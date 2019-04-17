Как ТОФ стал гарантом мира на войне Сорок лет назад азиатский регион спасло от масштабного кровопролития молчаливое присутствие наших боевых кораблей

За чередой значимых юбилейных дат – 50-летия военного конфликта на острове Даманском, 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 20-летия начала второй чеченской войны – нынешней весной как-то затерялась еще одна серьезная военная веха. В эти апрельские дни исполнилось 40 лет с момента окончания вооруженного противостояния между Вьетнамом и Китаем.

Казалось бы, нам-то какое дело до первой в мировой истории войны между двумя социалистическими государствами, случившейся в далеком 1979 году? А вот какое, и это следует знать и помнить: именно действия Тихоокеанского флота СССР не позволили 40 лет назад заполыхать огромному смертоносному пожару в Юго-Восточной Азии.

«Китайский урок Вьетнаму»

Эти две древние азиатские страны на протяжении сотен лет то дружили, то враждовали. В 70-х годах прошлого века ситуация в очередной раз обострилась. Главной причиной нового конфликта стали события еще в одной стране бывшего Индокитая – Кампучии (ныне она известна нам как Камбоджа).

Китайская Народная Республика поддержала очередную революцию в Кампучии и пришедших к власти «красных хмеров» во главе с кровавым диктатором Пол Потом, который развернул тотальный геноцид против своего народа. Количество только казненных кампучийцев, а также иностранцев достигло 3 миллионов человек.

Мало того, это государство с маоистской идеологией, опираясь на военную помощь из Китая, еще и развязало приграничные войны со своими соседями, в том числе с Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ).

Вьетнамцы решили свергнуть деспотичный режим и вторглись в Кампучию. Регулярная армия СРВ в 120 тысяч штыков на танках Т-34 советского производства разбила полпотовские войска и установила просоветскую власть. Однако в джунглях разгорелась партизанская война, из-за этого вьетнамские боевые части не могли покинуть нищее и обескровленное соседнее государство, когда для них самих нависла угроза с севера – от Поднебесной.

Кроме того, между Вьетнамом и Китаем возникли трения из-за Тонкинского залива, богатого рыбой и обнаруженными там незадолго до того запасами углеводородного сырья. Вьетнамские власти стали изгонять предприимчивых китайцев из мест проживания в дельте Меконга и южных городов, беженцами стали сотни тысяч человек.

Все это, вместе взятое, привело сначала к ухудшению отношений между соседями, а затем и к многочисленным провокациям на вьетнамско-китайской границе с обеих сторон. В результате взаимных нападений на приграничные районы на протяжении всего 1978 года и в начале 1979-го стали гибнуть мирные граждане, простые крестьяне.

За несколько дней до начала масштабных боевых действий лидер КНР Дэн Сяопин впервые посетил с официальным визитом США, где сделал свое печально известное заявление о том, что «Китай собирается преподать урок Вьетнаму». Тогда же, во время встречи с американским президентом Джимми Картером, он активно пытался заручиться американской поддержкой против СССР.

Все это в конце концов вылилось в полноценную войну между государствами соцлагеря.

Джунгли поредели от пуль и снарядов

На своих южных рубежах КНР сконцентрировала 44 полноценные дивизии с общей численностью под 600 тысяч военнослужащих. Им противостояли вьетнамские пограничники, отряды самообороны и народное ополчение. Ближайшие регулярные части армии СРВ прикрывали Ханой и Хайфон (в войне они так и не приняли участие; хотя один армейский корпус самолетами срочно перебрасывался из Камбоджи, но и он в бой не вступил).

Рано утром 17 февраля после долгой артиллерийской подготовки части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись в северные провинции Вьетнама. Они сразу же встретили ожесточенное сопротивление пограничников и ополченцев. Вторжение происходило по нескольким направлениям. Три главных удара приходились на города Лаокай, Каобанг и Лангшон, хотя боевые действия велись по всей линии вьетнамо-китайской границы.

Характерной и весьма необычной особенностью этого противостояния стал отказ от использования боевой авиации и военно-морского флота. В КНР знали, как соседи ранее успешно сражались с американцами в воздухе и на море. А в СРВ не применяли эту технику из-за недостаточности сил.

За первые три дня войны китайцам удалось захватить провинциальный центр Лаокай и продвинуться в некоторых местах на 15 километров в глубь территории Вьетнама. Однако после этого темп наступления резко снизился. После ввода в бой подкреплений НОАК к концу февраля захватила еще один провинциальный центр, Каобанг. Последним, уже в марте, пал Лангшон, откуда китайским войскам открывалась дорога на Ханой и Хайфон. На следующий день во Вьетнаме объявили всеобщую мобилизацию.

Однако дальнейшего наступления со стороны НОАК не последовало. Армейские части наступающей стороны уже понесли ощутимые потери, требовалась перегруппировка сил или ввод резервов, появились проблемы с доставкой боеприпасов на передовую. При этом войскам агрессора все еще противостояло местное население, поскольку регулярные части не выходили за пределы укрепрайонов.

Приморью снова дан приказ…

А что же СССР? Советский Союз в этом конфликте открыто поддержал одну из сторон.

После Даманских событий – уже второй раз за одно десятилетие – войска Дальневосточного и Забайкальского военных округов были приведены в состояние повышенной боеготовности. Но перед этим состоялось развертывание войск Шэньянского военного округа на сопредельной территории КНР.

Официально Минобороны СССР объявило о проведении масштабных учений. По всему Дальнему Востоку в них было задействовано до 200 тысяч человек личного состава, а это более 20 мотострелковых дивизий с танковыми и артиллерийскими бригадами и полками усиления, свыше 2600 танков и другой тяжелой техники, сотни стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня, 900 самолетов с вертолетами. Особое внимание уделялось 5-й общевойсковой армии, развернутой в Приморье.

Войска совершили внушительные маршброски и сосредоточились на полигонах. Ни о каком объявлении войны речь не шла: учения как учения. Хотя и вблизи границы. А что поделать, если у нас все Приморье находится у границы?

Автор этих строк в тот момент только-только был призван на действительную срочную службу. И попал в одну из сержантских учебок недалеко от села Ляличи. Прекрасно помню, как нас, совсем еще молодых курсантов, срочно обучали военному делу. Боевая подготовка велась днем и ночью. То на стрельбищах учили стрелять из автомата Калашникова и бросать ручные гранаты, то заставляли окапываться в полный рост в неподатливом каменистом приморском грунте, то втолковывали премудрости ведения боя взводом и ротой в наступлении и обороне, то рассказывали о необходимых мерах защиты при ядерном ударе.

Не скрою, было очень тяжело. Настолько, что из одной лишь моей учебной роты дезертировало со службы 11 человек (чем это для них закончилось – отдельная история). Зато остальные, несмотря на все в прямом смысле тяготы и лишения, досконально познали военную науку.

На перекурах солдаты делились меж собой мнениями о вероятном противнике. И, что удивительно, о ближайших дальневосточных соседях речь не шла. Ребята больше склонялись к мысли, что мы готовимся отразить коварный удар войск НАТО и проамериканского военного блока на Тихом океане SEATO (его членами являлись США, Великобритания, Франция, Таиланд, Филиппины, Новая Зеландия и Австралия при поддержке Южной Кореи, Тайваня и Японии).

В середине весны интенсивность занятий ослабела и учения прекратились. По времени это совпало с окончанием китайско-вьетнамской войны.

Как и во время американской агрессии в Индокитае в 1965–1973 годах, во Вьетнам из Владивостока вновь устремились теплоходы Дальневосточного морского пароходства с гуманитарной помощью, продовольствием и медикаментами. А заодно с оружием и боеприпасами. Из СССР во Вьетнам отправляли зенитно-ракетные комплексы и ракеты, танки и самолеты, тысячи единиц стрелкового оружия и тысячи тонн боеприпасов к ним. Советские офицеры побывали в очередных командировках в жаркой стране.

Интересный факт: между портами Владивосток и Хайфон тогда курсировали не только советские теплоходы, но и суда под флагами ГДР и Болгарии.

Посторонним вход воспрещен

Важную роль в разрешении этого конфликта сыграли Тихоокеанский флот и созданная на его основе оперативная эскадра.

Ровно год назад я опубликовал на страницах «В» материал «Русские в океане!» о 50-летии 10-й оперативной эскадры. В том историческом очерке мне не хватило газетной площади, чтобы упомянуть о событиях на морских границах между Китаем и Вьетнамом. Сейчас самое время исправить это упущение.

Корабли ТОФ уже с лета 1978 года находились в Южно-Китайском море. А к весне 1979-го там была сконцентрирована крупная флотская группировка, в составе которой насчитывалось до 30 надводных кораблей 1-го и 2-го ранга, вспомогательных судов, а также подводных лодок. Базой для этой группировки стал пункт материально-технического обеспечения во вьетнамском порту Камрань.

В 1979 году в состав эскадры входили крейсера «Адмирал Сенявин», «Адмирал Фокин» и «Владивосток», большие противолодочные корабли (БПК) «Василий Чапаев» «Способный» и «Строгий», эсминец «Возбужденный» и многие другие корабли (о точном количестве советских дизельных подводных лодок информации нет до сих пор).

Все вместе они создали видимый защитный кордон перед входом в Тонкинский залив. Проще говоря, он был заблокирован для прохода флотов воюющих сторон и кораблей других государств. А ведь поблизости дежурило авианосное ударное соединение 7-го Тихоокеанского флота США во главе с авианосцем «Констеллейшн». Однако никто не хотел попробовать на себе мощь оружия советского ВМФ.

За мужество и героизм, проявленные в условиях, близких к боевым, десятки моряков-тихоокеанцев получили государственные награды.

В конце апреля – начале мая 1979 года корабли ТОФ стали покидать зону эскалации в южных широтах и возвращаться к местам базирования в Приморском и Хабаровском краях. Без сомнения, их присутствие сыграло важную роль в разрешении конфликта: враждующие стороны решили не обострять далее отношения, воздержались от применения своих морских и воздушных сил, а главное – не позволили вступить в войну другим государствам.

Всякий мир лучше ссоры

С конца марта 1979 года военные Китая стали покидать захваченные районы Вьетнама. В апреле активные боевые действия между КНР и СРВ завершились. При содействии посредников начались мирные переговоры.

По данным независимых источников, каждая из сторон в результате боестолкновений понесла безвозвратные потери порядка 20 тысяч человек. У вьетнамцев были еще и экономические потери. Зато китайская армия показала свою неспособность в тот период к ведению масштабных боевых действий.

Обе стороны объявили о своей победе в войне. Однако большинство международных экспертов считает, что в том конфликте победителей не было – никто не достиг заявленных целей, а потери оказались слишком велики.

После этого, в том же апреле 1979-го, Китай уже без опаски и оглядки на кого бы то ни было объявил об отказе от советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Полноценные добрососедские отношения Китая с Вьетнамом и Россией были восстановлены лишь на рубеже веков. Полученного урока всем вполне хватило. Теперь наши страны живут дружно. И слава Богу.

Прямая речь

На БПК «Василий Чапаев» в ту горячую пору проходил срочную службу матросом мой одноклассник Олег Иванов. Недавно я отыскал его и попросил поделиться воспоминаниями о «вьетнамском» походе.

– Для нас, молодых матросов, тот выход в море был, во-первых, событием вселенского масштаба, – рассказывает Олег. – До этого наш корабль всего один раз отходил от причала и дальше залива Петра Великого мы не уходили. Во-вторых, кончилась бессмысленная муштра и началось освоение техники. Лично я был причислен к машинной команде в составе БЧ-5. А главное – мы отправились за границу. Не забывай, это было время железного занавеса. Да еще и в теплые страны направлялись из стылого Приморья.

Пока шли на юг, вдали на горизонте видели электрические огни другого мира. В Камрань заходили. В увольнительные нас не отпускали, разрешалось только по пирсу прогуляться – твердую землю под ногами почувствовать. Но все равно мы что-то покупали на выданную мизерную сумму в валюте: жвачку, пепси-колу, сигареты с ментолом, другую мелочовку. Никаких боевых действий у нас не было – и на том спасибо.

Справка «В»

Большой противолодочный корабль «Василий Чапаев» проекта 1134А носил имя прославленного военачальника Красной армии, легендарного комдива 25-й стрелковой дивизии.

Строился БПК в Ленинграде на заводе имени Жданова. Имел артиллерийское, противолодочное ракето-торпедное, противокорабельное и зенитно-ракетное вооружение. Нес на палубе вертолет Ка-25. При хорошей мореходности скорость полного хода составляла 33 узла.

В составе ТОФ корабль с 1977 года активно участвовал в учениях, боевых службах и походах в Атлантике, Тихом и Индийском океанах. На его долю пришлись боевые дежурства в зонах военных конфликтов у берегов Сомали (эвакуировал советских граждан из Могадишо), Вьетнама и Йемена.

По итогам 1979 года БПК «Василий Чапаев» был назван в числе лучших в составе ВМФ СССР. В октябре 1984 года его экипаж участвовал в охоте за атомной субмариной ВМС США в советских территориальных водах в районе четвертого Курильского пролива (завершить преследование подлодки тогда помешал мощный шторм). На следующий год на глазах у главкома ВМФ адмирала Сергея Горшкова БПК участвовал в учении по отработке комбинированного удара ракетами большой дальности с надводных кораблей, подводных лодок и морской авиации по американской базе Перл-Харбор с последующей высадкой десанта.

В 1993 году в ходе последовавшего за развалом СССР обвального сокращения ВМФ «Василий Чапаев» был разоружен, списан и отправлен на металлолом.

Автор: Николай КУТЕНКИХ