало бы уровню произведения. Да, это непросто, но трудные задачи интереснее выполнять.

– Буду честен, я каждый день думаю, оценит ли зритель этот спектакль, пойдет ли он в тетар, поймет ли, – признается Ефим Звеняцкий. – И каждый день надеюсь: и оценит, и поймет, и полюбит эту постановку. Во всяком случае, мы приложим к этому все усилия. Я твердо убежден, что спектакли с таким высоким смыслом, с таким образовательным и воспитательным посылом нам сегодня просто необходимы. Мы впервые садимся в такую лодку, но отходим от берега с уверенностью в том, что плавание будет прекрасным.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ