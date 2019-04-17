Пять богатырей на Тихом океане Зачем ведущие музеи России создают конгломерат во Владивостоке

Буквально на днях затих надрывный плач в соцсетях по поводу снесенных корпусов ДВФУ на улице Аксаковской. Теперь, когда эмоции в стиле «я не смогу жить без аудитории, в которой когда-то слушал первую лекцию по сопромату» наконец утихли, есть смысл больше узнать о том, что же будет возведено на сопке рядом с верхней станцией фуникулера

и зачем все это задумано.

На эти вовсе не простые вопросы частично ответила Земфира Трегулова, директор Третьяковской галереи. Недавно она побывала во Владивостоке и на встрече с культурной общественностью города рассказала о том, зачем строится и чем будет наполняться многофункциональный культурный центр (МКЦ) в столице ДФО. К слову, к 2025 году такие центры планируют построить не только в нашем городе, но и в Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Вместе толкнем регион. Культурно

– Полноправным участником проекта создания многофункционального культурного центра во Владивостоке является не только Третьяковская галерея, но и Приморская картинная галерея, – подчеркивает Земфира Исмаиловна. – Для меня это принципиально, потому что мы должны опираться в создании центра таких масштабов на надежных партнеров.

Это масштабнейшая идея – создание МКЦ в нескольких городах России. Мы знаем немало примеров тому, как создание музея и насыщение его грандиозными программами формировало новый вектор развития городов и целых регионов. Мы видим сегодня невероятный подъем интереса к тому, что делают музеи, растет количество посетителей и интересных программ. Если сегодня в музее не понимают, что нужно повернуться лицом к зрителю, что пришла пора перемен, то, конечно, в таких местах жизнь идет тихо, ни шатко ни валко. Но, слава богу, сейчас таких примеров все меньше и все чаще музеи возглавляют люди молодые, образованные и понимающие современную ситуацию, амбициозные, ставящие перед собой высокую планку. В том числе такие, как Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи.

Поэтому когда некоторое время назад руководство министерства культуры обратилось к нам с предложением открыть филиал Третьяковской галереи во Владивостоке, мои коллеги, которые бывали в Приморской картинной галерее и хорошо знают ее руководство и сотрудников, сразу сказали мне: надо обязательно соглашаться. Через несколько месяцев я прилетела во Владивосток и поняла, что это совершенно особенный город со своим ярким обликом, динамикой, историей и энергетикой. А главное – огромным потенциалом и относительно небольшим количеством серьезных музейных заведений.

Не секрет, что было предпринято несколько попыток создания во Владивостоке филиала Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, и они ничем не закончились. Так часто, к сожалению, бывает с прекрасными инициативами в нашей стране: хотели как лучше – получилось как всегда. И когда после всех этих попыток, подписания соглашений, которые оказались просто для галочки, наконец была предложена идея создания во Владивостоке крупного многофункционального культурного центра, мы включились в эту работу с удовольствием. Не потому, что эту идею спустили сверху, а потому, что понимали, что Владивосток нуждается в таком центре, что здесь есть своя публика, которой интересно то, что будет происходить в МКЦ. А также потому, что у Владивостока огромный потенциал в смысле привлечения туристов из стран Северо-Восточной Азии.

Я уверена, что объединение усилий четырех ведущих музеев страны – Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея Востока и Русского музея – и очень прочная установка на то, что пятым участником этого конгломерата станет Приморская картинная галерея, принесет свои плоды и проект будет реализован, как и планируется, к 2024 году.

Поверьте, был проведен тщательный профессиональный анализ и выработаны основные направления, по которым могла бы развиваться деятельность такого центра. Для информации: помимо музейного комплекса будет также большой концертный зал и филиал Высшей музыкальной школы. Появление такого мощного культурного конгломерата, который сопровождается созданием учебных заведений, где станут готовить кадры для местных театров, а также специалистов, которые будут работать в этих музеях, станет мощным толчком в развитии культурной жизни региона.

Вообще, это сложнейшая задача: никто никогда в мире не объединял под одной крышей филиалы пяти музеев, поэтому многое зависит от теснейшего взаимодействия всех пяти участников, выработки совместной программы и совместной платформы, концепции.

Возвращаемся к корням. И зовем соседей

– Сегодня музеи перестали быть местом, где просто представлены экспонаты. Сегодня это мощнейшая образовательная институция, где идут лекции, дискуссии, круглые столы, работают просветительские программы, идут киносеансы, спектакли, проходят концерты, – констатирует Земфира Трегулова. – Музей – это также общественное пространство, куда люди приходят встречаться. В конце концов, это место, в котором нуждается каждый по-настоящему большой город. Кроме того, это самый демократический вид проведения досуга. И чтобы создать концепцию конкретного музея, нужно знать особенности и историю города и региона, в котором он находится, перекидывать мостик из прошлого в сегодняшний день и понимать, какие гении места есть в этом регионе, какие традиции существуют.

Создание таких центров очень важно и с точки зрения определения национальной идентичности. К сожалению, за годы советской власти и советской пропаганды мы потеряли понимание того, что есть русскость – в глубоком смысле этого слова – и что есть национальная художественная идентичность.

Намерением Павла Третьякова было создать национальный художественный музей, который представляет национальную художественную школу. Мы пытаемся сегодня сформулировать, что же такое русская школа, что такое русский художник. Например, выставкой «Русский путь. От Дионисия до Малевича», которую показывали в музеях Ватикана. Она доказала: это был прямой путь. И очень бы хотелось, чтобы то, что нам удалось сформулировать этой выставкой и многими другими, увидели и поняли здесь, во Владивостоке, нам бы хотелось привезти эти проекты сюда.

Но сделать подобное невозможно поодиночке. Мне очень неприятно слышать представления о будущем МКЦ как о каком-то наборе залов, где каждый из музеев-участников будет иметь свой уголок и будет вариться там в собственный соку. Залог успеха работы центра – по гамбургскому счету – во взаимодействии участников. Например, мы с Аленой Даценко договорились, что наш зал мы будем наполнять (возможно, в сотрудничестве с Русским музеем) долговременными экспозициями русского искусства, которые и будут говорить о национальной идентичности.

Также я считаю очень важным присутствие в будущем центре музея Востока. Туристы из стран Азии во Владивостоке – объективная реальность, я на завтраке в гостинице это точно поняла. И мы можем показать им не только русское искусство. Хотя успех наших выставок в Китае и Японии говорит сам за себя: самой популярной в мире выставкой по итогам прошлого года (данные основаны на посещаемости) стала наша выставка в Шанхае – больше полумиллиона посетителей за два месяца. Но мы можем показать этому зрителю и искусство его собственного региона, искусство, которое в том же Китае уничтожали и которое чудом сохранилось в нашей стране, например. Так что выставки, привязанные к истории местности, истории края и ближних стран, будут в будущем центре обязательно. Такие проекты возвращают к корням, говоря о локальной идентичности, и в то же время важны жителям соседних стран.

Кстати

В Школе искусств и гуманитарных наук (ШИГН) ДВФУ состоялась презентация новой образовательной программы «Арт-менеджмент и музейное кураторство». Соглашение о создании такой программы подписали директор ШИГН Феликс Ажимов и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Готовить специалистов музейного дела начнут уже в будущем году.

Тем временем

– Мы тоже готовы сотрудничать с будущим культурным центром. И нашим вкладом в его наполнение станет, как мы предварительно договорились, выставка, посвященная истории Восточного института, – рассказал директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. – Восточный институт мы предложили в качестве темы не случайно. Более серьезных результатов, чем достиг Восточный институт в первые 10 лет своего существования (в формировании библиотечной коллекции и фондов двух музеев, существовавших при нем), не достиг за такое же время, наверное, ни один музей в крае с тех пор. Преподаватели и студенты во время экспедиций в страны, которые они изучали в Восточном институте, собрали уникальную, эксклюзивную коллекцию. К сожалению, в 1930-х годах эти коллекции были разгромлены и разобраны на куски. Во Владивостоке осталась сущая мелочь…

Не так давно на ученом совете ДВФУ мы говорили о том, что сегодняшний студент не может опереться на этот багаж, он отсчитывает возраст своего вуза с момента открытия кампуса на Русском острове и никак не соотносит университет с тем Восточным институтом, который является, по сути дела, родоначальником ДВФУ. Не создано пространство, внутри которого студент понял бы причастность к лучшей востоковедческой школе в России и, возможно, в мире.

Вот мы и подумали, что вместе с музеем Востока и ДВФУ могли бы сделать огромную, не имеющую аналогов в мире работу, которая вызвала бы резонанс во всем мире, – рассказать о Восточном институте и его успехах.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ