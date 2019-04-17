Чтобы наряды носились долго Выбирайте качественный посадочный материал многолетников

Весной мы начинаем одевать свой сад в яркие одежды – цветники. Эту одежду можно менять каждый сезон, а можно использовать долго. Все будет зависеть от того, что вы высаживаете – многолетники или однолетники. Сейчас как раз самое время побеспокоиться о посадочном материале многолетних цветочно-декоративных культур.

Покупая в магазинах посадочный материал многолетников, упакованный в прозрачную пленку, внимательно разглядите его. Корневища должны быть чистыми, без гнили, с несколькими почками и с корнями. Если почки проросли и проростки вытянулись, то приживаться такие растения будут хуже. Поэтому потребуется более тщательный уход за ними.

В апреле покупают посадочный материал хост, флоксов, ирисов и других цветов. Приобретая луковицы лилий, обратите внимание на то, чтобы они были белыми, упругими, без пятен, с корнями (хотя допускается реализация и без корней). Не гонитесь за клубнелуковицами гладиолусов большого размера. Крупные и плоские – обычно старые, и вырастающие из них растения болеют и плохо цветут. Можно предположить, что и очень крупные клубни бегоний с вогнутой верхней стороной тоже старые. Не должны быть они и вялыми. Самый лучший посадочный материал – клубни диаметром 3-4 см с почками.

Весной в продаже бывают корневища анемоны корончатой. На ощупь они очень твердые и могут храниться до трех лет.

Корнеклубни георгин должны быть упругими или лишь немного подвядшими и иметь светло-коричневую окраску. Специалисты не советуют покупать затвердевшие, с пятнами или тем более подгнившие корнеклубни. На каждой деленке должно быть 1-3 клубня, а на корневой шейке – 1-2 зеленые почки.

Ацидантеру, гальтонию, георгины, клубневую бегонию, крокосмию можно посадить в горшочки на подращивание. Остальной посадочный материал храните хорошо упакованным в холодильнике при температуре 6-8 градусов.

Весной можно приобретать также саженцы роз и клематисов. Они могут продаваться как с закрытой корневой системой и в облиственном состоянии, так и с голыми корнями. Во втором случае нужно быть особенно внимательным при покупке.

А вот пионы травянистые, почвопокровные растения, цветущие рано весной и в первой половине лета, приобретать в это время не стоит, приживаться они будут с трудом.

Будьте готовы к тому, что посадочный материал из Голландии, которого сейчас много на рынке, приживаться будет с трудом. Это связано не только с особенностями климата, но и со слишком продолжительным хранением и транспортировкой.

Автор: Надежда БРАЖИНА