Коллекцию океанариума пополнили шлемом самурая Две особи мечехвостов поселились в экспозиции «Эволюция жизни в океане». Мечехвостов часто называют живыми ископаемыми – эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад в палеозое и практически не изменились с тех времен, сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

Однако новоселы привлекают внимание посетителей океанариума не только историей вида.

– Впервые у нас появились такие маленькие мечехвосты, мы специально привезли молодых животных – они ведут себя более активно, за ними интересно наблюдать, – пояснил главный специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. – Нашим мечехвостам около восьми лет, и они пока небольшие – панцири составляют 10–15 сантиметров в диаметре. Мечехвосты могут достигать 60–90 сантиметров в длину.

В Японии мечехвоста знают под именем краб-шлем, так как его панцирь напоминает шлем самурая. В Европе этих членистоногих зовут краб-подкова.

Вопреки воинственному названию это вполне безобидные животные, хвостовой шип они не используют ни для защиты, ни для нападения. Эта часть тела может служить в качестве руля. Если, например, мечехвост случайно перевернулся на спину, то он отталкивается хвостовым шипом от грунта и возвращается в исходное положение.

Мечехвосты обладают удивительными и многочисленными ногами: шесть пар конечностей расположены на головогруди и семь пар на брюшке. Пять пар ног используются для ходьбы, пять пар (у самцов четыре) заканчиваются клешнями, то есть при случае выполняют дополнительные функции. Кроме того, ноги мечехвоста снабжены жевательными отростками и помимо основного предназначения служат для захвата пищи и ее размельчения. Первая пара брюшных ножек участвует в процессе размножения, а на пяти расположены жаберные лепестки, то есть дышат мечехвосты тоже благодаря ногам.

У мечехвоста четыре глаза. Одна пара определяет только движение, вторая устроена сложнее: эти глаза видят более детально. И еще у мечехвостов нет привычной нам крови, насыщенной красным гемоглобином, кислород переносит голубой гемоцианин.

Автор: Отдел новостей «В»