Зоркий глаз и чуткое ухо во имя Родины Морской разведчик ТОФ об особенностях самой «любознательной» военной службы

В феврале 1965 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин посетил Владивосток. Прибыл он в наш город прямиком из Вьетнама, где в это время разворачивалась война с американскими империалистами. В главной базе ТОФ главе советского правительства предстояло решить ряд военных вопросов.

Незадолго до этого во время прогулки высокого гостя по Ханою советские военспецы предупредили его о предстоящей бомбежке. Американские бомбардировщики Б-52 прилетели на цель с точностью до минуты. «Откуда такая точность?» – удивился тогда Косыгин. Секрет ему раскрыли уже во Владивостоке.

Приравнять к подводникам!

В столице Приморья предсовмина встретился с морскими разведчиками ТОФ. Он заслушал доклад командира дивизиона радиоразведки и побеседовал с командиром корабля, накануне вернувшегося из Тонкинского залива, где как раз и закипала вьетнамская война.

Выслушав доклад о боевой службе экипажа, Алексей Николаевич поднялся на борт корабля, стоявшего у причальной стенки в бухте Золотой Рог. Хотя «корабль» – громко сказано. Это было убогое суденышко, переделанное из рыболовецкого траулера класса СРТМ. По проекту экипаж такого траулера составлял не более 15 человек, а военморов в эту посудину набивали в десять раз больше. По признанию разведчиков, они брали на борт десять тонн воды, литр в сутки на человека… Косыгин получил неизгладимые впечатления.

В итоге СССР приступил к строительству серии кораблей среднего класса и проектированию больших автономных морских разведчиков. Уже через два года флот стал пополняться новыми кораблями, в которых появились полноценные каюты для личного состава, холодильные камеры для хранения большого запаса продуктов, опреснители забортной воды и даже бани. Чуть позже постановлением правительства, подписанным Алексеем Косыгиным 10 марта 1965 года, экипажи кораблей радиоразведки ВМФ перевели на рацион питания моряков-подводников.

Офицером, который благодаря встрече со вторым человеком в СССР изменил быт морских разведчиков в дальних походах, был Эдуард Бурмистров, ныне капитан 1-го ранга в отставке. В беседе с корреспондентом «В» он рассказал о некоторых особенностях этой боевой службы.

С Рождеством, вероятный противник!

– Служба в разведке почетна и трудна, и берут сюда не всех желающих. Строжайший отбор среди офицеров, старшинского и рядового состава, – не без гордости говорит Эдуард Иванович. – Как отдельный род войск морская разведка зародились лишь в конце 50-х. Мне повезло: я стоял у ее истоков. Наш дивизион тогда базировался в самом центре Владивостока, недалеко от памятника адмиралу Невельскому. И никому в голову не могла прийти мысль, что это глаза и уши Тихоокеанского флота. Мы уходили в походы на срок до 90-100 суток. И хотя по штатному расписанию у нас числилось 50-60 человек, в автономное плавание отправлялось по 150-160 военнослужащих.

– А приходилось ходить вдоль Северной Америки?

– И не раз. Американцы уже знали нас, как своих родных. Это мы гоняем их подальше от наших баз, а янки к нашим разведчикам относились вполне снисходительно. К примеру, к их базам в Гонолулу или Сан-Диего я приближался на три мили, снимая с них все показания. Или другой пример. В местах своих якорных стоянок у берегов Вьетнама или Бангладеш американцы позволяли мне подходить на расстояние нескольких кабельтовых, лишь бы я вел себя смирно.

– Так и общение с вероятным противником было?

– Почему же нет? Мы, военные моряки, друг друга понимаем, чувствуем. Мы ведь не политики, которые постоянно грозятся войной.

– Самый яркий эпизод помните?

– Да уж… Довелось нам дежурить в Южно-Китайском море. Прямо под боком у одного из авианосцев 7-го флота США. Было раннее утро 25 декабря, католическое Рождество. Я только сменился с ночной вахты, пришел в каюту отдохнуть. Еще не успел на шконку присесть, как услышал гул вертолетных винтов. Бегу обратно на мостик. Вижу, вражеская «вертушка» над нами зависла. И мешок на нас сбрасывают. А у меня с собой ключи от оружейной комнаты. Даю команду: «Экипаж в ружье!» Сам беру штатный пистолет и бегу на палубу. Мешок уже там. А в нем… рождественские подарки. Шоколадки, сигареты, зажигалки, какая-то бытовая мелочовка. Вот такое отношение было к потенциальному врагу. Соответственно, и мы им пакостей не делали. Разведка – и ничего более.

Бороздили океаны, штурмовали льды

– Вы сказали, у вас был перебор по личному составу…

– Это правда. В море уходило два-три экипажа. Слухачи дежурили шесть часов через шесть. Вот мы, моряки, заступали на вахту четыре через восемь. А тем доставалось, да. Зато мы знали о каждом шаге вероятного противника. И не просто так, а в периоды их учений или военных действий. Как это было в зоне Персидского пролива в ходе ирано-иракской войны.

– Но вы же не сразу стали командиром морского разведчика?

– Разумеется. После окончания училища распределился на гидрограф – как чувствовал, что это будущее разведки. Там выслуги лет нет, потолок карьеры – капитан 3-го ранга. Но ничего, я не тужил. В итоге дослужился до командира разведывательного корабля «Приморье».

А начинал командиром БЧ-1 на кабельном морском судне «Баклан». Это было легендарное судно, переделанное из обычного «рыбака», уже сильно изношенное. Вряд ли вы знаете, что группа однотипных судов «Арат», «Гагара», «Баклан» и «Пластун» в начале 1930-х заложили основу ТОФ, все они прошли боевую закалку в годы Второй мировой войны. Изначально это были тральщики, но параллельно они выполняли и другие обязанности.

В 1957 году «Баклан» стал кабелеукладчиком, обеспечивал кабельную связь с Камчатской флотилией. Мне, кстати, на нем довелось дважды преодолевать Северный морской путь от самой Балтики. Сопровождали атомные подводные лодки. Ходили вслед за ледоколами, даже пришлось зимовать на Севере. До сих пор вспоминаю, как льды штурмовал. Так что у меня к этому кораблю особое отношение.

Но были и другие корабли, другие походы. Помню, как однажды в Индийском океане у нас на корабле «Измеритель» кончилась пресная вода. Несколько дней бедствовали, дождевую воду собирали для чая и компота. Мой корабль свели с танкером Одесского морского пароходства для пополнения запасов. Там капитаном был опытный моряк. Он поднялся к нам на борт и чуть не расплакался: «Ребята, как вы тут живете?! Как вы не боитесь так далеко в океан заплывать?»

Но хочу отметить, что мы с честью несли наш флаг. Командование ТОФ всегда имело исчерпывающую информацию о действиях вероятного противника.

И тогда любой из нас не против…

– Интересно, какими качествами должен обладать командир корабля-разведчика?

– Я командовал самым новым и передовым на тот момент кораблем «Приморье». Ответственность просто громадная. Помимо знания навигации и своего корабля, помимо владения навыками разведчика нужно быть выносливым, дисциплинированным и самостоятельным.

В дальних морских походах ждать помощи не стоит. Что случись – вся ответственность на тебе. Командирская ошибка может привести к дипломатическому скандалу. Ведь чаще всего мы находились в международных водах или вблизи побережья того самого потенциального недруга. Но и поставленную задачу нужно выполнить. Это требуется от всего офицерского состава.

Были случаи, когда корабли разведки обстреливали из пушек. Иногда с авианосцев взлетали самолеты и сбрасывали рядом с нами взрывпакеты, изображая падение авиабомб. Особенно часто такое бывало у берегов Вьетнама. Мы знали, что это возвращаются на свою базу на Гуаме бомбардировщики Б-52. И если нам под киль что-то бросают, значит, у них есть потери.

Но повторюсь: к нам американские моряки относились уважительно. Думаю, они знали, в каких условиях нам приходилось нести службу в океане. В отличие от нас у них постоянно была возможность заходов в порты – на дозаправку, частичную смену экипажа.

– У вас что, и связи с близкими не было?

– Где-то в середине 1970-х появилось разрешение, позволяющее офицеру в длительном плавании дать родным по служебной связи одно сообщение в месяц. Но наше начальство этого не одобряло. Я однажды в служебном сообщении дописал, что прошу разрешения поздравить с днем рождения супругу. Так позже жена рассказала, что ее поздравил лично начальник разведки ТОФ!

– Ценило вас государство?

– В целом ценило. Люди рвались служить в военной разведке. Как там в песне поется: «И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте». Орденами и медалями не обходили. Лично меня Родина не забыла. Но для этого надо было послужить: поплавать несколько месяцев подряд, последить за кораблями вероятного противника, пошпионить во имя Родины…

Справка «В»

Эдуард Бурмистров родился в Чите в 1936 году. Окончил ТОВВМУ имени адмирала Макарова. Военно-морскому флоту посвятил 38 лет жизни, из которых половину отдал морской разведке. Совершил 20 дальних походов в Тихом и Индийском океанах. Награжден орденом Красной Звезды, другими орденами и медалями. Службу закончил в 1991-м капитаном-наставником по военно-морской подготовке АО «Дальрыба».

Жена Эдуарда Ивановича Алла Ивановна создала морскому разведчику крепкий тыл, родила ему двух прекрасных дочерей. Сейчас супруги Бурмистровы живут во Владивостоке, воспитывают внуков и правнуков.

Автор: Николай КУТЕНКИХ