Для больших детей и маленьких взрослых Театр молодежи готовит премьеру «Алисы в Стране чудес»

Все знают, как начинается эта история: «Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки; разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра, но там не было ни картинок, ни разговоров. Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка; мысли ее текли медленно и несвязно – от жары ее клонило в сон… Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами». Наверное, все знают, чем эта история заканчивается, но вот зачем Алиса попала в Страну чудес и что она должна там сделать, узнают только те, кто придет на спектакль по знаменитому произведению Льюиса Кэрролла в Приморский театр молодежи. Премьера «Алисы в Стране чудес» состоится 10 и 11 мая.

– Это будет уже третья наша премьера с начала Года театра в России, – сообщил на пресс-конференции директор театра молодежи Игорь Селезнев. – Удивительное произведение Льюиса Кэрролла никогда не теряет актуальности, в нем много юмора и волшебства, а главное – оно интересно и детям, и взрослым. И мы с режиссером спектакля и художественным руководителем театра Лидией Василенко решили, что наша «Алиса в Стране чудес» будет интересна зрителям всех возрастов. В ней будут чудеса, дивный текст Кэрролла, в котором столько завуалированных смыслов, хорошая музыка, хореография. И мы надеемся, что получится спектакль в кэрролловском стиле, я бы сказал – для больших детей и маленьких взрослых.

– Я, наверное, никогда еще так не волновалась, приступая к репетициям, как в случае с «Алисой в Стране чудес», – призналась Лидия Василенко. – Произведение Льюиса Кэрролла – это ведь не обычная сказка или повесть, это что-то на грани абсурда и полета фантазии, в нем заложено так много смыслов… Скажу честно, что опыт работы с произведениями Хармса (в 2014 году Лидия Василенко поставила спектакль «Три левых часа» по произведениям Даниила Хармса. – Прим. авт.) очень помог мне в поисках решения этого спектакля… По большому счету, ведь в этом произведении нет сюжета, есть только фабула. Когда я анализировала другие постановки, которые делали театры России, заметила, что лучшие спектакли получаются тогда, когда режиссер добавляет некую свою сюжетную линию, объясняющую, зачем же Алиса попала в эту страну… Вот так решила поступить и я. В нашем спектакле в Стране чудес разладилась гармония. Вот посмотрите, у нас Белый Кролик (актер Денис Лашко) не белый, а малиновый, Мышь Соня (актриса Олеся Белоконь) синяя и так далее. И вот задача Алисы (ее играют в очередь Анна Пхиденко и Валерия Самарина) – найти причины такого бедствия и вернуть гармонию в Страну чудес. При этом, работая над инсценировкой, я старалась максимально сохранить ироничный, остроумный текст Кэрролла (мы работаем с переводом Нины Демуровой) и даже те намеки на реальность, которые есть в его произведении (например в сцене суда над Валетом). Вообще, я постаралась быть очень осторожной в работе с произведением, хотя, конечно, некоторые сцены нам пришлось вырезать – например, главу «Море слез». Но таких ярких персонажей, как Чеширский Кот, Безумный Шляпник, Гусеница и другие, зритель, разумеется, увидит в спектакле.

Над «Алисой в Стране чудес» в театре молодежи работает большая творческая группа: помимо режиссера и актеров сценограф Светлана Зарубина (ее работу владивостокские зрители уже смогли оценить и полюбить по спектаклю «Шум на сцене»), хореограф Татьяна Домовидова, композитор Евгения Терехина и целая творческая бригада специалистов по видеомэппингу (3d-трансляции). Именно этот цифровой прием станет основным «поставщиком чудес» в спектакле, ведь театр молодежи (который, как известно, давно нуждается в капитальном ремонте) не может использовать, например, поворотный круг на сцене и другую машинерию. Поэтому сценографу, режиссеру, мастерам digital art приходится искать нестандартные, новые решения, дабы на сцене появились и бесконечная Кроличья нора, в которую падает Алиса, и Королевский суд, и многое другое. Между прочим, будут использованы сразу два видеопроектора. Мало того, цеха театра работают практически без выходных и даже привлекаются дополнительные специалисты.

Актеров решением художника и режиссера почти всех нарядили не просто в костюмы, а в маски, поэтому, как призналась Олеся Белоконь, конечно, работать им стало сложнее, ведь фактически все лицо закрыто, но в то же время такая задача интереснее.

Отметим также, что композитор Евгения Терехина любезно предоставила Приморскому театру музыку, которую она написала для Красноярского ТЮЗа. И за эту постановку «Алисы» сибирский театр, между прочим, получил «Золотую маску».

– Да, это очень тяжело – работать с музыкой, написанной не для твоего спектакля, – сказала Лидия Василенко. – Мне буквально приходится приручать ее, не давать ей возможности стать главной в спектакле, вписывать ее в мизансцены, добиваясь того, чтобы в «Алисе в Стране чудес» все же царила гармония спецэффектов, музыки, костюмов, декораций, актерской работы, текста… В итоге, надеюсь и верю, у нас получится спектакль, который мы сможем возить на фестивали, играть его вечером – не только для детей, но и для всех возрастов.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ