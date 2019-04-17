Строго на юг А вы смогли бы добраться до точки, вокруг которой вертится Земля?

В середине прошлого века советский инженер Валентин Морев разработал оборудование для проникновения в толщу ледников. В 1972 году его установка в Антарктиде пробурила 400-метровую скважину и, достигнув подледникового моря, вынула керн со дна. Это позволило советским ученым серьезно продвинуться в изучении Южного материка…

Узнать об установке Морева и даже увидеть – нет, не саму установку, а арт-объект, на создание которого художника Елену Никитину вдохновила история Валентина Морева, можно на выставке «Поворот на юг», что открылась в галерее «Арка».

Рядовые Антарктиды

– Десять лет назад мне в руки попала книга об Антарктиде – дневник Роберта Скотта, – рассказывает Елена Никитина. – Прочитав ее, я была потрясена совершенно и с тех пор стала сознательно покупать книги об Антарктиде, в итоге собрала настоящую полярную библиотеку. Мы читали многие книги вслух всей семьей, и каждый раз я понимала, что люди, покорявшие Южный полюс, были героями. Я вот про себя знаю, что никогда не смогла бы совершить то, что сделали они. Я дома, под пледом, на теплом диване, читая про их свершения, зябну и понимаю, что не смогла бы и пары метров пройти в таких условиях, и восхищаюсь силой духа и выносливостью этих людей. И они делали это не во имя наживы, а во имя познания!

Каждая работа на выставке «Поворот на юг» снабжена текстами, рассказывающими о том, какому явлению или какой экспедиции она посвящена. Вот, например, инсталляция «Рядовым героям посвящение», а рядом пояснение: в начале XX века, в период так называемого героического освоения Антарктиды, славу обретали только руководители экспедиций, однако рядовые участники этих походов нередко совершали самые настоящие подвиги, не раз бывали в Арктике и Антарктике, но про них мало кто знает.

Или арт-объект «Пурга Адели» – он рассказывает вот о чем: австралийская антарктическая экспедиция под руководством Моусона в 1911–1914 годах зимовала на Земле Адели (названа так капитаном Дюмоном Дюрвиллем в честь жены). В этой части Антарктиды практически круглый год дуют ураганные ветры до 200 км в час, так что получилось, что участники экспедиции устроили базу в регионе с самым суровым климатом на Земле. При этом Моусон и его спутники во время зимовки издавали даже журнал «Пурга Адели», чтобы скрасить суровые будни.

– Десять лет, получается, создавала я эту выставку, – говорит художница. – Когда я читала про Антарктиду, каждый раз это меня вдохновляло. И нередко так бывало, что я начинала работать под впечатлением прочитанного, и уже в процессе творчества приходило понимание, чему посвящена эта инсталляция, этот сюжет. Вообще, чаще всего в своей работе я сначала создаю что-то – картину или арт-объект, а уж потом даю ему название исходя из формы, из пластики. Но в случае с арт-объектами, вдохновленными Антарктидой, впервые в моей жизни история рождала произведение.

Также впервые я использовала подробные тексты к каждому объекту. Мне хотелось, чтобы люди больше узнали о покорении Антарктиды, о том, как шел этот процесс, какие путешественники принимали в нем участие. Хочется верить, что написанное в пояснениях людям будет интересно. История путешествий человека в Антарктиду настолько богата фактами, что представить их все в рамках одной выставки невозможно, можно создавать арт-объекты бесконечно.

Надо только увидеть

Прогулка по выставке «Поворот на юг» – это одновременно эстетическое наслаждение и постижение непостижимого. Вот «Белая мгла». И пояснение: «Это природное явление, напоминающее густой туман. Свет рассеивается и не создает теней на поверхности, земля и воздух зрительно неотделимы. Рельеф снежных участков как бы выравнивается, поверхность кажется гладкой, абсолютно ровной. При движении можно упасть в выемку или трещину, споткнуться о невидимое препятствие».

А вот арт-объект «Скважина 5Г-1»: она была пробурена в толще льда глубиной почти 4 километра недалеко от станции Восток с целью проникновения в древнее подледниковое озеро. Бурение шло почти 10 лет – с 1989 года до конца 1990-х, потом было приостановлено и возобновлено в 2006-м. Ученые наконец достигли озера в 2012-м и взяли пробы воды.

Каждая история, вдохновившая Елену Никитину на создание картины или инсталляции, полна эмоций. Вот «Склад одной тонны». После прибытия в Антарктиду в период антарктического лета все экспедиции устраивали зимовки, а потом отправлялись в поход по устройству вспомогательных складов с провиантом и керосином. Все рационы тщательно просчитывались в зависимости от графика движения и количества человек в экспедиции. Каждый склад имел свое название. Склад одной тонны был заложен Робертом Скоттом, там находилась ровно тонна припасов. Интересно, что на следующий год Скотт с командой из четырех человек не дошел до этого склада всего 18 километров…

Или работа «Памяти матроса Винса». Участники первой британской экспедиции в Антарктиду в 1905 году не умели ходить на лыжах, правильно одеваться в условиях антарктического климата. Первой жертвой неопытности стал матрос Джордж Винс: он погиб по пути от палатки к кораблю во время метели, потому что поскользнулся и упал с обрыва в море, ведь путешественники были в сапогах без шипов… Невозможно просто быстро пройтись по этой выставке, здесь нужно задержаться, подумать.

Кстати, Антарктида, как многим кажется, – белый край. А здесь, на выставке, и черное, и красное, и серое, и много других цветов.

– Вообще, все путешественники говорят, что сначала кажется, что Антарктида – это черное и белое, черное море и белый снег. Но потом, по прошествии нескольких дней, начинаешь вдруг видеть, что, например, когда лед откалывается в море, небо вдруг становится золотистым, а само море синим. То есть цвета там есть! Надо только увидеть…

Эта выставка – на грани научно-познавательной и художественной. С творческой точки зрения мне хотелось выйти за пределы квадратного листа, сделать какие-то неровные формы, создать не только картины, но и арт-объекты, поработать с объемом. А с другой стороны, эта выставка научно-популярная. Я посчитала, что работы без текста не будут иметь той силы, которую я хотела бы вложить.

Главный же посыл «Поворота на юг» таков: человек может гораздо больше, чем ему кажется. Оказывается, можно пройти полторы тысячи километров по снежной целине и бежать впереди собачьей упряжки, тащить на себе сани, просто чтобы увидеть точку, вокруг которой вертится Земля. Можно!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ