«Детские» инфекции снова пугают взрослых Почему активизировались опасные заразные заболевания, казалось, давно побежденные вакцинацией

Большинство из нас знают о коклюше, дифтерии, кори разве что благодаря знаменитому «Доктору Айболиту» Корнея Чуковского и воспринимает эти инфекции ровно так же, как и сказочные персонажи, – несерьезно. Как выяснилось, зря: после полувековой летаргии они вновь о себе напомнили. И напомнили жестко. В том числе и благодаря антипрививочному движению.

О том, насколько опасны, казалось бы, забытые болезни, рассказала специально для читателей «В» главный внештатный детский инфекционист Приморского края Анастасия Черникова.

Пора подчистить иммунитет

– Анастасия Анатольевна, насколько серьезна ситуация с так называемыми детскими болезнями у нас в крае?

– Для начала о хорошем. Наша страна в прошлом году получила экологические сертификаты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по краснухе и полиомиелиту. Это значит, что в Российской Федерации (среди местного населения) вирус не встречался уже два года. Все случаи, которые сейчас регистрируются, завозные. И такое лицензирование страна будет проходить ежегодно.

Что касается кори, здесь ситуация более драматичная. Мало того что ее к нам завозят мигранты, корью болеют и сами россияне. Например, в прошлом году в Приморье согласно официальной статистике корью заболели 15 человек. В их числе были и дети. Непривитые дети, чьи родители осознанно отказались от их вакцинации!

– Ладно в списке заболевших оказались невакцинированные дети. Но как угораздило заболеть взрослых людей? Они же все, по идее, должны быть привиты.

– Дело в том, что иммунитет, полученный после прививки, через несколько лет постепенно угасает. И сейчас проводят подчищающую иммунизацию, то есть ревакцинацию от тех инфекций, от которых нас всех (или почти всех) прививали в раннем детстве. В частности, обязательной ревакцинации подлежат медработники до 55 лет. И все граждане вне зависимости от возраста, контактировавшие с зараженными.

Прививаться нужно еще и потому, что те заболевания, вакцины от которых внесены в национальный календарь прививок, не имеют этиотропной терапии (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания. – Прим. ред.) и лечатся очень сложно – тяжелыми, достаточно интенсивными курсами, которые плохо переносятся организмом. Проще говоря, у нас нет лекарства, на котором написано: «от паротита» (свинки) или «от кори». Мы используем рекомбинантные интерфероны (противовирусные препараты. – Прим. ред.), иммуноглобулины. Правда, создан противокоревой иммуноглобулин, но его достаточно сложно найти, и мы в крае с этим столкнулись. Когда нужно было вводить препарат маленьким детям, бывшим в контакте с инфицированным, препарата просто не было в наличии.

– А как узнать, сохранился у нас иммунитет в результате вакцинирования? Может, кто-то в силу разных причин и вовсе не был привит. И информацию о прививках негде взять – большинство взрослых людей свои детские медкарточки не сохранили.

– Просто нужно сдать анализы, проверить иммуноглобулин класса G на любую инфекцию, которая вас интересует: корь, краснуха, паротит, ветряная оспа. Если результат будет положительный, то варианта два: либо вы были вакцинированы, либо болели. Если вы получаете нулевой результат, это значит, что, возможно, вы были вакцинированы, но со временем иммунитет угас и нужно вновь прививаться.

– А к какому возрасту он угасает полностью?

– У всех по-разному, каждый человек уникален: у кого-то пять лет сохраняется, у кого-то 20. Собственно, иммунитет от всех вакцин со временем утрачивается. Впрочем, если человек прошел полный курс иммунизации, то есть сделал все прививки по календарю, то период их действия длительный.

– Хорошо, поставим вопрос иначе. Последняя комплексная вакцинация по национальному календарю проводится в 15 лет. В этом возрасте подростков прививают от кори, дифтерии, столбняка. Через сколько лет после этой – последней – прививки нужно начинать сдавать анализы на иммуноглобулин?

– Дальше вступает в силу национальный календарь по эпидпоказаниям, и там совершенно другие цифры, не привязанные к возрасту. Но считается, что нужно проверяться девушкам фертильного возраста – в 23-25 лет. Непременно перед планируемой беременностью они должны сдать анализы на иммуноглобулин, и, если результаты нулевые и девушка не планирует в ближайшее время забеременеть, ей нужно привиться от кори и краснухи обязательно.

– Вакцинация платная?

– Нет. Подчищающая иммунизация бесплатная. В поликлиниках вакцина есть.

Пока не привьешься – не беременей!

– Какая инфекция из перечисленных наиболее опасна для беременных?

– Краснуха. Дети могут родиться без рук, без ног, с пороками развития сердца, с глухотой, с порками развития зрения. Впервые об опасных последствиях краснухи заговорил австралийский врач-офтальмолог Норман Грег в 1941 году. Он заметил, что у многих детей, приходивших к нему на прием, выявлены пороки сердца и присутствует глухота. И выяснил, что мамы всех этих детей во время беременности переболели краснухой. Благодаря его открытию появилось такое понятие, как триада Грэга – врожденное сочетание трех признаков: катаракты, глухоты и пороков сердца.

– Но у нас же в стране экологический сертификат по краснухе…

– К нам приезжают трудовые мигранты или женщины специально для того, чтобы родить здесь ребенка, из республик, где нет национального календаря прививок, родившиеся уже после распада Советского Союза и не получившие вакцину. Ситуация там по краснухе не настолько благополучная.

– А как же их миграционные службы пропускают? Ведь на них возложили задачу фильтра для инфицированных…

– Есть группы инфекций, которые внесены в фильтр для мигрантов. Это ВИЧ-инфекция (в случае обнаружения вируса человек подлежит немедленной депортации) и туберкулез. А корь и краснуха не являются скрининговыми инфекциями.

Опасность инфицированных еще и в том, что они являются источником заражения, когда заболевание еще никак не проявило себя. Так, больной паротитом опасен для окружающих за девять дней до клинических проявлений, больной корью – за два дня. Он уже выделяет вирус в окружающую среду, но даже не знает, что болен!

– Легко ли заразиться?

– Когда человек чихает (а чихают больные практически при каждой инфекции), скорость потока летящих вирусов равна скорости выпущенной пули. И все, кто находится в радиусе 6 метров, оказываются в этом потоке. У каждой инфекции свой индекс контагиозности (заразности. – Прим. ред.). Например, у кори – 95 %, у паротита – 85 %. То есть 95 человек из 100, находившихся рядом с больным корью, гарантированно заболеют.

Безобидных болячек не бывает

– Для многих из нас корь, свинка (паротит), коклюш – это экзотические заболевания, знакомые лишь по литературным произведениям и никаких негативных ассоциаций не вызывающие…

– Да вы что! Корь – это страшное заболевание, протекающее тяжело и болезненно! И дающее, помимо прочего, весьма тяжелые осложнения. В частности, у людей, переболевших корью, вирус кори может активизироваться и вызвать подострый склерозирующий панэнцефалит. Спусковым крючком может стать банальный стресс. И это может произойти даже через 20, 30 лет после того, как человек переболел корью! Симптомы болезни – обмороки, судороги, слабоумие. Заболевание это неизлечимо и закончится летальным исходом…

Коклюш проявляется надсадным кашлем, до такой степени сильным, что человек на какое-то время может перестать дышать. И приступов кашля может быть до 15 в сутки! Представьте себе, что человек не дышит 15 минут в сутки. В этот момент наступает тяжелейшая гипоксия, при которой чрезвычайно страдает головной мозг. И шансы, что ребенок, перенесший тяжелый коклюш, будет отличником, чрезвычайно малы. Кроме того, во время надсадного кашля возможны кровоизлияния, в том числе массивные, в ткани головного мозга.

Заболевают, как правило, непривитые дети, заражаясь от взрослых, у которых уже закончился иммунитет, полученный при вакцинации. Исследования показали: к 14–17 годам прививка, полученная ребенком до 4-летнего возраста (а раньше прививали лишь до 4 лет), утрачивает свое действие.

Но появилась вакцина, которую можно вводить с 4 до 64 лет. Так что и от коклюша ревакцинироваться можно. Причем практически без ограничений по возрасту. Нельзя сказать, что прививка полностью защищает от инфекции. Привитые болеют, но легко, без тяжелых форм и последующих осложнений, таких как энцефалит…

И паротит далеко не безобидное заболевание, особенно для мужчин, поскольку он вызывает истинную импотенцию, при которой человек становится полностью бесплодным. И это заболевание постепенно возвращается после 8-летнего отсутствия.

К счастью, у нас в Приморье ситуация по кори достаточно стабильная. Однако, если люди ведут активный образ жизни, часто выезжают за пределы региона, особенно за рубеж, в Индию например, они могут встретиться с инфекцией и привезти ее домой. Но надо сказать, что люди стали задумываться о своем здоровье и вакцинируются, в том числе от «детских» инфекций.

Что касается полиомиелита, его можно привезти из Египта. Вирус активно циркулирует в странах Сенегальского Рога – в Афганистане, Пакистане, Нигерии – и уже оттуда попадает в страну, полюбившуюся нашим туристам. Зачастую к нам в регион завозят эту инфекцию из Таджикистана, Узбекистана. Последний такой случай произошел в 2010 году, когда болели приезжие, в том числе и дети.

Не передается только взглядом

– В последние годы национальный календарь прививок пополнился еще одной вакциной – от гепатита В…

– Все верно, от этой формы гепатита начали прививать в начале 2000-х. Сначала при поддержке фонда Вишневской-Ростроповича, чуть позже вакцина вошла в нацкалендарь. Но большинство взрослых не привито, а процент контагиозности у вируса сумасшедший. В отличие от нестойкого вируса гепатита С вирус В просто изумительно сохраняется в окружающей среде, в том числе в маникюрных салонах, зубных кабинетах. Не говоря уже о том, что на кончиках наших пальцев всегда найдутся микротравмы. И чтобы заразиться, достаточно дотронуться до поверхности, куда какое-то время тому назад попала кровь инфицированного.

– Если все настолько серьезно, почему никак не остановится антипрививочное движение?

– Благодаря искаженным и перевранным фактам. Да, в свое время, когда вакцинация от полиомиелита велась живой вакциной, встречались вакциноассоциированные полиомиелиты. Но уже 18 лет действует иная схема вакцинации: первые две вакцины вводятся инактивированные и только третья – живая. К этому времени у ребенка уже сформированы антитела, готовые сопротивляться инфекции.

Я вхожу в комиссию по разбору острых вялых параличей, и каждый случай мы рассматриваем практически под микроскопом, выясняя причины заболевания. Так вот, последний случай вакциноассоциированного полиомиелита в Приморском крае был зафиксирован в 2001 году.

Другой аргумент: для стабилизации детской вакцины использовался мертиолят, в состав которого входит ртуть. Проводились исследования, которые определяли уровень ртути в организме новорожденных до вакцинации. И цифры там совершенно сумасшедшие, что неудивительно: в окружающей среде присутствуют тяжелые металлы, беременная получает их сама и передает ребенку. И из всех детских вакцин, а также вакцин для беременных компоненты ртути были убраны.

Еще один якобы аргумент, которым любят оперировать противники вакцинации: в 1980-х годах в английском медицинском журнале «Ланцет» вышла статья о том, что вакцины от кори, краснухи, паротита вызывают аутизм. И несмотря на то, что спустя какое-то время там же вышло опровержение, в котором говорилось, что данные были подтасованы, а автор лишен врачебной лицензии, именно первая часть истории получила широкую огласку…

Автор: Анжелина ШИЛАН