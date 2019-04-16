На той стороне от Золотого моста Каким видят Первомайский район в будущем приморские застройщики

Трудно представить, каким был бы сегодня Первомайский район Владивостока, если бы Золотой мост появился лет на 70 раньше. О том, что идея моста обсуждалась еще с царских времен, свидетельствовал один из футуристических видов будущего города, долгое время экспонировавшийся в музее им. Арсеньева. На нем это сооружение, правда, было иного, чем сегодня, типа. Однако даже без такого удобного сообщения с центром города Первомайский район за историю города смог вырасти конкурентным по населению и экономике таким городам, как Уссурийск и Находка.

Сегодня в Первомайском районе живет и работает около 155 тысяч человек, и половина из них – в части, расположенной на мысе Чуркина, он же полуостров Голдобина (ранее Черкавского). Особенно динамично помимо района Патрокла сегодня развивается часть Первомайки, примыкающая к мосту через бухту Золотой Рог.

Как строился Чуркин и о его ближайших перспективах пишет корреспондент делового издания «Золотой Рог» Виктор Кудинов.

Новый статус

Нельзя сказать, что район Чуркина в прошлом не баловали вниманием. Его застройка планировалась еще с царских времен и частично реализовывалась с созданием современной по тем временам инфраструктуры. Сначала военно-оборонной. Но со временем промышленность и порты освоили южное побережье бухты Золотой Рог, а большой частный сектор сильно потеснили микрорайоны из кирпича и сборного железобетона, строившиеся в 60–80-е годы.

Один из самых известных приморских архитекторов Валентин Аникеев отмечает, что в то время планировке полуострова придавалось особое значение. «Этот вопрос рассматривался на заседаниях градостроительного совета у главного архитектора Юрия Траутмана в 60-х годах. Тогда я был еще главным инженером проекта в институте ДВ «ПромстройНИИпроект» и был включен в градосовет, без которого серьезные вопросы развития города не решались», – вспоминает профессор ДВФУ.

Валентин Васильевич рассказывает, что на одном из заседаний градосовета рассматривался проект планировки северной части полуострова Голдобина, который представляла архитектор из ЦНИИЭП жилища Мальвина Липовецкая.

«В проекте была заложена интересная идея организации пешеходных связей на сложном рельефе», – говорит профессор.

Между улицами Калинина и Интернациональной было предложено поставить поперек рельефа «дома-ножи» переменной этажности: от девяти этажей со стороны улицы Калинина до трех этажей на Интернациональной. К торцам «домов-ножей» на Калинина пристраивались лифтовые шахты, по которым пешеходы прямо с улицы могли бы подниматься на 5-6-е этажи, на которых предусматривались коридоры с общественными объектами – продовольственными магазинами, киосками, мелкими объектами обслуживания. Эти коридоры выходили на уровень улицы Интернациональной, создавая удобную для пешеходов связь, позволяющую преодолевать перепады рельефа.

В целом тогда проект был одобрен, и многое было построено в соответствии с ним, но оригинальные «дома-ножи» так и не появились.

У застройщиков на Чуркин большие планы?

То, что Чуркин будет играть большое значение для Владивостока, подразумевалось давно, когда еще в конце 80-х решались вопросы по проекту моста через бухту и финансированию его строительства. Тогда же на улице Черемуховой велось строительство Приморского краевого диагностического центра. Поскольку оно приостанавливалось, то просто каким-то чудом объект удалось завершить к 31 декабря 1991 года. Однотипному объекту по соседству, в котором должен был разместиться рыбацкий специализированный медцентр, в этом отношении не повезло – он более двух десятков лет ожидал своей участи, пока его готовую коробку не перестроили в новый офисный центр.

Сегодня Чуркин можно назвать продолжением центра Владивостока. Что выражается еще в нескольких новых законченных проектах. Это торгово-развлекательный центр «Черемушки» на ул. Запорожской, ориентированный на людей со средними доходами, реновированный в детский развлекательный центр бывший кинотеатр «Чайка», театр оперы и балета. К этому обязательно надо добавлять и сам мост через Золотой Рог, и дорогу от него на о. Русский. Можно приплюсовать и только что достроенный отдаленный от моста ТВК «Калина Молл», если бы он сегодня не был бы транспортно заперт и достаточно удален от основной точки роста.

Плюс сегодня здесь, рядом с мостом, осуществляется еще несколько проектов городского и краевого значения, в том числе здания для налоговиков, идет активное строительство нового нетипового высотного жилья, рассчитанного на состоятельных горожан. Хотя таковые сегодня для жизни выбирают либо центр города, либо приличное место в пригороде со своим коттеджем или особняком.

При всей активности застройщиков на этой территории сегодня все же трудно представить, какой она должна стать, когда все их замыслы воплотятся в здания и сооружения.

Взгляд эксперта

Олег Пикалов, генеральный директор ООО «Стройзаказ», развивает эту территорию с 2005 года, когда начинал «Черемушки», и считает, что достаточно неплохо знает и саму эту территорию, и ее возможности. По его мнению, положения генплана города по Чуркину, принятые еще в 1982 году, в основном уже определяли, что здесь со временем должно быть. Тогда в нем уже был «нарисован» мост, проходящий примерно так же, как проходит построенный. Он выходил на улицу Харьковскую, и по нему должен был ходить троллейбус. На месте, где сейчас расположена Приморская сцена Мариинки, предполагалось построить Дворец культуры моряков, а чуть ниже его – поликлинику. Предполагалось, что на возвышении будет построено пять таких же 25-этажных домов, как первый во Владивостоке на ул. Фастовской.

Дороги на остров Русский по тому генплану не было, поскольку строить на нем тогда ничего не планировали. Соответственно, транспортная схема предусматривалась кольцевой в привязке к мосту и не имела пересекающей эту территорию магистрали. Теперь же эта дорога определяет здесь и основной трафик автотраспорта, и само развитие этого крупного района города.

Олег Юрьевич считает, что пять километров дороги от Золотого моста до Русского моста и объездная дорога от Патрокла до Артема позволят на много лет вперед активно развивать и украшать город на примыкающих к ним территориях.

«Я считаю, что Владивостоку можно хорошо развиваться в сторону острова Русского. У нас огромные территории, которые можно осваивать, есть на Змеинке. Там имеется и тепло, и свет. Есть туда и дорога. От нее надо сделать ответвления пошире, чтобы можно было полноценно двигаться. Стоит расширить съезд, который идет в сторону Змеинки от «Радиоприбора». Можно застраивать район завода КПД, реновировать его. Там уже есть торговый центр, открыли гостиницу. Но это очень большая территория, где еще много что можно сделать – и продуктовый дискаунтер, и, если город позволит, хорошее жилье», – говорит Олег Пикалов.

Из депрессивного микрорайона – в очаг культуры

Сегодня во Владивосток приходят новые инвесторы. И Чуркин с точки зрения развития территории невероятно эффективен. Его перспективы на ближайшие 10–15 лет очень радужные. Застройщика здесь вдохновляют большое количество свободных территорий, относительно легкая транспортная доступность, достаточно хорошая экология, наличие инженерной инфраструктуры.

Особо интересны для застройщиков, считает Юрий Пикалов, участки вблизи Золотого моста. С вводом Приморской сцены Мариинского театра оперы и балета эта территория резко изменила свое мироощущение – из гостинок на улице Надибаидзе и заброшенного «спальника» для приморских моряков и рыбаков он превращается в полноценную часть центра города. Сам культурный уровень людей здесь существенно меняется к лучшему. И это определяет запросы и то, что здесь сегодня строится на территориях, которые можно и нужно уплотнять – сносить старые частные дома, бараки, сараи и строить на их месте современные здания.

Особенно активно на этой территории идет жилищное строительство. В прошлом году компания «Ремстройцентр» ввела здесь уже второй 25-этажный жилой дом на ул. Очаковской. В этом году ГК «Эскадра» ввела жилой комплекс «Театральный» такой же высотности. Она же строит следующий жилой комплекс – «Оникс». И в ближайших ее планах – еще один подобный проект. Три дома комплекса «Аркада-Арт» продолжает строить компания «Аркада». Строится 17-этажный дом на ул. Можжевеловой. Строительство еще нескольких высотных домов предполагается начать в ближайшее время по разные стороны от моста. В пятилетней перспективе на этой территории будет строиться минимум 10–15 новых высотных жилых зданий. Кстати, цены за 1 кв. метр в новых домах здесь сами по себе свидетельствуют о том, что это уже центр города, – 100–150 тыс. рублей!

Реновация в перспективе

На вопрос о том, насколько реальна реновация прилегающей к Чуркину береговой черты с выводом отсюда производства и портовой инфраструктуры, Олег Пикалов ответил:

– Я считаю, что в этом районе промышленности нет места. Взять, например, японский порт Иокогама, где были крупнейшие верфи. Сейчас они застроены офисными зданиями и развлекательными центрами – это дорогая земля. Думаю, что у нас такая реновация берега тоже может состояться. Но на берегу есть собственники земель, портовых сооружений и так далее. Они эксплуатируют свои порты, у них есть свои планы. Но постепенно, я думаю, реновация будет ими принята. Пример уже есть – практически на берегу Золотого Рога построен «Калина-Молл». Это первый шаг в реновацию этой территории. Есть еще серьезная особенность – железная дорога, которая тоже проходит по берегу. Быстро все изменить на берегу не получится. Но это можно сделать постепенно. Желателен приход глобального инвестора, который мог бы там все снести и построить новое. Иначе эта территория будет приводиться в соответствие с требованием времени постепенно и дольше. При этом будет тормозить то, что постоянно появляются новые требования, интересы, решения. Тем не менее в ближайшие 20–30 лет, я уверен, здесь все изменится.

Автор: Отдел экономики «В»