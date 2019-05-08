Дивизия неизвестных солдат не будет забыта Историю боевого соединения приморцев, отдавших свои жизни за Родину, восстанавливают и берегут школьники Владивостока

Воспитанники специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, что находится в пригороде приморской столицы, вместе со своими педагогами и родными создали музей военной славы и советской эпохи. «Патриотизм» здесь понятие каждодневное.

Учебное заведение в Садгороде одно из старейших в крае, ему уже 93 года. Здесь учатся и воспитываются дети с трудностями слуха и речи.

Основатель и бессменный руководитель музея, учитель технологии и краевед Юрий Тухарт показал корреспонденту «В» экспозицию, собранную его стараниями и руками ребят.

Приказ – на запад

Началом экспозиции стало восстановление трагической судьбы и всего боевого пути 208-й стрелковой Кенигсбергской Краснознаменной дивизии Красной армии.

– Все дело в том, что личный состав в это соединение призывался со всех военкоматов городов и районов Приморья в октябре – ноябре 1941 года, – объясняет Юрий Робертович. – Местом дислокации и обучения молодых красноармейцев определили поселок Славянка и ближайшие села. Несколько тысяч приморских солдат и офицеров составили основу 435-го, 578-го, 760-го стрелковых и 662-го артиллерийского полков, а также истребительно-противотанкового дивизиона, саперного и медико-санитарного батальонов, зенитной, автотранспортной и разведывательной рот.

На фронт их отправили в переломный момент 1942 года. Эшелоны формировались в пригороде Владивостока, в том числе и на железнодорожной станции Садгород. В начале июля всю дивизию под командованием полковника Константина Воскобойникова погрузили в пять составов и отправили на запад. Пунктом прибытия были назначены станции Котельниково и Чилеково на сталинградском направлении. Кстати, через несколько месяцев в этом районе завершилось окружение 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. Но вначале немцев и их союзников нужно было остановить на Волге.

Как известно, летом 1942-го вермахт начал масштабное наступление к нижней излучине Волги и на Северный Кавказ. Захватив Харьков и Ростов-на-Дону, они разорвали советский фронт. Погибло или было взято в плен несколько десятков тысяч красноармейцев Южного, Юго-Западного и Брянского фронтов. Перед наступающими ордами фашистов практически не осталось советских войск. Именно поэтому девять новоиспеченных дивизий из Сибири и с Дальнего Востока были экстренно переброшены в излучину между Доном и Волгой.

Пали смертью храбрых под Сталинградом

– 208-я дивизия должна была разгрузиться, выдвинуться на запад от Котельниково и окопаться, – продолжает рассказ учитель. – На момент 1 августа эта станция и соседние с ней села считались советским тылом. Однако ситуация начала развиваться по худшему сценарию.

Ранним утром первый из пяти эшелонов только-только остановился возле вокзала. Прозвучал приказ о выгрузке личного состава, оружия и техники. Именно в этот момент в город с двух сторон ворвались немецкие танки T-III и T-IV в сопровождении мотоциклистов-разведчиков из состава первой танковой армии генерала Эвальда фон Клейста.

Авиаразведка уже донесла немцам о русских эшелонах в самом городе и на ближайших подступах. Как отмечали в дальнейшем военные историки, у фашистов было велико желание атаковать ничего не подозревавших советских солдат. Однако немецкое командование было в раздумье. В их танках заканчивалось горючее, а прибытия бензовозов было необходимо ждать несколько часов. И тогда командир танковой дивизии приказал опустошить баки нескольких машин и передать топливо передовому отряду.

Новобранцы из Приморья оказались в роковой ситуации. Они-то считали, что находятся еще в прифронтовом тылу, поэтому не успели выставить охранение и выдвинуть свою разведку. Фашистские танки ворвались на станцию и стали в упор расстреливать из пушек и пулеметов вагоны с нашими бойцами. Те начали отстреливаться из имевшегося оружия. Но сами понимаете, что значит из винтовок стрелять по танковой броне. А противотанковые пушки пришлось наводить на противника прямо с платформ. В общем, сдаваться без боя дальневосточники не собирались, они до последнего сражались за Родину. И погибали...

В этот момент на станцию заходили два следующих эшелона. Ехавшим в них красноармейцам также пришлось сразу вступать в бой. То же самое случилось и с четвертым составом, который остановился перед станцией. Однако в этих эшелонах выживших было больше.

Лишь пятый состав остался на подступах к населенному пункту. Но и ему досталось. Немцы, понимая, что не могут достать его танками, атаковали эшелон с воздуха. Было минимум две бомбежки, одну вели бомбардировщики, вторую – штурмовики.

Дивизия, уже понеся огромные потери, стала рассредоточиваться в самом городе и по обе стороны от него. Бой длился сутки. Немцы меняли свои передовые порядки, а наши бойцы без еды, сна и отдыха стояли на пути захватчиков.

Судьба 208-ю дивизию не пощадила, но факт остается фактом: дальневосточники целые сутки сдерживали продвижение немцев к Сталинграду.

В ночь с 3 на 4 августа остатки дивизии попали в окружение. Стало ясно, что соединение тает на глазах. Тогда было принято решение прекратить оборону и с боем пробиваться на восток, к своим.

Прорыв удался. Из окружения выбралось около одной тысячи человек, которые влились в состав 64-й армии. Они воевали еще несколько недель, прикрывая Сталинград, пока практически все не полегли на подступах к Волге. Кто не смог вырваться из окружения, в плен не сдался. Несколько десятков человек во главе с комдивом ушли в ближайшие леса и создали партизанский отряд под тем же 208-м номером.

За погибших отомстили

– Когда остатки приморской дивизии пали смертью храбрых, соединение расформировали. Но ненадолго, – ведет свой рассказ Юрий Тухарт. – Как дань памяти погибшим героям-дальневосточникам менее чем через год приказом Ставки Верховного главнокомандования была сформирована новая 208-я стрелковая дивизия из 35-й и 49-й отдельных стрелковых бригад. Ее включили в состав Западного фронта.

Соединение геройски воевало на Смоленщине, освобождало Белоруссию и северную Польшу, громило врага в Восточной Пруссии. В боях за Смоленскую область потери были столь велики, что дивизию вновь отправляли в тыл на новое, уже третье формирование.

Героические действия 208-й дивизии были оценены по заслугам. Ей вручили орден Красного Знамени и присвоили почетное наименование Кенигсбергская за взятие неприступной немецкой крепости. Но и это еще не все. Старший сержант Михаил Березкин, младший лейтенант Александр Беспалов и сержант Артем Коровин удостоились звания Героя Советского Союза, а старшина Абдулла Бильданов стал полным кавалером ордена Славы. Медалями и орденами были также отмечены многие другие бойцы и офицеры соединения.

Победу 208-я стрелковая Кенигсбергская Краснознаменная дивизия встречала под командованием полковника Родиона Цветкова.

Память хранят внуки Победы

Воспитанники интерната не только по крупицам собрали историю народного подвига, но и построили своими руками панораму боя на станции Котельниково 1 августа 1942 года. За основу взяли игрушечную железную дорогу с вагонами и платформами. С двух сторон «в бою» участвуют пластмассовые солдатики в советской и немецкой форме, игрушечные танки и пушки, даже пластиковый самолетик завис над местом сражения. Все фрагменты боя снабжены короткими сообщениями о происходящем.

Благодаря такой работе ребята не только приобщаются к истории, но и учатся мыслить логически, правильно строить фразы, изучают основы компьютерной грамотности.

По словам учителя, музей пользуется у школьников особой любовью. После уроков они приходят сюда и что-то мастерят, восстанавливают. Такое старание всячески поддерживают педагоги во главе с директором школы-интерната Ларисой Новиковой. Кроме того, сами ребята, несмотря на нарушения слуха или проблемы с речью, проводят здесь экскурсии для новеньких учеников и посторонних посетителей.

Военная тематика музея не исчерпывается только «дивизией неизвестных солдат», как называют 208-ю в школе. В экспозиции представлены настоящие, времен Великой Отечественной каски, форма, погоны, фляжки для воды, входившие в снаряжение красноармейцев, шлемы танкистов, пилотки.

Отдельный стенд с фотографиями и некоторыми предметами солдатской амуниции посвящен событиям марта 1969 года на острове Даманском.

Кстати, сам Юрий Робертович, будучи старшеклассником, окончил курсы кинооператоров ДОСААФ и ездил из Владивостока на берег Уссури после тех боев. 28 мая останки всех погибших пограничников и мотострелков, разбросанные по разным погостам, перезахоронили на одном кладбище. Это событие нужно было запечатлеть, поэтому Юрий Тухарт и оказался там. Сейчас на стенде школьного музея собраны воедино его собственные снимки, фотоаппараты, кинокамеры. Привезенные им из той командировки рожки-магазины к автоматам Калашникова также являются подлинными свидетелями истории 50-летней давности.

История из бабушкиных чуланов

Коллекция школьного музея все время пополняется. Новые экспонаты привозят со всего края сами дети. Они находят на чердаках и в чуланах своих бабушек и дедушек старинные вещи. Чаще всего такие реликвии можно отыскать в приморской глубинке, в селах, которые основали по всему Приморью первые переселенцы из западных регионов страны. Теперь это наследство изучают их внуки и правнуки.

Еще здесь можно увидеть первые отечественные телевизоры, радиоприемники, транзисторы, магнитофоны. Что удивительно, многое и сейчас находится в рабочем состоянии. Даже керосиновая лампа заправлена и при необходимости может быть использована по назначению. А в самоваре хоть сейчас можно кипятить воду.

Есть в музее и многоканальный телефон для правительственной связи, молодому поколению такие известны только по историческим фильмам о середине прошлого века. Особый интерес у ребят вызывают настоящий полевой телефон 1943 года выпуска и фонарик для советских разведчиков. Даже телеграфный аппарат тут имеется.

На патефоне до сих пор слушают старинную музыку, благо пластинок с любимыми песнями старшего поколения предостаточно. Правда, иголки используются современные – Юрий Робертович сам затачивает их под микроскопом на миниатюрном станке.

А еще здесь есть суперраритет – пластинка с речью Иосифа Сталина 9 февраля 1946 года. Всего через 11 месяцев после Великой Победы «отец всех народов» заявил о предстоящей отмене карточной системы в СССР. Европейская часть страны еще лежала в руинах, а правительство строило планы обеспечения народа собственным хлебом, картофелем и овощами, молоком, яйцами, мясом, рыбой. При этом продолжались работы по восстановлению промышленности и транспорта, возведению атомных электростанций, освоению Арктики и Дальнего Востока.

В музее бережно хранят старые фотографии. Например, снимок, запечатлевший, как жители Владивостока на улице Ленинской слушают выступление наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Также здесь собраны вырезки из старых газет, популярные в то время рисованные картинки вождей на Мавзолее Ленина, отчеты партийных и советских органов о работе. Стоит ли удивляться, что воспитанники интерната знают о пионерских традициях советской эпохи и имена пионеров – Героев Советского Союза? И здесь до сих пор пользуется популярностью военно-спортивная игра «Зарница».

Равнение на героев

В школе дорожат и добрыми отношениями с героями прошлых поколений. К примеру, гордятся знакомством с прославленной женщиной-капитаном дальнего плавания Анной Щетининой, которая бывала здесь в гостях и рассказывала школьникам о своей необычной судьбе и военных «огненных рейсах», о том, как доставлялись через океан грузы ленд-лиза. Поэтому фотография Анны Ивановны находится в музее на видном месте.

Рядом – фото самого пожилого из живущих ныне в Приморье фронтовиков Ефима Гольдберга. Прославленный танкист, орденоносец, расписавшийся весной 1945 года на Рейхстаге в поверженном Берлине, Ефим Моисеевич после войны тоже стал моряком. В силу своего возраста 105-летний ветеран сейчас не может прийти к детям, как раньше, однако воспитанники школы помнят его стихи о той страшной войне и рассказы о встречах на фронте с советским маршалом Победы Георгием Жуковым.

Хранят в музее еще одну необычную историю. О том, как один из воспитанников школы мечтал принять участие в боевых действиях. Как и другие его сверстники той поры, отчаянный мальчишка сбежал на фронт. И добрался до прифронтовой полосы! Однако был возвращен домой. Удивительна и история его обнаружения. Юный «доброволец», будучи уже недалеко от передовой, оказался под вражеским артобстрелом. Получил контузию, его отбросило в воронку и засыпало землей. Люди случайно его заметили, откопали, оказали первую медицинскую помощь и отправили в тыл.

Зато удалось повоевать одному из первых директоров школы-интерната Антону Воронину. И в память о нем в музее также планируют создать экспозицию. Но это будет уже другая история, заверил нас на прощание замечательный школьный учитель Юрий Тухарт...

Автор: Николай КУТЕНКИХ