На то он и снайпер, чтобы живу быть Евгению Абиночке повезло, он вернулся с войны. Один из 119 выживших. Один из 2560 ушедших в тот призыв

Участник Великой Отечественной войны Евгений Лукич Абиночка всю жизнь прожил в родном Владивостоке. За исключением семи лет, отданных службе в рядах Красной армии и проведенных на фронте. В свои 93 с половиной года ветеран помнит почти все имена и звания людей, с которыми свела его военная судьба, а также цифры и географические названия, связанные со службой во время войны. Такая вот мощная память.

Война забрала всех

Евгений Абиночка, выпускник железнодорожного училища № 1, получил повестку в декабре 1942 года, когда на войну призывали мужчин, родившихся в 1922-м, 1923-м, 1924-м и 1925 годах. Потери на западных фронтах были столь велики, что начали забирать даже 17-летних. Евгений родился в ноябре 1925-го, поэтому его фамилия оказалась в списке призывников. На тот момент он работал в учебных мастерских училища. Здесь выпускали хвостовые стабилизаторы для 82-миллиметровых мин. Предприятие считалось оборонным, но бронь молодым железнодорожникам не давали.

– Парней со всего края собрали в центре Владивостока, там, где сейчас находится магазин «Изумруд». Нас построили в колонны и повели на станцию Первая Речка, где ждал эшелон, составленный из товарных вагонов, – вспоминает Евгений Лукич. – Вагоны не были приспособлены для перевозки людей, даже нар не было. Трое суток ехали до Благовещенска. На календаре декабрь, холод жуткий. В вагоне стояла печка-буржуйка, но она не спасала от холода. Мы останавливались в степи и рвали сухую траву, чтобы подстелить под бок и на растопку. Дров не было. Все заборы вдоль дороги были уничтожены солдатами из эшелонов, которые прошли на фронт перед нами или возвращались в тыл с ранеными. Сухой паек не выдавали, питались тем, что взяли с собой. Воды тоже не было. Когда состав останавливался, собирали в котелки снег и растапливали его на буржуйке.

Вместе с Абиночкой в воинский эшелон погрузили 2560 человек. Это 16 рот, в каждой по 160 бойцов. После этого призыва во Владивостоке практически не осталось молодых ребят. Всех забрала война. В цехах заводов и предприятий, выпускавших военную продукцию, к станкам встали девушки и женщины.

Хитрая наука убивать. И выживать

Будущих воинов высадили в полной темноте на станции Моховая Падь в Амурской области, в 12 км от Благовещенска. Перед прибытием ребят предупредили, чтобы не шумели и даже не кашляли: зимой слышимость отличная, особенно ночью и когда нет ветра, а тут до границы с Китаем 4 км.

Здесь же, на станции, из приморских призывников была сформирована 22-я окружная школа стрелков снайперской подготовки. На первых отборочных стрельбах курсант Абиночка из обыкновенной трехлинейки без оптического прицела попал в десятку, девятку и восьмерку с расстояния 25 метров – 27 очков из 30 возможных. Это был отличный результат. Кто бы мог подумать, что до призыва парень оружия даже в руках не держал.

– Нам повезло: начальником нашей школы был Герой Советского Союза гвардии подполковник Михаил Диасамидзе – прославленный командир, сталинградец, воевал в армии Чуйкова. Он был очень строгим, но справедливым. Диасамидзе говорил, что будет учить нас воевать по-сталинградски. Это значит выкладывать все силы, чтобы победить врага, – рассказывает ветеран. – Стрелять мы научились хорошо. На то он и снайпер, чтоб хорошо стрелять. Мы же каждый день тренировались. А еще мы научились очень хорошо маскироваться. Часами сидели, затаившись в ожидании противника. И всегда занимали места так, чтобы рядом не было ни деревьев, ни кустарников, ни телеграфных столбов. Чтобы постороннему глазу не за что было зацепиться и определить, откуда стрелял снайпер.

Курсант Абиночка оказался толковым учеником. За время учебы он подал два рационализаторских предложения, которые помогли бы снайперу уничтожить врага и выжить самому. Рацпредложения включили в учебный процесс. К примеру, чтобы во время снайперской дуэли узнать, где скрывается противник, снайперу необходимо вызвать огонь на себя. Но как это сделать в чистом поле, чтобы не раскрыть место своей дислокации? Евгений предложил ловить вражеских снайперов на приманку. Он привязывал к ноге или руке один конец веревки, другой – к колышку, вбитому в землю за 20-30 метров от себя, в густой траве. От подергивания веревки колышек дергался и шевелил траву – вроде как там прятался человек. Дезинформированный немецкий снайпер стрелял в ложную цель, тем самым раскрывая себя, и получал пулю в ответ.

– Вот такая хитрая наука убивать. Чтобы выжить, нужно иметь мозги. А они у меня были. Я в железнодорожном училище окончил девять классов, учил алгебру, геометрию, тригонометрию. Эти науки пригодились, когда надо было рассчитать полет пули, учитывая расстояние до противника с поправкой на ветер. Не зря говорят: знание – сила. Я бы еще добавил: знания – это жизнь, – улыбается фронтовик.

Танк-спаситель

Но применить свои знания снайперу Абиночке не довелось. После пяти месяцев учебы, по окончании которой курсантам присваивали звание младшего сержанта, в конце мая 1943 года, 1-й, 3-й и 4-й батальоны были направлены на запад, а 2-й батальон, в котором служил Евгений, оставили. Его готовили для будущего Дальневосточного фронта.

Младший сержант Абиночка был направлен служить в 38-ю отдельную стрелковую бригаду. Она просуществовала не более полугода, затем ее укрупнили и переформировали в 361-ю стрелковую дивизию под командованием подполковника Оганезова. В дивизии было три полка, 445-й стоял на берегу Амура, в поселке Нижнеленинске. Полк, где надлежало служить Евгению, дислоцировался в селе Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области.

По прибытии к месту службы снайпера Абиночку определили в пулеметную роту командиром расчета. Во время учебы он овладел навыками стрельбы из всех видов стрелкового оружия, включая 55-миллиметровые ротные минометы, поэтому переквалификацию принял как должное.

Война для младшего сержанта Абиночки началась в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. На срочном построении полка все узнали, что Советский Союз объявил войну империалистической Японии. Ранним утром 9 августа первым переправился через Амур 445-й полк. К 10.00 на противоположный берег прибыли остальные полки 361-й стрелковой дивизии.

– Первый бой, в котором участвовал наш полк, был за китайский город Фуцзинь. Это был едва ли не самый мощный укрепленный район. Японцы буквально вгрызлись в землю, встречая наших солдат шквальным огнем. Двое суток за город дрался 445-й полк, потери были огромные. Мы вовремя пришли ему на помощь, – вспоминает Евгений Лукич. – Здесь наши части впервые столкнулись с таким японским военным чудом, как артиллерийский десятиамбразурный дот. Как я позже узнал, японцы во Вторую мировую нигде более не строили такие фортификационные сооружения.

Десятиамбразурный дот Фуцзиньского укрепрайона располагался на возвышенном побережье реки Сунгари. Между ним и рекой распласталась единственная дорога на Фуцзинь, по которой шли советские войска. Точнее, пытались пройти, но 152-мм орудия дота не позволяли даже поднять голову от земли. Они стреляли без передышки, порой казалось, что снаряды у японцев никогда не закончатся. Будто в доте находился арсенал. Кроме того, под его прицелом был фарватер реки. Снаряды японских пушек топили десантные катера, не позволяя им приблизиться к берегу. И обойти дот не было возможности – со всех сторон его окружали непроходимые болота. Ситуация для наших частей, на первый взгляд, была безвыходной.

И вдруг неведомо откуда в тылу неприступного дота появился танк Т-34. Легендарной боевой машиной командовал лейтенант Романов. Евгений Абиночка и его сослуживцы навсегда запомнили фамилию спасителя своего полка. Меткими выстрелами танк высадил бронированную дверь дота и повредил несколько его стволов.

– Перед этим командир второго отделения 132-го моторизованного штурмового инженерно-саперного батальона старший сержант Иван Якубин подобрался к доту с взрывчаткой и тоже хотел подорвать дверь. Но японцы услышали, как за дверью кто-то возится, выскочили и затащили Якубина внутрь. Они его сначала пытали, а потом порезали на куски. Это случилось 13 августа. Позже старшему сержанту Якубину присвоили звание Героя Советского Союза. Он похоронен в Фуцзине, – рассказывая об этом, мой собеседник тяжело вздыхает. – Двое суток дот не позволял нашим частям продвинуться ни на метр. И авиация была бессильна: погода стояла нелетная. А дот стреляет и стреляет, как заведенный. Оказалось, что снаряды к нему подавались под землей по транспортерной ленте со склада с боеприпасами. И танку лейтенанта Романова удалось перебить эту транспортерную ленту. Японцы остались без снарядов.

Бог един для всех

Война с японцами была быстротечной и кровопролитной. Боевые действия на континенте закончились 12 августа, на островных территориях – 5 сентября. Потери Красной армии составили свыше 30 тысяч человек.

К тому времени уже старший сержант Евгений Абиночка встретил победу в Харбине. В этом городе жило много русских: бывших царских офицеров, дворян, интеллигенции, бежавших из России после октябрьского переворота 1917 года. Они встретили части Красной армии настороженно и не шли на контакт с освободителями, по привычке не ожидая от большевиков ничего хорошего.

Недоверие сломала случайная встреча в центре города сержанта Абиночки и его товарищей с православным священником. Огромного роста, в черной рясе с большим золотым крестом на груди святой отец шел по другой стороне улицы, и, казалось, он никого не замечает. Когда красноармейцы с ним поравнялись, ротный старшина Мануйлов поприветствовал батюшку как старшего офицера: вытянулся во фрунт, щелкнул каблуками и вскинул правую руку к виску.

Священник тут же подошел к бойцам, молча снял с себя крест и осенил им старшину. Затем так же, без слов, пожал Мануйлову руку, вернул крест на грудь, развернулся и пошел своей дорогой.

За этим необычным действом с интересом наблюдали многочисленные прохожие. После бегства японцев город зажил мирной жизнью, открылись магазины и лавочки, заработали варьете, театры и синематограф, русские и китайцы без страха гуляли по Харбину. «Вот это да! А нас убеждали, что все красные безбожники, разрушают церкви, жгут иконы, а кто верует в бога, тех расстреливают. А вы такие же, как и мы!» – восхитилась одна пожилая дама, когда батюшка удалился.

Весть о благословлении красноармейца священником быстро распространилась среди русскоязычного населения города. После этого случая горожане уже не шарахались от советских солдат. Наоборот, многие подходили к офицерам, спрашивали, не нужна ли какая помощь.

Низкий вам поклон!

Из 2560 парней и мужчин, уходивших на войну вместе с Евгением Абиночкой, в Приморье вернулось 119 человек. Было время, они собирались 9 Мая в парке около Дома офицеров флота. Но вот уже седьмой год Евгений Лукич встречает День Победы дома. Здоровье не позволяет совершать длительные прогулки. Долгих лет жизни ему и всем защитникам Отечества, спасшим нашу Родину от коричневой чумы!

Автор: Сергей КОЖИН